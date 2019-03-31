Phụ nữ có những tố chất này, đàn ông cả đời cũng không dám phụ bạc

Dù không xinh đẹp, cũng không sở hữu thân hình hấp dẫn nhưng mẫu phụ nữ này vẫn khiến vô số đàn ông say mê, bất kể tuổi tác - Ảnh minh họa: Internet

Những mẫu phụ nữ này không cố tỏ ra mềm yếu để nũng nịu trước đàn ông, càng không gồng mình tỏ ra mạnh mẽ để gây ấn tượng. Họ cứ là chính mình, dám yêu dám hận, lạc quan yêu đời nhưng vẫn khiến vô số đàn ông bị mê hoặc.

Ở bên người phụ nữ lạc quan sẽ giúp đàn ông tự tin vào chính mình và vững vàng trước mọi sóng gió. Cô ấy luôn là người xốc lại tinh thần đối phương sau những vấp ngã, luôn ủi an khi chàng gặp chuyện không như ý. Nhờ thế, dẫu khốn khó, chông gai đến mấy đàn ông cũng không lo sợ mà luôn tin vào tương lai tươi đẹp.

Sự tích cực ấy cũng giúp mối quan hệ của cả hai luôn tràn năng lượng, đầy ắp tiếng cười. Càng chung sống, càng tiếp xúc lâu đàn ông càng bị mẫu phụ nữ nữ này cuốn hút không rời.

Đàn ông bị hút chặt bởi cô nàng có phong thái tự tin, luôn khiến họ phải chạy theo - Ảnh minh họa: Internet

Tự tin

Cô ấy có thể không xinh đẹp, không quá thời trang, càng không biết trang điểm cầu kỳ. Thế nhưng, nụ cười luôn nở trên môi và yêu thương chính mình mới là điểm khiến đàn ông ấn tượng ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Phái mạnh đã quá chán ngán trước những câu hỏi “em béo lắm đúng không?”, “anh có chán em không?”, “em không đẹp bằng người yêu cũ của anh, anh có thất vọng không?”. Đàn ông bị hút chặt bởi cô nàng có phong thái tự tin, luôn khiến họ phải chạy theo.

Đừng ra sức dụ dỗ đàn ông, càng lạnh lùng, càng xa cách phái mạnh sẽ càng khát khao có được - Ảnh minh họa: Internet

Đoan chính

Rất nhiều phụ nữ có hiểu lầm tai hại về sự hấp dẫn. Họ cố gắng mặc những bộ quần áo kiệm vải, hở càng nhiều da thịt càng tốt để mời gọi ánh mắt đàn ông đổ dồn về mình. Họ xem đấy là cách khiến mình thành tâm điểm, khiến đối phương ấn tượng.

Vậy nhưng, thực tế đã chứng minh rằng đàn ông có thể dán mắt vào khoảng hở trên da thịt phụ nữ nhưng sau đấy họ sẽ quên ngay. Lẳng lơ, mồi chài chưa bao giờ là phẩm chất đàn ông tìm kiếm ở mảnh ghép của đời mình.

Hãy cứ dung dị, giản đơn và đủ thanh lịch mỗi khi bước ra đường. Đừng ra sức dụ dỗ đàn ông, càng lạnh lùng, càng xa cách phái mạnh sẽ càng khát khao có được bạn.

Cơm ngon, canh ngọt với những món mình thích sẽ khiến đàn ông dứt khoát nói ‘không’ với cơm hàng cháo chợ. - Ảnh minh họa: Internet

Nấu ăn ngon

Một gia đình có hạnh phúc hay không có thể đong đếm bằng số ngày gian bếp đỏ lửa. Bữa cơm gia đình chính là khoảng thời gian rất quý giá trong ngày, là thời điểm vợ chồng có thể cùng nhau chuẩn bị bữa tối, chia sẻ trách nhiệm và kể cho nhau nghe những mẩu chuyện vụn vặt trong ngày.

Cơm ngon, canh ngọt với những món mình thích sẽ khiến đàn ông dứt khoát nói "không" với cơm hàng cháo chợ. Bởi lẽ với chàng, cơm nhà là nhất.

Hãy nhớ, phụ nữ có những tố chất này, đàn ông cả đời cũng không dám phụ bạc.