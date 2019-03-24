4 mẫu phụ nữ có ‘ma lực’ hấp dẫn đàn ông, bất kể tuổi tác

Bởi lẽ, sắc đẹp rồi cũng sẽ phai tàn theo thời gian. Thế nhưng, một cơ thể săn chắc, thân hình khỏe khoắn nhờ tập luyện thể thao sẽ là nguồn năng lượng tích cực cho người đàn ông của họ. Đây cũng là dấu hiệu nhận biết người phụ nữ có nội hàm, yêu thương chính mình.

Nếu nghĩ điều khiến đàn ông tự hào nhất là kiếm được nhiều tiền, nhà sang cửa rộng thì bạn đã nhầm. Thứ khiến anh ấy hãnh diện nhất chính là có cho mình một người phụ nữ có thân hình khỏe khoắn, hấp dẫn.

Cô ấy biết dùng ánh mắt hờ hững, cử chỉ đáng yêu hay hành động mạnh mẽ để gây ấn tượng với người khác giới ngay từ giây phút đầu tiên - Ảnh minh họa: Internet

2. Gợi cảm nhưng không lả lơi

Trang phục hở hang, khoe da thịt có thể khiến đàn ông dán mắt vào cơ thể một người phụ nữ. Thế nhưng, kèm theo ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt chửng ấy luôn là sự xem thường, đánh giá. Những khoảng hở trên da càng nhiều càng khiến bạn trở nên rẻ rúng, tầm thường.

Phụ nữ quyến rũ nhất là khi từ trong cốt cách, tâm hồn nàng luôn tràn đầy sức sống. Cô ấy biết dùng ánh mắt hờ hững, cử chỉ đáng yêu hay hành động mạnh mẽ để gây ấn tượng với người khác giới ngay từ giây phút đầu tiên.

Sự hài hước, thông minh của phụ nữ luôn có dấu ấn không thể quên trong tâm trí đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

3. Hài hước, duyên dáng

Tiếng cười chính là thứ có thể khiến đàn ông và phụ nữ xích lại gần nhau nhanh nhất. Phái mạnh có thể không đánh giá cao nhan sắc, ngoại hình nhưng sự hài hước, thông minh của phụ nữ luôn có dấu ấn không thể quên trong tâm trí họ.

Sự thoải mái nhưng không suồng sã, có chừng mực trong ứng xử sẽ khiến mỗi giây phút bên bạn luôn hấp dẫn, tươi mới. Dám chắc, dù mới yêu hay đã bên nhau nhiều năm liền chàng cũng không bao giờ thấy chán.

Tôn trọng đời tư của nhau chính là cách người phụ nữ khôn khéo giữ chân người đàn ông của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

4. Tinh tế, khôn khéo

Phụ nữ đừng cố gắng thể hiện tình cảm mình dành cho đối phương bằng cách bám theo anh ấy như sam, một bước không rời. Đây chính là sai lầm khiến chàng dù yêu đến mấy cũng thấy nhàm chán, mệt mỏi.

Nếu anh ấy muốn ở một mình, hãy cho chàng không gian riêng. Nếu anh ấy muốn đi uống vài chai bia với bạn bè, bạn đừng cản ngăn. Tôn trọng đời tư của nhau chính là cách người phụ nữ khôn khéo giữ chân người đàn ông của đời mình.