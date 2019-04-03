Phát hiện chồng bội bạc, cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác phụ nữ nào cũng đau đớn, dằn vặt. Thế nhưng, chị em hãy cố gắng giữ bình tĩnh để quẳng vào mặt chồng 3 câu này, đừng nhiều lời làm gì cho mệt.

Chỉ khi biết chồng đã ngoại tình từ bao giờ, chỉ khi biết anh ấy và kẻ thứ ba bắt đầu mối quan hệ như thế nào, có bao nhiêu chân tình trong đấy bạn mới biết được mình nên làm gì tiếp theo. Đời đàn bà, có thể chọn thứ tha hoặc không bao giờ bao dung với chồng bội bạc. Thế nhưng, với trường hợp anh ấy “ăn vụng” trong thời điểm bạn đang mang thai, sinh con hay với chính bạn thân của vợ thì dù có quỳ lạy chị em cũng đừng dung thứ.

Rất nhiều phụ nữ luôn né tránh câu hỏi này, họ sợ khi biết được chồng bắt đầu phản bội mình từ khi nào sẽ khó chấp nhận sự thật. Thế nhưng, đúng như người xưa vẫn nói “thuốc đáng dã tật, sự thật mất lòng”, sự thật càng tàn nhẫn càng không nên trốn tránh.

Đòi hỏi chồng phải dứt khoát với bồ nhí là đòi hỏi mà người vợ hợp pháp có quyền - Ảnh minh họa: Internet

“Anh muốn chấm dứt với nhân tình hay muốn em chấm dứt với anh”

Đây là câu nói khiến đàn ông ngoại tình khiếp sợ nhất. Bởi lẽ, nó đồng nghĩa với việc người vợ không hề van nài hay níu kéo chồng. Cô ấy cũng không bi lụy, không nhún nhường chịu kiếp chung chồng. Đòi hỏi chồng phải dứt khoát với bồ nhí là đòi hỏi mà người vợ hợp pháp có quyền.

Đấy cũng là cách để người chồng bội bạc hiểu rằng, đàn bà còn cho mình cơ hội lựa chọn nghĩa là cô ấy vẫn chừa đường cho chồng quay về. Nếu chọn nhân tình, sau khi dứt lời chắc chắn người chồng trăng hoa sẽ bị đá phăng khỏi đời họ ngay lập tức.

Đứng trước những mất mát lớn lao ấy, dám chắc cứ 10 người chồng trăng hoa thì có đến 9 người nhận ra sai lầm của mình - Ảnh minh họa: Internet

“Anh có nghĩ đến việc con cái biết bố ngoại tình chúng sẽ như thế nào?”

Đây là câu hỏi giúp đàn ông thay lòng thức tỉnh, giúp họ ý thức được rằng việc làm sai trái của mình không chỉ khiến hôn nhân rạn vỡ, vợ đau khổ mà con cái khi biết chuyện sẽ tổn thương tận cùng. Làm sao mà một đứa trẻ có thể chấp nhận việc cha chúng không chung thủy, bỏ mặc mẹ con chúng để vui vẻ bên đàn bà khác.

Sự tôn trọng, ngưỡng mộ và yêu quý mà con cái dành cho cha sẽ sụp đổ hoàn toàn. Thay vào đấy là lòng oán hận, khinh thường. Đứng trước những mất mát lớn lao ấy, dám chắc cứ 10 người chồng trăng hoa thì có đến 9 người nhận ra sai lầm của mình.

Phụ nữ có chồng ngoại tình chỉ cần cần nói đúng 3 câu này thì không cần đánh ghen, cũng chẳng cần phiền đến mẹ cha can gián vẫn giữ được gia đình.