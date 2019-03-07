Phụ nữ có 4 thứ này không cần nhan sắc lồng lộn đàn ông vẫn nghiện cả đời

Phụ nữ yêu 07/03/2019 17:53

Chẳng cần ngực nở mông cong, phụ nữ có 4 thứ này sẽ khiến đàn ông cả đời say mê, nuông chiều như bà hoàng.

Phụ nữ sở hữu 4 thứ này chẳng cần cố gắng tỏ ra hấp dẫn, gợi cảm thì đàn ông vẫn xếp hàng dài theo đuổi. Thậm chí, đến khi đã chồng con đề huề vẫn lắm kẻ say mê.

Phụ nữ có 4 thứ này không cần nhan sắc lồng lộn đàn ông vẫn nghiện cả đời - Ảnh 1
Chỉ khi khỏe mạnh, ăn uống thoải mái phụ nữ mới có đủ sức khỏe, tràn đầy năng lượng - Ảnh minh họa: Internet

Cơ thể đẫy đà

Trong khi phụ nữ ra sức ăn kiêng để giữ dáng, để sở hữu cơ thể mình hạc sương mai để hấp dẫn đàn ông thì chính đàn ông lại không hề thích điều ấy. Với phái mạnh, một cơ thể đẫy đà, “có da có thịt” mới khiến ánh mắt của họ dừng lại thật lâu.

Đàn ông quan niệm rằng, phụ nữ gầy trông yếu ớt, mong manh nên chẳng thể làm tốt vai trò một người vợ người mẹ. Chỉ khi khỏe mạnh, ăn uống thoải mái phụ nữ mới có đủ sức khỏe, tràn đầy năng lượng. Đấy cũng là hình ảnh hấp dẫn đàn ông nhất.

Phụ nữ có 4 thứ này không cần nhan sắc lồng lộn đàn ông vẫn nghiện cả đời - Ảnh 2
Trong mắt đàn ông, đây là người phụ nữ biết yêu thương chính mình, tự tin và cẩn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Gót chân mềm, mỏng

Nếu bạn vẫn nghĩ rằng bàn chân thì chẳng ai để ý đến nên không chăm sóc nó, mặc nó trông sần sùi, thô kệch và nứt nẻ thì hình ảnh ấy sẽ khiến phái yếu trông tuềnh toàng, tầm thường trong mắt đàn ông.

Bởi lẽ, đây chính là hình ảnh tố cáo việc bạn chẳng quan tâm đến tiểu tiết, sống hời hợt. Chỉ tập trung tô điểm cho gương mặt mà quên mất rằng, mọi bộ phận trên cơ thể đều cần được chăm sóc, trân trọng.

Một đôi bàn chân mềm với gót chân hồng hào chính là chất men say khiến đàn ông bị thu hút hoàn toàn. Trong mắt đàn ông, đây là người phụ nữ biết yêu thương chính mình, tự tin và cẩn trọng. Đấy là những điều kiện rất cần đề cùng nhau vun đắp một mối quan hệ lâu dài.

Phụ nữ có 4 thứ này không cần nhan sắc lồng lộn đàn ông vẫn nghiện cả đời - Ảnh 3
Chàng chỉ muốn được uống môi bạn thật ngọt, được đặt lên đôi môi dỗi hờn đấy những yêu đương cuồng nhiệt - Ảnh minh họa: Internet

Đôi môi căng mọng

Phụ nữ thường phàn nàn rằng đôi môi của mình quá dày, bị vểnh. Họ không biết rằng, một đôi môi dày, vểnh và được tô son bóng căng mọng làm phụ nữ trở nên gợi cảm đến khó tin. Sự tươi ngon, hấp dẫn ấy sẽ khiến chàng chỉ muốn được uống môi bạn thật ngọt, được đặt lên đôi môi dỗi hờn đấy những yêu đương cuồng nhiệt.

Khi ham muốn chinh phục, sở hữu được đánh thức, đàn ông sẽ dùng mọi cách để có thể chiếm hữu được người phụ nữ ấy làm của riêng mình.

Phụ nữ có 4 thứ này không cần nhan sắc lồng lộn đàn ông vẫn nghiện cả đời - Ảnh 4
Hãy cứ là chính mình, không chạy theo trào lưu, cũng không hòa lẫn với bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

Làn da khỏe khoắn

Đừng chỉ chăm chăm dưỡng cho da thật trắng, trang điểm thật lộng lẫy mỗi khi xuất hiện chốn đông người. Đồng ý rằng chúng có thể khiến bạn nổi bật giữa đám đông, nhưng để làm trái tim đàn ông xao xuyến thì cần nhiều hơn thế.

Đàn ông thích một cô gái có làn da khỏe khoắn, chẳng cần trang điểm cầu kỳ, cũng chẳng cần phải khoác lên mình những bộ cánh thiếu vải. Hãy cứ là chính mình, không chạy theo trào lưu, cũng không hòa lẫn với bất cứ ai. Khi ấy, bạn chẳng cần  mời gọi, tán tỉnh đàn ông cũng đổ rạp dưới chân, say mê đến cuồng dại.

Đàn ông như thế nào mới đáng để bạn trao thân gửi phận?

Đàn ông như thế nào mới đáng để bạn trao thân gửi phận?

Là phụ nữ, dù yêu hay cưới cũng đừng chọn bừa chọn đại, bởi lẽ, chỉ đàn ông như thế này mới khiến bạn an tâm trao gửi đời mình.

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