Muốn chồng nghe lời răm rắp, 'đội vợ lên đầu' chị em nhất định phải nhớ 6 điều dưới đây!

Phụ nữ yêu 20/03/2019 17:12

Chỉ cần nhớ kỹ 6 điều dưới đây, phụ nữ dù khôn ngoan hay khờ dại cũng dễ dàng “điều khiển” người đàn ông của đời mình.

Muốn chồng yêu thương chiều chuộng, cung phụng như bà hoàng, trước hết phụ nữ hãy học cách nắm bắt tâm lý của họ.

Muốn chồng nghe lời răm rắp, 'đội vợ lên đầu' chị em nhất định phải nhớ 6 điều dưới đây! - Ảnh 1
Phụ nữ thông minh hiểu mình xứng đáng có được hạnh phúc bên người đàn ông tử tế chứ không phải cúi đầu nuốt nước mắt vào trong để sống cùng gã tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

1. Thông minh

Phụ nữ đừng cố gắng thể hiện sự thông minh của mình qua việc phô trương tài sản, sự giỏi giang hay vị thế của mình trong xã hội. Bởi lẽ, khôn ngoan nhất là khi phụ nữ biết cách đối nhân xử thế, không bao giờ chấp nhận hi sinh vô nghĩa.

Họ có thể vì yêu mà bất chấp tất cả, mặc cho mẹ cha ngăn cản, bạn bè khuyên can. Thế nhưng, nàng cũng là người cầm lên được đặt xuống được, nếu đối phương không đủ tốt, không còn xứng đáng họ sẽ chẳng chần chừ mà buông tay.

Phụ nữ thông minh biết cách để đàn ông hiểu rằng, dù đã có được họ nhưng đàn ông vẫn phải nỗ lực không ngừng để giữ được họ. Nếu không, nàng sẽ chẳng ngần ngại đá phăng đối phương ra khỏi đời mình. Bởi lẽ nàng biết, mình xứng đáng có được hạnh phúc bên người đàn ông tử tế chứ không phải cúi đầu nuốt nước mắt vào trong để sống cùng gã tệ bạc.

Muốn chồng nghe lời răm rắp, 'đội vợ lên đầu' chị em nhất định phải nhớ 6 điều dưới đây! - Ảnh 2
Hãy cứ yếu đuối, nhõng nhẽo và đưa ra những đòi hỏi có chừng mực với người đàn ông của mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Nữ tính, có những đòi hỏi chừng mực

Phụ nữ đừng vì đã yêu hay kết hôn mà khước từ quà cáp từ người đàn ông của mình. Bạn cũng đừng cố gắng tỏ ra can trường bởi bên cạnh người đàn ông yêu mình thật lòng phụ nữ đâu cần phải trưởng thành. Hãy cứ yếu đuối, nhõng nhẽo và đưa ra những đòi hỏi có chừng mực với người đàn ông của mình.

Việc làm hài lòng bạn, khiến bạn vui vẻ, hạnh phúc chính là mục tiêu đàn ông nào cũng dành cả đời này để thực hiện. Hơn cả, chính sự tình cảm, quan tâm ấy sẽ gắn kết tình cảm lứa đôi, giúp cả hai thêm quấn quýt không rời.

Dám chắc, chàng sẽ không rời khỏi người phụ nữ đáng yêu, dịu dàng của mình nửa bước. Cả đời này, chàng cũng không thể yêu thêm bất cứ ai ngoài bạn.

Muốn chồng nghe lời răm rắp, 'đội vợ lên đầu' chị em nhất định phải nhớ 6 điều dưới đây! - Ảnh 3
Việc làu bàu, cằn nhằn sẽ vô tình khiến bạn trở nên đáng ghét trong mắt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

3. Không nhắc lại chuyện cũ, càng không làu bàu

Bạn biết đấy, đàn ông nào cũng ghét bị nhắc lại những sai lầm trong quá khứ, bị đem chuyện cũ ra đay nghiến, chửi rủa mỗi khi cãi nhau. Việc làm ấy khiến họ cảm thấy nặng nề, mệt mỏi. Thấy rằng người phụ nữ hiện tại quá phiền toái, lắm lời.

Sai lầm này khiến đàn ông nảy sinh ham muốn ngoại tình để được giải tỏa bức xúc, để tìm đến một người phụ nữ hiểu chuyện, cho họ cảm giác được cảm thông, chia sẻ.

Việc làu bàu, cằn nhằn sẽ vô tình khiến bạn trở nên đáng ghét trong mắt đàn ông. Vậy nên, phụ nữ đừng bao giờ nhắc lại chuyện xưa. Nếu đã thứ tha hãy bao dung tất thảy, nếu chàng mắc lỗi hãy nhắc nhở một lần duy nhất đã đủ sức răn đe.

Muốn chồng nghe lời răm rắp, 'đội vợ lên đầu' chị em nhất định phải nhớ 6 điều dưới đây! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

4. Sống lạc quan

Sống với người phụ nữ bi quan đời đàn ông sẽ bị nhấn chìm trong vũng đen u ám. Chính sự tiêu cực của bạn sẽ khiến họ trở nên chán nản, chùn chân và không có chí tiến thủ. Thế nên, phụ nữ hãy luôn lạc quan yêu đời, hãy là nguồn năng lượng tích cực giúp chàng có động lực phấn đấu, lây lan hạnh phúc.

5. Cuồng nhiệt chuyện gối chăn

Phụ nữ đừng quá áp lực rằng mình phải nhuần nhuyễn nhiều tư thế khi ân ái, phải thật điêu luyện mới đủ sức giữ chân đàn ông. Bởi lẽ đời sống vợ chồng, quan trọng nhất chính là sự hòa hợp. Chỉ cần bạn cuồng nhiệt, đam mê và thoải mái khi bên nhau đã dư sức “sai khiến”, khiến chàng nghe lời răm rắp.

Muốn chồng nghe lời răm rắp, 'đội vợ lên đầu' chị em nhất định phải nhớ 6 điều dưới đây! - Ảnh 5
Hãy bình tĩnh, thử quay lưng lạnh lùng để chính anh ấy cũng nhận ra nếu không sớm quay đầu chàng sẽ đánh mất bạn - Ảnh minh họa: Internet

6. Dám buông tay

Khi nhận thấy chồng hờ hững lạnh nhạt, vô tâm với mình phụ nữ phải đủ tinh tế để hiểu rằng trái tim anh ấy đã nguội lạnh. Lúc này, chàng đã không còn để tâm đến vợ, đến gia đình mà đang dệt mộng với đàn bà khác.

Lúc này, phụ nữ đừng vì sợ mất chồng mà vồn vã săn sóc, cũng đừng vội vàng kết tội chàng ngoại tình. Hãy bình tĩnh, thử quay lưng lạnh lùng để chính anh ấy cũng nhận ra nếu không sớm quay đầu chàng sẽ đánh mất bạn mãi mãi.

Do vậy, muốn chồng cả đời mê mệt, nuông chiều như bà hoàng phụ nữ chỉ cần áp dụng những cách trên là đủ.

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