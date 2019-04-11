Đây là những suy nghĩ sai lầm của hầu hết các bà vợ khi phát hiện chồng ngoại tình . Nếu không có cái nhìn đúng, hiểu ra bản chất câu chuyện bạn sẽ rất dễ đưa ra những phán đoán, cách giải quyết chệch hướng khiến hôn nhân lâm vào ngõ cụt.

Bởi lẽ, một người đàn ông yêu thương vợ sẽ không vì nhu cầu sinh lý mà đi ngoại tình. Hôn nhân là cả một quá trình, là tình yêu, trách nhiệm, nghĩa vụ và cả tình nghĩa. Chồng bạn có thể vì phải kiêng khem khi vợ mang thai, sinh con nên mới “làm liều”. Nhưng suy cho cùng, chỉ khi hôn nhân của bạn có vấn đề thì kẻ thứ ba mới có cơ hội chen chân.

Đời sống gối chăn không hòa hợp, không sáng tạo khiến đàn ông rất dễ chán vợ mà thèm khát được “đổi gió” bằng việc ăn nằm với đàn bà khác. Thế nhưng, dùng điều này để làm lý do cho việc đàn ông ngoại tình là chưa đủ.

Thế nên, khi phát hiện chồng lên giường với đàn bà khác, là vợ, bạn hãy nhìn lại tình cảm giữa vợ chồng mình. Chỉ khi tìm ra những bất ổn, những sai lầm để khắc phục và cả phương hướng giải quyết thì bạn mới có thể bảo vệ mái ấm này.

Đàn ông chỉ ngoại tình khi họ muốn như thế, chẳng ai có thể ép buộc, càng không thể dụ dỗ - Ảnh minh họa: Internet

2. Chồng ngoại tình vì bị kẻ thứ ba dụ dỗ

Nếu đàn ông dứt khoát khước từ thì kẻ thứ ba có dùng thân xác mồi chài cũng không thể dụ dỗ họ trèo lên giường được. Thế mới nói, đàn ông chỉ ngoại tình khi họ muốn như thế, chẳng ai có thể ép buộc, càng không thể dụ dỗ.

Khi chồng gân cổ lên nói “là do cô ta dụ dỗ anh” thì thực chất là để đổ mọi lỗi lầm lên nhân tình, biến mình thành người bị hại mà chẳng mảy may ăn năn hối cải.

Chắc chắn, trong các mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng thì đàn ông luôn là người bắt đầu. Họ bị cảm giác mới mẻ, lén lút, vụng trộm mê hoặc đến quên cả đường về. Hơn cả, cảm giác “qua mặt” vợ càng khiến đàn ông có vợ khát khao được chinh phục đàn bà khác.

Sau khi đã bao dung cho chồng ngoại tình, phụ nữ hãy luôn chuẩn bị sẵn đường lui cho mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Sau khi được vợ thứ tha đàn ông ngoại tình sẽ không dám tái phạm

Phụ nữ nên hiểu rằng, trăng hoa là bản tính đã ăn vào máu, thấm vào xương. Bạn có thể khiến kẻ bội bạc quay về bên gia đình nhưng không thể chắc chắn rằng anh ta có phản bội bạn lần thứ hai hay không. Cả đời đàn ông sẽ luôn thích chinh phục, mạo hiểm và dấn thân, ngoại tình chính là thứ cho họ đầy đủ cảm giác ấy.

Thế nên, sau khi đã bao dung cho chồng ngoại tình, phụ nữ hãy luôn chuẩn bị sẵn đường lui cho mình. Hãy luôn tỉnh táo trước những bất ổn, những dấu hiệu lạ nơi người đàn ông của mình. Đừng để bản thân lâm vào cảnh chồng gom hết tiền đi bao nuôi nhân tình, trong khi mẹ con bạn nuốt nước mắt chan cơm.