Là đàn ông, nếu không có đủ 3 khí chất này xác định cả đời bần cùng, vợ con cũng khổ lây

Phụ nữ yêu 13/03/2019 22:29

Muốn biết một gia đình có hưng thịnh, hạnh phúc chỉ cần nhìn người chồng có sở hữu những phẩm chất này hay không sẽ rõ.

Người xưa cho rằng, phụ nữ chính là phong thủy của một gia đình. Thế nhưng, cô ấy cũng là tấm gương phản chiếu của chồng. Gia đình có hưng thịnh, sung túc, ấm êm hay không quan trọng nhất là ở người đàn ông.

Vậy nên, chồng nếu không sở hữu 3 khí chất này vợ con chắc chắn sẽ phải chịu khổ, cả đời bần hàn cơ cực.

Là đàn ông, nếu không có đủ 3 khí chất này xác định cả đời bần cùng, vợ con cũng khổ lây - Ảnh 1
Chỉ cần chồng cầu tiến, có chí tiến thủ gia điình tự khắc ấm êm, viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông phải có chí tiến thủ

Vẻ ngoài điển trai, những bộ quần áo đắt tiền, phẳng phia không tạo nên khí chất của một người đàn ông, cũng không giúp tạo nên giá trị của họ. Phụ nữ chọn chồng, chẳng ai nhìn vào độ dày của ví hay ngoại hình cả. Họ không đòi hỏi chồng phải thật giàu sang, phải có tiền tỷ trong tay, nhà lầu, xe sang mới chịu cưới.

Người đàn ông khiến phụ nữ chấp nhận lấy làm chồng phải là người yêu thương chân thành, cho vợ cảm giác an toàn và có chí tiến thủ. Bởi lẽ, dù có nhiều tiền đến mấy nhưng tiền đấy không phải do họ làm ra, chỉ biết tiêu xài hoang phí thì dẫu nó núi vàng cũng hết.

Đàn ông không ngại khổ cực, không sợ gian truân để cầu tiến mỗi ngày chính là chân dung người chồng hoàn hảo. Anh ấy sẵn lòng làm mọi điều để vợ con được hưởng cuộc sống đủ đầy, sung sướng. Để người phụ nữ của mình hạnh phúc cả đời. Vậy nên, chỉ cần chồng cầu tiến, có chí tiến thủ gia điình tự khắc ấm êm, viên mãn.

Là đàn ông, nếu không có đủ 3 khí chất này xác định cả đời bần cùng, vợ con cũng khổ lây - Ảnh 2
Sự vô trách nhiệm, bạc tình bạc nghĩa sẽ là liều thuốc độc giết chết mọi mối quan hệ, chứ không riêng gì hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông phải có trách nhiệm

Không chỉ có trách nhiệm với những việc mình làm, đàn ông cần phải có trách nhiệm với  lời mình nói ra, với chính bản thân. Với họ, đấy không chỉ là danh dự mà còn là uy tín cả đời. Một người đàn ông có trách nhiệm sẽ không bao giờ ăn nói tùy tiện, hứa suông hay thoái thác.

Họ biết rằng, mỗi người đều có bổn phận, nghĩa vụ của riêng mình. Chỉ cần làm tốt việc của mình, sống đàng hoàng, ngay thẳng thì đàn ông không chỉ có một gia đình êm ấm mà còn có được cả thiên hạ. Sự vô trách nhiệm, bạc tình bạc nghĩa sẽ là liều thuốc độc giết chết mọi mối quan hệ, chứ không riêng gì hôn nhân.

Là đàn ông, nếu không có đủ 3 khí chất này xác định cả đời bần cùng, vợ con cũng khổ lây - Ảnh 3
Một người chồng tâm lý sẽ biết cách làm vợ vui, khiến nàng an tâm khi đã có cho mình người đàn ông vững chãi để nương tựa cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tâm lý, bao dung độ lượng

Một người đàn ông của gia đình phải thấu hiểu những vất vả, mệt mỏi của vợ khi chăm sóc chồng con, vun vén mái ấm. Họ phải hiểu rằng, dù là đàn ông hay phụ nữ đều có những thiếu sót, khuyết điểm. Thay vì “vạch lá tìm sâu” hãy dùng sự bao dung để chung sống hòa bình với những điều chưa hoàn hảo ở vợ, để cuộc sống hôn nhân luôn dễ chịu, thoải mái.

Một người chồng tâm lý sẽ biết cách làm vợ vui, khiến nàng an tâm khi đã có cho mình người đàn ông vững chãi để nương tựa cả đời. Đây cũng là nét tính cách khiến phụ nữ nể phúc nhất ở bạn đời của mình.

Chồng thế này chính là nghiệp chướng, đàn bà hãy bỏ ngay đừng tiếc

Chồng thế này chính là nghiệp chướng, đàn bà hãy bỏ ngay đừng tiếc

Người chồng thế này sẽ làm khổ vợ con cả đời, chị em hãy bỏ ngay đừng tiếc, càng dây dưa càng thiệt thòi cho con cái.

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