Phụ nữ 40 và 7 bài học đắt giá có thể thay đổi cuộc đời mọi phụ nữ

Phải chờ đến khi chạm ngưỡng 40 tôi mới giật mình nhận ra nếu biết những điều này sớm hơn thì đời tôi đã khác!

Phụ nữ chạm ngưỡng 40 đừng tự nhận mình đã già. Bạn có thể nhiều tuổi hơn những năm 30, có thể không còn nhanh nhẹn như năm 20 nhưng hãy không ngừng phấn đấu, cống hiến và theo đuổi đam mê. Chỉ cần có mục đích sống, cầu tiến và hết lòng thì 40 hay 50 chưa bao giờ là quá muộn để làm những điều mình thích, để thay đổi công việc, thậm chí là người đàn ông bên mình.

Là phụ nữ, đừng để cuộc đời này khiến bạn trở nên biến chất hay sống khác với bản tính của mình. Đừng vì bị người khác ganh ghét, đố kỵ hay hãm hại mà dùng chính sự xấu xa ấy để đáp lại cuộc đời. Trời ao ắt có an bài, quả báo nhãn tiền là có thật.

Chỉ cần sống thiện lương, ngay thẳng thì chắc chắn bạn sẽ nhận được phúc đáp, hậu vận luôn an yên, vui vẻ và không phải áy náy vì những gì mình đã làm khi xưa.

Khi tiến thoái lưỡng nan, hãy nghe theo những gì con tim mình mách bảo - Ảnh minh họa: Internet

3. Bạn chính là người hiểu rõ mình nhất

Chồng con, gia đình, bạn bè có thể cho bạn rất nhiều lời khuyên nhưng chỉ bạn mới biết mình thực sự muốn gì. Bạn có thể tham khảo ý kiến của mọi người, nhưng người duy nhất có quyền quyết định chính là bạn. Khi tiến thoái lưỡng nan, hãy nghe theo những gì con tim mình mách bảo.

4. Hãy chơi một thể thao

Nếu thuở 30 bạn có thể gập bụng 50 cái cũng chẳng hề hấn gì, có thể chạy vài km cũng chẳng thấy mệt thì tuổi 40 khiến bạn chùn bước trước những thử thách ấy. Vậy nhưng, phụ nữ dù bao nhiêu tuổi cũng phải rèn luyện sức khỏe, chơi một môn thể thao.

Bạn có thể tham gia một khóa yoga, thiền hay những bài tập gym nhẹ nhàng. Nó không chỉ giúp phụ nữ 40 khỏe mạnh, dẻo dai mà còn giúp bạn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.

Đời phụ nữ hạnh phúc hay không là do bản thân chứ không hề phụ thuộc vào chồng hay con - Ảnh minh họa: Internet

5. Con cái là một phần, không phải là tất cả đời bạn

Phụ nữ đừng bao giờ dùng câu nói “đàn bà lấy chồng, lãi mỗi đứa con” để khiến đứa con trở thành nơi để bám víu, để hi sinh cả đời cho chúng. Hãy cho con cái của bạn quyền được sai lầm, được thất bại và phải chịu trách nhiệm về những gì chúng làm.

Khi con đã trưởng thành, hãy cho con được tự quyết đời mình, đừng dùng thân phận người mẹ để dung túng, kiểm soát. Chỉ khi làm được điều ấy bạn mới có thời gian cho chính mình, làm những điều mình thích. Khi ấy, bạn sẽ hiểu rằng đời phụ nữ hạnh phúc hay không là do bản thân chứ không hề phụ thuộc vào chồng hay con.

6. Đừng ngại nghỉ việc

Nếu đàn ông thích chinh phục, ham khám phá thì phụ nữ thường tìm đến sự ổn định. Cũng chính vì muốn được ổn định quá sớm nên phụ nữ không dám từ bỏ những thứ không phù hợp với mình, công việc là một trong số chúng.

Nếu không dám liều lĩnh, không dám theo đuổi thứ mình thích thì đến khi nghỉ hưu bạn sẽ hối hận, tiếc nuối vô cùng.

Bạn bè, đồng nghiệp, người thân cũng là một phần quan trọng, không thể thiếu trong đời bạn - Ảnh minh họa: Internet

7. Bỏ bê các mối quan hệ khác sau khi có gia đình

Dẫu biết cuộc sống hôn nhân với biết bao lo toan, mưu sinh khiến phụ nữ bận rộn trăm bề. Sau giờ làm về nhà phải tất bật cơm nước, lau dọn, chăm sóc chồng con. Chờ đến cuối tuần, họ lại giải quyết hàng tá việc nhà ùn ứ mà quên cả việc dành thời gian cho chính mình, cho những mối quan hệ khác.

Bạn bè, đồng nghiệp, người thân cũng là một phần quan trọng, không thể thiếu trong đời bạn. Đừng vì nghĩ mình đã 30, 40 hay 50 mà tước đoạt mất thời gian dành cho chúng.