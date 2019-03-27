Không phải người thứ ba, đây mới là ‘kẻ cướp chồng’ đáng sợ nhất

Phụ nữ yêu 27/03/2019 17:24

Đây mới là kẻ thù đáng sợ nhất của phụ nữ, là kẻ đã khiến chồng họ từ người đàn ông yêu thương, chiều chuộng vợ hết mực cũng trở nên vô tâm, ích kỷ đến tàn nhẫn…

Đây chính là kẻ khiến đàn ông say mê hơn cả vợ, có thể dành cả đời để ôm lấy mà chẳng mảy may quan tâm xem người phụ nữ của mình buồn vui, cô độc như thế nào.

Không phải người thứ ba, đây mới là ‘kẻ cướp chồng’ đáng sợ nhất - Ảnh 1
Họ mặc cho người phụ nữ của mình chờ đợi, bắt cô ấy ngồi trước mình nhưng chẳng nói với nhau lời nào - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ đã rất nhiều lần đàn ông được nghe câu  nói “Anh có thể đặt điện thoại xuống và ôm em một chút được không?” từ người phụ nữ của mình. Vậy nhưng, đáp lại mong mỏi chính đáng ấy của vợ hầu như đàn ông nào cũng viện ra vô số lý do để cương quyết ôm lấy chiếc điện thoại.

Họ bảo rằng mình đang giải quyết công việc, đang chơi game nên không thể dừng ngang được hoặc biện minh rằng mình đang nói chuyện với bạn bè. Họ mặc cho người phụ nữ của mình chờ đợi, bắt cô ấy ngồi trước mình nhưng chẳng nói với nhau lời nào, cũng không có ánh mắt trìu mến nào dành cho nhau.

Không phải người thứ ba, đây mới là ‘kẻ cướp chồng’ đáng sợ nhất - Ảnh 2
Một người chồng vô tâm chỉ khiến vợ chơi vơi, nhưng nếu làm cha  anh ấy sẽ khiến con cái chịu cảnh thiếu vắng hơi ấm của tình thân - Ảnh minh họa: Internet

Trên đời này không có việc ai không có thời gian dành cho ai, chỉ là, người ta không muốn dành thời gian cho mình mà thôi. Phụ nữ dù dễ tính, bao dung đến mấy cũng khó lòng chấp nhận việc người đàn ông của mình vô tâm đến mức chẳng màng đến cảm nhận của họ, không  biết rằng họ đã buồn lòng, hụt hẫng ra sao.

Yêu người đàn ông mê điện thoại hơn mê mình phụ nữ chịu thiệt thòi 1 phần thì lấy người đàn ông ấy làm chồng chị em càng thiệt gấp 10 lần. Bởi lẽ, một người chồng vô tâm chỉ khiến vợ chơi vơi, nhưng nếu làm cha  anh ấy sẽ khiến con cái chịu cảnh thiếu vắng hơi ấm của tình thân.

Không phải người thứ ba, đây mới là ‘kẻ cướp chồng’ đáng sợ nhất - Ảnh 3
Ôm con vào lòng mới là khoảnh khắc giúp họ cảm nhận được tình phụ tử thiêng liêng như thế nào - Ảnh minh họa: Internet

Hàng triệu câu nói “Bố yêu con” cũng chẳng bằng vài giờ bỏ chiếc điện thoại xuống, ngồi chơi với con, dạy con tập đi, tập nói. Chỉ khi cùng con khôn lớn đàn ông mới hiểu được rằng, ôm con vào lòng mới là khoảnh khắc giúp họ cảm nhận được tình phụ tử thiêng liêng như thế nào.

Người thứ ba muốn chen chân vào hôn nhân của người khác phải dùng đủ cách mồi chài. Họ phải mang thân xác ra để đặt bẫy, dùng trăm mưu nghìn kế để quyến rũ, khiến người chồng dần xiêu lòng mà ngã vào vòng tay mình. Ấy vậy mà, đứng trước sức hấp dẫn của chiếc điện thoại thông minh, đàn ông đã dễ dàng tự nguyện bị rù quến.

Không phải người thứ ba, đây mới là ‘kẻ cướp chồng’ đáng sợ nhất - Ảnh 4
Đàn ông ơi, hãy học cách đặt mình vào vị trí của bạn đời để lắng lo, đắn đo, để sống cho nhau, thay vì sống cho riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

Sẽ có một ngày đàn ông nhận ra rằng, không cần sự xuất hiện của kẻ thứ ba, chỉ với sự vô tâm của mình họ đã bóp nát hạnh phúc của một gia đình, cứa nhiều nhát dao sâu hoắm vào trái tim người phụ nữ của mình. Đừng chờ đến khi vợ bạn vì cô đơn đến tận cùng mà chủ động buông tay thì đã không thể cứu vãn.

Nếu không buông điện thoại xuống khi ở cạnh những người mình yêu thương, thứ đàn ông mất đi nào chỉ là thời gian vô nghĩa. Họ còn mất đi những mối quan hệ thân tình, những trải nghiệm đắt giá, những lắng lo quan tâm dung dị nhưng mang lại hạnh phúc bất tận cho gia đình. 

Vậy nên, đàn ông ơi, hãy học cách sử dụng điện thoại chừng mực, học cách đặt mình vào vị trí của bạn đời để lắng lo, đắn đo, để sống cho nhau, thay vì sống cho riêng mình.

Hãy nhớ: Đàn bà hơn nhau ở số dư trong tài khoản ngân hàng chứ không phải tấm chồng

Hãy nhớ: Đàn bà hơn nhau ở số dư trong tài khoản ngân hàng chứ không phải tấm chồng

Phụ nữ ngày nay hơn nhau là ở chính bản thân mình, ở số dư trong tài khoản ngân hàng, quan niệm “đàn bà hơn nhau ở tấm chồng” đã quá lỗi thời.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng vô tâm

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 43 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 8 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 9 giờ 43 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 10 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này