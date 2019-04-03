Là đàn bà, đừng lấy nhan sắc hay tuổi trẻ ra so bì, có giỏi hãy ‘hơn thua’ nhau 4 điều này

Phụ nữ yêu 03/04/2019 15:58

Đàn bà khôn ngoan sẽ không bao giờ lấy nhan sắc hay tuổi trẻ để hơn thua với người khác. Họ hiểu rằng, chỉ 4 thứ này mới làm nên cốt cách không thể trộn lẫn với bất cứ ai.

Nhan sắc rồi cũng sẽ nhạt phai, tuổi trẻ rồi cũng sẽ qua, chỉ những giá trị này mới trường tồn với thời gian, giúp đàn bà khôn ngoan khẳng định địa vị của mình trong cõi đời này.

Là đàn bà, đừng lấy nhan sắc hay tuổi trẻ ra so bì, có giỏi hãy ‘hơn thua’ nhau 4 điều này - Ảnh 1
Nếu bạn không cho phép, sẽ chẳng ai có thể làm tổn thương bạn- Ảnh minh họa: Internet

1. Biết rõ giá trị của mình

Có bao giờ bạn thắc mắc, tại sao cùng là kiếp đàn bà nhưng có người sung sướng hạnh phúc, có người lại khổ đau trăm bề. Đừng lấy số mệnh ra trả lời cho mọi sự khác biệt trên cõi đời này, bởi đàn bà hơn nhau là ở việc họ có biết rõ giá trị của mình hay không.

Nếu bạn không cho phép, sẽ chẳng ai có thể làm tổn thương bạn. Nếu bạn nương mình cam chịu, nhún nhường và chấp nhận bị ngược đãi thì đừng than vãn. Hãy nhớ rằng, bạn chính là người tự quyết định cuộc đời mình, tự định giá chính mình. Đừng đặt đời mình vào tay người khác, đừng để ai thay bạn định đoạt tất cả. Bởi như thế có khác nào bạn đang hoang phí từng giây từng phút tồn tại trên cõi đời này.

Là đàn bà, đừng lấy nhan sắc hay tuổi trẻ ra so bì, có giỏi hãy ‘hơn thua’ nhau 4 điều này - Ảnh 2
Đàn bà khôn ngoan có thể có nhiều sự lựa chọn, nhưng sau cùng họ chỉ nguyện ở bên người đàn ông khiến mình cảm thấy được yêu thương nhiều nhất, an tâm nhất - Ảnh minh họa: Internet

2. Biết chọn chồng

Trên đời này, có 3 thứ đàn bà phải chọn thật kỹ. Đấy là mỹ phẩm, lời nói và đàn ông. Đàn bà đừng nhìn vào ví tiền để chọn ở bên một người đàn ông, cũng đừng để bạc tiền xa hoa làm cho mờ mắt. Họ có thể dùng tiền để khiến bạn say mê thì cũng có thể dùng nhiều tiền hơn để mua lấy đàn bà khác. Hôn nhân, nếu không được gầy dựng từ tình yêu chân thành, trách nhiệm và lòng bao dung sẽ không bao giờ bền vững.

Đàn bà khôn ngoan có thể có nhiều sự lựa chọn, nhưng sau cùng họ chỉ nguyện ở bên người đàn ông khiến mình cảm thấy được yêu thương nhiều nhất, an tâm nhất. Ở bên người chồng như thế, đàn bà cả đời không phải lo giữ chồng, càng không phải xách con đi đánh ghen giữa đường. Vừa nhục nhã, vừa tủi hổ tột cùng.

Là đàn bà, đừng lấy nhan sắc hay tuổi trẻ ra so bì, có giỏi hãy ‘hơn thua’ nhau 4 điều này - Ảnh 3
Vợ biết kiếm tiền có thể khiến chồng hãnh diện 1 phần thì vợ biết điều sẽ khiến chồng hãnh diện 10 phần - Ảnh minh họa: Internet

3. Biết điều

Đàn bà biết càng nhiều càng tốt, càng có kiến thức càng khiến người khác phải kiêng nể mình. Hơn cả, việc có am hiểu ở nhiều lĩnh vực khác nhau không chỉ giúp bạn có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp mà còn thoải mái nói chuyện phiếm cùng chồng. Là vợ là chồng, càng có nhiều điểm tương đồng càng giúp tình cảm thêm gắn kết, bền chặt.

Thế nhưng, đấy chưa phải là tất cả những gì đàn bà khôn biết. Cô ấy còn biết điều nữa cơ. Biết điều ở đây là cách cô ấy đối nhân xử thế, yêu chồng thương con, hiếu thuận với cha mẹ chồng, khéo léo trong các mối quan hệ họ hàng, bạn bè của chồng. Vợ biết kiếm tiền có thể khiến chồng hãnh diện 1 phần thì vợ biết điều sẽ khiến chồng hãnh diện 10 phần.

Là đàn bà, đừng lấy nhan sắc hay tuổi trẻ ra so bì, có giỏi hãy ‘hơn thua’ nhau 4 điều này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

4. Biết kiếm tiền

Đàn bà khôn ngoan hiểu rõ bản chất của cuộc đời, cô ấy không tự huyễn hoặc mình rằng mọi thứ trên đời đều tốt đẹp, cũng không bi quan trong mọi điều. Cô ấy sống thực tế, luôn có kế hoạch cụ thể cho tương lai và từng bước hiện thực hóa chúng.

Họ sống có tình có nghĩa, biết trước biết sau và rất sòng phẳng trong các mối quan hệ. Người ngoài có thể nghĩ rằng họ quá thực dụng nhưng họ chỉ đang sống rất thực tế. Đàn bà khôn ngoan không cho phép mình sống bám đàn ông, càng không từ bỏ công việc mình yêu thích chỉ để ở nhà chăm con. Cô ấy không dại dột tin vào câu nói “ở nhà anh nuôi”, mà chỉ tin vào đồng tiền mình làm ra.

Dám nghĩ dám làm, cá tính và mạnh mẽ chính là công thức tạo nên người đàn bà tự chủ, hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh. Đây mới là điều đàn bà nên hơn thua nhau chứ đừng đem số dư trong tài khoản, chồng hay con ra khoe khoang làm gì.

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