Phát hiện chồng ngoại tình, phụ nữ chỉ nên nói đúng 3 câu này, không hơn không kém!

Phụ nữ yêu 03/04/2019 16:49

Đừng nhiều lời trách móc, cũng đừng mắng nhiếc làm gì cho mỏi miệng. Khi biết chồng ngoại tình, phụ nữ chỉ cần nói 3 câu này là đủ.

Phát hiện chồng bội bạc, cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác phụ nữ nào cũng đau đớn, dằn vặt. Thế nhưng, chị em hãy cố gắng giữ bình tĩnh để quẳng vào mặt chồng 3 câu này, đừng nhiều lời làm gì cho mệt.

Phát hiện chồng ngoại tình, phụ nữ chỉ nên nói đúng 3 câu này, không hơn không kém! - Ảnh 1
Nếu anh ấy 'ăn vụng' trong thời điểm bạn đang mang thai, sinh con hay với chính bạn thân của vợ thì dù có quỳ lạy chị em cũng đừng dung thứ - Ảnh minh họa: Internet

“Anh ngoại tình từ bao giờ”

Rất nhiều phụ nữ luôn né tránh câu hỏi này, họ sợ khi biết được chồng bắt đầu phản bội mình từ khi nào sẽ khó chấp nhận sự thật. Thế nhưng, đúng như người xưa vẫn nói “thuốc đáng dã tật, sự thật mất lòng”, sự thật càng tàn nhẫn càng không nên trốn tránh.

Chỉ khi biết chồng đã ngoại tình từ bao giờ, chỉ khi biết anh ấy và kẻ thứ ba bắt đầu mối quan hệ như thế nào, có bao nhiêu chân tình trong đấy bạn mới biết được mình nên làm gì tiếp theo. Đời đàn bà, có thể chọn thứ tha hoặc không bao giờ bao dung với chồng bội bạc. Thế nhưng, với trường hợp anh ấy “ăn vụng” trong thời điểm bạn đang mang thai, sinh con hay với chính bạn thân của vợ thì dù có quỳ lạy chị em cũng đừng dung thứ.

Phát hiện chồng ngoại tình, phụ nữ chỉ nên nói đúng 3 câu này, không hơn không kém! - Ảnh 2
Đòi hỏi chồng phải dứt khoát với bồ nhí là đòi hỏi mà người vợ hợp pháp có quyền - Ảnh minh họa: Internet

“Anh muốn chấm dứt với nhân tình hay muốn em chấm dứt với anh”

Đây là câu nói khiến đàn ông ngoại tình khiếp sợ nhất. Bởi lẽ, nó đồng nghĩa với việc người vợ không hề van nài hay níu kéo chồng. Cô ấy cũng không bi lụy, không nhún nhường chịu kiếp chung chồng. Đòi hỏi chồng phải dứt khoát với bồ nhí là đòi hỏi mà người vợ hợp pháp có quyền.

Đấy cũng là cách để người chồng bội bạc hiểu rằng, đàn bà còn cho mình cơ hội lựa chọn nghĩa là cô ấy vẫn chừa đường cho chồng quay về. Nếu chọn nhân tình, sau khi dứt lời chắc chắn người chồng trăng hoa sẽ bị đá phăng khỏi đời họ ngay lập tức.

Phát hiện chồng ngoại tình, phụ nữ chỉ nên nói đúng 3 câu này, không hơn không kém! - Ảnh 3
Đứng trước những mất mát lớn lao ấy, dám chắc cứ 10 người chồng trăng hoa thì có đến 9 người nhận ra sai lầm của mình - Ảnh minh họa: Internet

“Anh có nghĩ đến việc con cái biết bố ngoại tình chúng sẽ như thế nào?”

Đây là câu hỏi giúp đàn ông thay lòng thức tỉnh, giúp họ ý thức được rằng việc  làm sai trái của mình không chỉ khiến hôn nhân rạn vỡ, vợ đau khổ mà con cái khi biết chuyện sẽ tổn thương tận cùng. Làm sao mà một đứa trẻ có thể chấp nhận việc cha chúng không chung thủy, bỏ mặc mẹ con chúng để vui vẻ bên đàn bà khác.

Sự tôn trọng, ngưỡng mộ và yêu quý mà con cái dành cho cha sẽ sụp đổ hoàn toàn. Thay vào đấy là lòng oán hận, khinh thường. Đứng trước những mất mát lớn lao ấy, dám chắc cứ 10 người chồng trăng hoa thì có đến 9 người nhận ra sai lầm của mình.

Phụ nữ có chồng ngoại tình chỉ cần cần nói đúng 3 câu này thì không cần đánh ghen, cũng chẳng cần phiền đến mẹ cha can gián vẫn giữ được gia đình.

Nhân tình ơi, sao em không kiếm một tấm chồng mà lấy, tội gì cứ âm thầm làm kẻ thứ 3, cướp chồng người khác?

Nhân tình ơi, sao em không kiếm một tấm chồng mà lấy, tội gì cứ âm thầm làm kẻ thứ 3, cướp chồng người khác?

Đời này không thiếu những ả bất chấp tất cả cởi đồ lên giường với chồng của đàn bà khác, ấy vậy mà họ vẫn hãnh diện, tự hào cho việc làm tàn độc ấy.

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