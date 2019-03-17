Đừng quá kén chọn, đàn ông chỉ cần có đủ 3 thứ này là đáng để lấy làm chồng

Phụ nữ yêu 17/03/2019 11:31

Đàn bà lấy chồng đừng quá kén chọn, một người đàn ông có đủ 3 phẩm chất này sẽ giúp bạn có cuộc hôn nhân hạnh phúc, sung sướng cả đời.

Đàn ông có 3 tố chất này chính là người chồng hoàn hảo nhất, chị em đừng quá kén chọn kẻo bỏ lỡ hạnh phúc đời mình.

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Sự tử tế sẽ khiến đàn ông không bao giờ buông những lời miệt thị, mỉa mai hay chê bai về ngoại hình, nhan sắc, xuất thân của người phụ nữ bên mình - Ảnh minh họa: Internet

1. Người đàn ông biết rõ tất cả tính tốt tính xấu của người yêu nhưng vẫn chấp nhận

Phụ nữ đừng quá cầu toàn, cũng đừng mơ mộng viễn vông rằng chỉ người đàn ông điển trai, giàu có như đại gia mới xứng tầm với mình. Hãy đơn giản hóa chuyện tình yêu, rằng sự rung động giữa hai con tim mới là điều quan trọng nhất để bắt đầu một mối quan hệ lâu dài.

Anh ấy không cần là hoàng tử nhưng chỉ cần chàng xem bạn như công chúa thì đã quá đáng yêu. Dẫu biết rõ mọi điều tốt xấu của người phụ nữ mình yêu nhưng chàng vẫn chấp nhận. Anh ấy vẫn chung sống hòa bình với nó mà không bắt người yêu phải thay đổi, phải trở nên hoàn hảo để xứng đáng với mình.

Sự tử tế sẽ khiến đàn ông không bao giờ buông những lời miệt thị, mỉa mai hay chê bai về ngoại hình, nhan sắc, xuất thân của người phụ nữ bên mình. Lấy người đàn ông như thế làm chồng, cả đời bạn sẽ được trân trọng, thương yêu, nuông chiều như bà hoàng.

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Tự hào nhất của một người phụ nữ là lấy được người chồng có thể khiến mình tin tưởng tuyệt đối, cho vợ cảm giác an toàn - Ảnh minh họa: Internet

2. Người đàn ông bỏ ngoài tai mọi lời ong bướm, cho bạn cảm giác an toàn

Phụ nữ hãnh diện nhất không phải là việc chồng kiếm được nhiều tiền, con cái học giỏi ngoan ngoãn. Tự hào nhất của một người phụ nữ là lấy được người chồng có thể khiến mình tin tưởng tuyệt đối, cho vợ cảm giác an toàn.

Đấy là người đàn ông đứng đắn, đàng hoàng, không bao giờ đong đưa với đàn bà khác. Sau giờ tan tầm, anh ấy chỉ mong được về nhà ăn cơm vợ nấu, cùng làm việc nhà, sẻ chia trách nhiệm chăm sóc gia đình. Tất nhiên, anh ấy cũng không để vợ phải ghen tuông hay ngờ vực lòng chung thủy của mình.

Lấy được người chồng như thế, cả đời phụ nữ chẳng phải khổ cực dùng mưu giữ chồng, cũng không cần đề phòng. Đấy mới là một cuộc hôn nhân hạnh phúc đúng nghĩa, mới giúp phụ nữ cả đời an yên.

Đừng quá kén chọn, đàn ông chỉ cần có đủ 3 thứ này là đáng để lấy làm chồng - Ảnh 3
Phụ nữ lấy chồng, hãy chọn cho mình người đàn ông có thể tự chăm sóc bản thân chu đáo - Ảnh minh họa: Internet

3. Người đàn ông có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt

Đã không ít phụ nữ khi yêu đương chỉ chú trọng vật chất, vẻ ngoài mà quên mất rằng, nếu lấy phải người chồng có thói vô tâm, ỷ lại thì xác định nửa đời còn lại chìm trong tủi hờn, khổ đau. Bởi lẽ, nếu sau giờ làm lại phải quần quật ôm hết việc nhà vào người trong khi chồng chỉ việc ngồi chơi chờ hầu hạ thì rất đáng thương.

Sự tủi thân, cô độc và chán chường sẽ nhấn chìm người phụ nữ trong vũng lầy khổ đau. Vậy nên, phụ nữ lấy chồng, hãy chọn cho mình người đàn ông có thể tự chăm sóc bản thân chu đáo. Trước khi bước chân vào hôn nhân, hãy bước vào nhà anh ấy. Nếu thấy phòng ốc sạch sẽ, bếp núc gọn gàng mà do chính tay anh ấy tự làm lấy thì bạn đừng chần chừ thêm nữa. Đây chính là người bạn nên chọn làm chồng.

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