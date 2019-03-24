4 mẫu phụ nữ có ‘ma lực’ hấp dẫn đàn ông, bất kể tuổi tác

Phụ nữ yêu 24/03/2019 16:30

Từ thuở độc thân cho đến lúc có gia đình, những mẫu phụ nữ này vẫn dư sức mê hoặc mọi đàn ông, bất chấp tuổi tác hay vẻ ngoài.

Những mẫu phụ nữ này dư sức hấp dẫn mọi đàn ông, bất chấp vẻ ngoài hay tuổi tác.

4 mẫu phụ nữ có ‘ma lực’ hấp dẫn đàn ông, bất kể tuổi tác - Ảnh 1
Phụ nữ sở hữu thân hình khỏe khoắn là người có nội hàm, yêu thương chính mình - Ảnh minh họa: Internet

1. Thân hình khỏe khoắn

Nếu nghĩ điều khiến đàn ông tự hào nhất là kiếm được nhiều tiền, nhà sang cửa rộng thì bạn đã nhầm. Thứ khiến anh ấy hãnh diện nhất chính là có cho mình một người phụ nữ có thân hình khỏe khoắn, hấp dẫn.

Bởi lẽ, sắc đẹp rồi cũng sẽ phai tàn theo thời gian. Thế nhưng, một cơ thể săn chắc, thân hình khỏe khoắn nhờ tập luyện thể thao sẽ là nguồn năng lượng tích cực cho người đàn ông của họ. Đây cũng là dấu hiệu nhận biết người phụ nữ có nội hàm, yêu thương chính mình.

4 mẫu phụ nữ có ‘ma lực’ hấp dẫn đàn ông, bất kể tuổi tác - Ảnh 2
Cô ấy biết dùng ánh mắt hờ hững, cử chỉ đáng yêu hay hành động mạnh mẽ để gây ấn tượng với người khác giới ngay từ giây phút đầu tiên - Ảnh minh họa: Internet

2. Gợi cảm nhưng không lả lơi

Trang phục hở hang, khoe da thịt có thể khiến đàn ông dán mắt vào cơ thể một người phụ nữ. Thế nhưng, kèm theo ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt chửng ấy luôn là sự xem thường, đánh giá. Những khoảng hở trên da càng nhiều càng khiến bạn trở nên rẻ rúng, tầm thường.

Phụ nữ quyến rũ nhất là khi từ trong cốt cách, tâm hồn nàng luôn tràn đầy sức sống. Cô ấy biết dùng ánh mắt hờ hững, cử chỉ đáng yêu hay hành động mạnh mẽ để gây ấn tượng với người khác giới ngay từ giây phút đầu tiên.

4 mẫu phụ nữ có ‘ma lực’ hấp dẫn đàn ông, bất kể tuổi tác - Ảnh 3
Sự hài hước, thông minh của phụ nữ luôn có dấu ấn không thể quên trong tâm trí đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

3. Hài hước, duyên dáng

Tiếng cười chính là thứ có thể khiến đàn ông và phụ nữ xích lại gần nhau nhanh nhất. Phái mạnh có thể không đánh giá cao nhan sắc, ngoại hình nhưng sự hài hước, thông minh của phụ nữ luôn có dấu ấn không thể quên trong tâm trí họ.

Sự thoải mái nhưng không suồng sã, có chừng mực trong ứng xử sẽ khiến mỗi giây phút bên bạn luôn hấp dẫn, tươi mới. Dám chắc, dù mới yêu hay đã bên nhau nhiều năm liền chàng cũng không bao giờ thấy chán.

4 mẫu phụ nữ có ‘ma lực’ hấp dẫn đàn ông, bất kể tuổi tác - Ảnh 4
Tôn trọng đời tư của nhau chính là cách người phụ nữ khôn khéo giữ chân người đàn ông của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

4. Tinh tế, khôn khéo

Phụ nữ đừng cố gắng thể hiện tình cảm mình dành cho đối phương bằng cách bám theo anh ấy như sam, một bước không rời. Đây chính là sai lầm khiến chàng dù yêu đến mấy cũng thấy nhàm chán, mệt mỏi.

Nếu anh ấy muốn ở một mình, hãy cho chàng không gian riêng. Nếu anh ấy muốn đi uống vài chai bia với bạn bè, bạn đừng cản ngăn. Tôn trọng đời tư của nhau chính là cách người phụ nữ khôn khéo giữ chân người đàn ông của đời mình.

Một người phụ nữ thế này, đàn ông có nông cạn đến mấy cũng chẳng dại vứt bỏ

Một người phụ nữ thế này, đàn ông có nông cạn đến mấy cũng chẳng dại vứt bỏ

Nếu phụ nữ nông cạn cứ hô hào về bình đẳng giới, gào thét chồng phải giúp mình làm việc nhà thì đàn bà khôn ngoan chỉ cần bình thản làm 5 điều này.

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