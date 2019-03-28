Là phụ nữ, nếu quá bế tắc, mệt mỏi trong cuộc đời này xin hãy đọc kỹ 10 điều này

Phụ nữ yêu 28/03/2019 16:35

Là phụ nữ, dù đang hạnh phúc hay khổ đau cũng phải đọc bài viết này ít nhất 1 lần kẻo uống phí 1 đời.

Phụ nữ đừng để những bế tắc, mệt mỏi trong đời tước mất hạnh phúc của bạn. Hãy đọc những dòng này ít nhất một lần trong đời để thấy rằng hạnh phúc luôn có giá của nó…

Là phụ nữ, nếu quá bế tắc, mệt mỏi trong cuộc đời này xin hãy đọc kỹ 10 điều này - Ảnh 1
Sắc đẹp của phụ nữ giống như bìa của một cuốn sách. Nếu bìa sách không đẹp thì chẳng ai thèm ngó ngàng đến, huống gì lật giở từng trang - Ảnh minh họa: Internet

1. Chỉ phụ nữ không đủ yêu thương chính mình mới dùng câu nói “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” để bao biện cho việc mình lười làm đẹp, không chăm chút cho vẻ ngoài. Bởi lẽ, sắc đẹp của phụ nữ giống như bìa của một cuốn sách. Nếu bìa sách không đẹp thì chẳng ai thèm ngó ngàng đến, huống gì lật giở từng trang.

2. Thay vì khát khao những thứ ngoài tầm với, bạn nên học cách hài lòng với những gì mình đang có. Tất nhiên, bạn có quyền có tham vọng nhưng đừng nhập nhằng lằn ranh giữa tham vọng và ảo tưởng.

3. Là phụ nữ, muốn đẹp phải nỗ lực cả đời. Ví như béo thì phải nỗ lực giảm cân, da bị mụn phải kiên trì điều trị, điều chỉnh khẩu phần ăn, muốn thân hình săn chắc thì phải chăm tập thể dục. Làm đẹp chưa bao giờ là điều dễ dàng với những người lười nhác.

Là phụ nữ, nếu quá bế tắc, mệt mỏi trong cuộc đời này xin hãy đọc kỹ 10 điều này - Ảnh 2
Nếu đàn ông có thể thay lòng thì tiền luôn nhất mực chung thủy với chủ nhân của nó - Ảnh minh họa: Internet

4. Cuộc đời này không chỉ có màu hồng, càng không trải sẵn thảm cho bạn bước. Hãy nhớ, đàn ông là giống loài sòng phẳng, thực dụng nhất đời. Họ có thể yêu bạn thiết tha hôm nay nhưng ngày mai đã có thể tay trong tay với phụ nữ khác. Thay vì khư khư giữ chồng phụ nữ hãy khiến đàn ông phải sợ mất mình, nếu không, đời bạn sẽ chìm trong bể khổ.

5. Thay vì ước mơ lấy được chồng giàu để đổi đời phụ nữ hãy học cách tự kiếm tiền, tự làm đại gia của chính mình. Nếu đàn ông có thể thay lòng thì tiền luôn nhất mực chung thủy với chủ nhân của nó.

6. Đừng để thời gian trôi qua trong vô nghĩa, cũng đừng để đời mình dẫm chân tại chỗ. Hãy tận dụng thời gian để hoàn thiện chính mình, nỗ lực không ngừng để vươn lên tầm cao mới. Phụ nữ muốn được trân trọng, thương yêu hãy luôn độc lập, tự chủ.

Là phụ nữ, nếu quá bế tắc, mệt mỏi trong cuộc đời này xin hãy đọc kỹ 10 điều này - Ảnh 3
Khi đã trưởng thành, bạn sẽ hiểu rằng thất tình không đáng sợ bằng thất nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

7. Khi còn trẻ bạn sẽ xem tình yêu là tất cả những gì mình đang có, là điều quý giá nhất. Khi đã trưởng thành, bạn sẽ hiểu rằng thất tình không đáng sợ bằng thất nghiệp.

8. Tiền không thể mua được hạnh phúc nhưng nếu không có tiền cuộc sống của bạn sẽ khốn khó vô cùng.

9. Phụ nữ hấp dẫn nhất không phải là khi có ngực nở, mông to, vòng eo son rỗi. Kiêu hãnh nhất của phụ nữ là có tri thức, tự tin. Đấy chính là công thức tạo nên sức mê hoặc vạn người, bất kể tuổi tác.

10. Tài năng, khôn khéo chính là sức mạnh tiềm ẩn khiến trái tim người khác bị hạ gục. “Đắc nhân tâm” là cuốn sách phụ nữ thông minh nào cũng có trong túi xách của mình.

Đây là những câu nói dù phũ phàng nhưng vô cùng chuẩn xác, phụ nữ hãy đọc ít nhất một lần trong đời để có thể buông bỏ những phiền muộn, ôm lấy vui vẻ, hạnh phúc vào người.

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