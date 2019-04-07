Muốn hạnh phúc phụ nữ hãy hẹn hò với ít nhất 3 người đàn ông trước khi kết hôn

Sinh ra là phụ nữ, bạn được người đời chỉ dạy rằng “đời người con gái phải chung thủy với một người”. Tất nhiên, điều ấy vô cùng đúng, rất đúng là đằng khác. Vậy nhưng, bạn đừng vì chữ thủy chung mà trói buộc mình bên người đàn ông không còn phù hợp, người đàn ông khiến đời bạn trở nên bất hạnh, bế tắc.

Đấy là khi còn yêu, còn thương, còn bình yên trong mối quan hệ của cả hai. Nếu có một ngày, anh ấy không còn yêu bạn nữa hoặc bạn không còn rung cảm trước chàng nữa thì níu kéo làm gì một tình yêu đã nguội lạnh, lửa yêu đã tắt từ lâu. Bên nhau mà nghĩ về người khác chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi, càng kéo dài càng dày vò nhau.

Khi yêu, phụ nữ dù khôn ngoan hay khờ dại đều dốc cạn lòng, đều nông nổi, bất cần và bi lụy. Họ xem đối phương là duy nhất, luôn dành những điều tốt đẹp cho người đàn ông của mình mà chẳng hề suy tính thiệt hơn. Miễn thấy đối phương hạnh phúc, sung sướng là họ vui lòng.

Bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn rồi chỉ chấp nhận ở bên một người duy nhất và chung thủy với họ - Ảnh minh họa: Internet

Lúc ấy, phụ nữ hãy dứt khoát buông tay để trả lại tự do cho nhau, để bạn có cơ hội tìm hiểu người khác, để tìm ra đâu là người hợp với mình nhất, yêu mình nhất và cho mình cảm giác bình yên nhất. Bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn rồi chỉ chấp nhận ở bên một người duy nhất và chung thủy với họ.

Rồi bạn sẽ thấy, mối tình đầu là những vụng dại thuở đôi mươi, là những khát khao khám phá, chinh phục và cả những sai lầm khiến con tim bạn vỡ nát. Mối tình thứ hai có thể khiến bạn dè dặt hơn, tỉnh táo hơn và giúp bạn không bị lầm đường lạc lối, không ngu ngơ trước những dấu hiệu dối trá, phản bội của đối phương. Mối tình thứ 3 giúp phụ nữ biết dùng lí trí để yêu, biết phân biệt đúng sai phải quấy, biết nhún nhường và suy nghĩ cho nhau.

Có như thế chị em mới có sự so sánh, có đủ trải nghiệm và đủ trưởng thành để có thể có một cuộc hôn nhân hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Khi ấy, bạn mới hiểu được rằng tình yêu nào chỉ có sự rung động, quyến luyến của hai con tim. Đấy còn là sự san sẻ buồn vui, thấu hiểu suy nghĩ cảm xúc và cả sự đồng điệu trong quan điểm sống. Biết cách dung hòa những khác biệt, biết đặt mình vào vị trí của đối phương để cư xử, biết lường trước những hậu quả có thể xảy đến nếu mình làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến tình yêu.

Vậy mới nói, phụ nữ nhất định phải yêu ít nhất 3 người trước khi kết hôn. Có như thế chị em mới có sự so sánh, có đủ trải nghiệm và đủ trưởng thành để có thể có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, một người bạn đời tâm đầu ý hợp, viên mãn một đời.