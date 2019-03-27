Đây mới là kẻ thù đáng sợ nhất của phụ nữ, là kẻ đã khiến chồng họ từ người đàn ông yêu thương, chiều chuộng vợ hết mực cũng trở nên vô tâm, ích kỷ đến tàn nhẫn…

Đây chính là kẻ khiến đàn ông say mê hơn cả vợ, có thể dành cả đời để ôm lấy mà chẳng mảy may quan tâm xem người phụ nữ của mình buồn vui, cô độc như thế nào. Họ mặc cho người phụ nữ của mình chờ đợi, bắt cô ấy ngồi trước mình nhưng chẳng nói với nhau lời nào - Ảnh minh họa: Internet Có lẽ đã rất nhiều lần đàn ông được nghe câu nói “Anh có thể đặt điện thoại xuống và ôm em một chút được không?” từ người phụ nữ của mình. Vậy nhưng, đáp lại mong mỏi chính đáng ấy của vợ hầu như đàn ông nào cũng viện ra vô số lý do để cương quyết ôm lấy chiếc điện thoại.

Họ bảo rằng mình đang giải quyết công việc, đang chơi game nên không thể dừng ngang được hoặc biện minh rằng mình đang nói chuyện với bạn bè. Họ mặc cho người phụ nữ của mình chờ đợi, bắt cô ấy ngồi trước mình nhưng chẳng nói với nhau lời nào, cũng không có ánh mắt trìu mến nào dành cho nhau. Một người chồng vô tâm chỉ khiến vợ chơi vơi, nhưng nếu làm cha anh ấy sẽ khiến con cái chịu cảnh thiếu vắng hơi ấm của tình thân - Ảnh minh họa: Internet Trên đời này không có việc ai không có thời gian dành cho ai, chỉ là, người ta không muốn dành thời gian cho mình mà thôi. Phụ nữ dù dễ tính, bao dung đến mấy cũng khó lòng chấp nhận việc người đàn ông của mình vô tâm đến mức chẳng màng đến cảm nhận của họ, không biết rằng họ đã buồn lòng, hụt hẫng ra sao.

Yêu người đàn ông mê điện thoại hơn mê mình phụ nữ chịu thiệt thòi 1 phần thì lấy người đàn ông ấy làm chồng chị em càng thiệt gấp 10 lần. Bởi lẽ, một người chồng vô tâm chỉ khiến vợ chơi vơi, nhưng nếu làm cha anh ấy sẽ khiến con cái chịu cảnh thiếu vắng hơi ấm của tình thân. Ôm con vào lòng mới là khoảnh khắc giúp họ cảm nhận được tình phụ tử thiêng liêng như thế nào - Ảnh minh họa: Internet Hàng triệu câu nói “Bố yêu con” cũng chẳng bằng vài giờ bỏ chiếc điện thoại xuống, ngồi chơi với con, dạy con tập đi, tập nói. Chỉ khi cùng con khôn lớn đàn ông mới hiểu được rằng, ôm con vào lòng mới là khoảnh khắc giúp họ cảm nhận được tình phụ tử thiêng liêng như thế nào. Người thứ ba muốn chen chân vào hôn nhân của người khác phải dùng đủ cách mồi chài. Họ phải mang thân xác ra để đặt bẫy, dùng trăm mưu nghìn kế để quyến rũ, khiến người chồng dần xiêu lòng mà ngã vào vòng tay mình. Ấy vậy mà, đứng trước sức hấp dẫn của chiếc điện thoại thông minh, đàn ông đã dễ dàng tự nguyện bị rù quến. Đàn ông ơi, hãy học cách đặt mình vào vị trí của bạn đời để lắng lo, đắn đo, để sống cho nhau, thay vì sống cho riêng mình - Ảnh minh họa: Internet Sẽ có một ngày đàn ông nhận ra rằng, không cần sự xuất hiện của kẻ thứ ba, chỉ với sự vô tâm của mình họ đã bóp nát hạnh phúc của một gia đình, cứa nhiều nhát dao sâu hoắm vào trái tim người phụ nữ của mình. Đừng chờ đến khi vợ bạn vì cô đơn đến tận cùng mà chủ động buông tay thì đã không thể cứu vãn. Nếu không buông điện thoại xuống khi ở cạnh những người mình yêu thương, thứ đàn ông mất đi nào chỉ là thời gian vô nghĩa. Họ còn mất đi những mối quan hệ thân tình, những trải nghiệm đắt giá, những lắng lo quan tâm dung dị nhưng mang lại hạnh phúc bất tận cho gia đình. Vậy nên, đàn ông ơi, hãy học cách sử dụng điện thoại chừng mực, học cách đặt mình vào vị trí của bạn đời để lắng lo, đắn đo, để sống cho nhau, thay vì sống cho riêng mình.

Hãy nhớ: Đàn bà hơn nhau ở số dư trong tài khoản ngân hàng chứ không phải tấm chồng Phụ nữ ngày nay hơn nhau là ở chính bản thân mình, ở số dư trong tài khoản ngân hàng, quan niệm “đàn bà hơn nhau ở tấm chồng” đã quá lỗi thời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-phai-nguoi-thu-ba-day-moi-la-ke-cuop-chong-dang-so-nhat-319812.html