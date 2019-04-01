Dám tuyệt tình buông bỏ những điều này, phụ nữ sẽ có hậu vận an yên, viên mãn

Phụ nữ yêu 01/04/2019 17:28

Là phụ nữ, đừng chờ đến khi 50 tuổi mới hối hận vì đã không dám buông bỏ những điều này từ 10 năm trước, để giờ đây phải thốt lên hai từ “giá như”.

Phụ nữ đừng dại dột thỏa hiệp với thực tại, đừng chấp nhận buông lơi đời mình vào tay người khác. Hãy dám buông bỏ, dám chấp nhận và dám sai lầm thì bạn mới biết đâu là điều tốt nhất với đời mình. Từ đấy, bạn sẽ tìm ra công thức giúp bản thân hạnh phúc, cả đời an yên.

Dám tuyệt tình buông bỏ những điều này, phụ nữ sẽ có hậu vận an yên, viên mãn - Ảnh 1
Thay vì ám ảnh chính mình với quá khứ bi ai, hãy hướng về tương lai để thấy rằng tâm thế của một người sẽ quyết định đời họ - Ảnh minh họa: Internet

Buông bỏ những phiền muộn trong quá khứ

Nỗi buồn là thứ hay lây, nếu phụ nữ cứ sống mãi trong những u buồn trong quá khứ thì tự họ sẽ nhấn chìm đời mình trong khổ đau. Sao bạn không học cách buông bỏ những phiền muộn đã qua, ghi nhớ những niềm vui để khiến cuộc sống của mình hạnh phúc hơn.

Thay vì ám ảnh chính mình với quá khứ bi ai, hãy hướng về tương lai để thấy rằng tâm thế của một người sẽ quyết định đời họ. Là phụ nữ, hãy cứ sống nhẹ nhàng như nước, thản nhiên với đời rồi bạn sẽ dần hoàn thiện bản thân, học hỏi được nhiều điều.

Dám tuyệt tình buông bỏ những điều này, phụ nữ sẽ có hậu vận an yên, viên mãn - Ảnh 2
Hãy cứ kiêu hãnh với đời, hãy biết rõ mình muốn gì, cần gì rồi bạn sẽ biết cách hạnh phúc với những gì mình đang có - Ảnh minh họa: Internet

Buông bỏ những mặc cảm, tự ti

Là phụ nữ, muốn hạnh phúc hãy yêu thương chính mình, luôn giữ vững sự tự tin. Bạn có thể không hoàn hảo, không xinh đẹp như cô nọ, không tài giỏi như cô kia, cũng không giỏi chiều chồng như đàn bà khác nhưng bạn là duy nhất. Chính vì là độc nhất nên bạn là vô giá.

Hãy giữ vững lòng tin vào bản thân, hãy cứ kiêu hãnh với đời, hãy biết rõ mình muốn gì, cần gì rồi bạn sẽ biết cách hạnh phúc với những gì mình đang có.

Buông bỏ những hờn giận, oán trách

Sống trên đời này, cần nhất là sự bao dung. Bạn có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm mà người khác gây ra cho mình, chỉ riêng sự phản bội thì không. Những hiểu lầm, hờn giận, oán trách chẳng thể khiến đời bạn khá hơn đâu. Thậm chí,  nó còn khiến bạn trở nên xấu tính, cực đoan và hằn học.

Hãy tập quên đi chuyện cũ, bởi lẽ, nhờ chúng bạn đã học được rất nhiều điều, đã mạnh mẽ, trưởng thành hơn mỗi ngày.

Dám tuyệt tình buông bỏ những điều này, phụ nữ sẽ có hậu vận an yên, viên mãn - Ảnh 3
Hãy bỏ qua những mâu thuẫn vụn vặt, vượt qua những áp lực để có thể rũ bỏ những gánh nặng - Ảnh minh họa: Internet

Áp lực trong cuộc sống hôn nhân

Hôn nhân không đơn giản chỉ là việc hai người yêu nhau muốn nên duyên vợ chồng, chung sống hạnh phúc từ ngày đầu đến cuối đời. Hôn nhân là cả một quá trình, là sự vun đắp, săn sóc và tràn đầy yêu thương. Chỉ khi đủ bao dung, đủ thấu hiểu phụ nữ mới mong có được mái ấm hạnh phúc.

Là phụ nữ, hãy biết mạnh mẽ khi muốn, yếu mềm khi cần. Hãy bỏ qua những mâu thuẫn vụn vặt, vượt qua những áp lực để có thể rũ bỏ những gánh nặng. Càng lo lắng, càng phiền muộn bạn càng tự khiến mình kiệt quệ, chán chường.

Buông bỏ gánh nặng tiền bạc

Cơm áo gạo tiền là nỗi lo thường trực của mọi gia đình. Tất nhiên, tiền không phải là tất cả, không thể mua được hạnh phúc nhưng nếu không có tiền cuộc đời bạn sẽ khốn khó vô cùng. Vậy nên, thay vì than thân trách phận, ganh tỵ với người khác phụ nữ hãy kề vai sát cánh bên bạn đời, cùng nhau chăm chỉ làm ăn, kiếm tiền.

Đừng trách móc chồng không giàu sang phú quý như ông này bà nọ, hãy vững tin rằng anh ấy luôn nỗ lực không ngừng vì bạn và gia đình. Chỉ cần có ý chí, có tham vọng ắt đời sống vật chất của gia đình bạn sẽ được cải thiện.

Dám tuyệt tình buông bỏ những điều này, phụ nữ sẽ có hậu vận an yên, viên mãn - Ảnh 4
Cố lừa dối mình để ở lại trong cuộc hôn nhân vô vị đồng nghĩa với việc bạn phải dùng cả thanh xuân, thậm chí cả đời để trả giá cho sai lầm ấy. - Ảnh minh họa: Internet

Buông bỏ chồng vô tâm

Đàn ông bội bạc là thứ phụ nữ nên vứt khỏi đời mình ngay lập tức. Đàn ông vô tâm cũng là thứ phụ nữ không nên giữ bên mình. Bởi lẽ, thà anh ấy ngoại tình, anh ấy có mối quan tâm khác nên mới lạnh nhạt, chán chê bạn thì còn có lý do. Đằng này, vợ chồng chung sống cùng nhà mà xem nhau như người dưng nước lã, thờ ơ, vô cảm thì cả đời này bạn cũng không thay đổi được anh ấy.

Cố níu kéo, cố lừa dối mình để ở lại trong cuộc hôn nhân vô vị đồng nghĩa với việc bạn phải dùng cả thanh xuân, thậm chí cả đời để trả giá cho sai lầm ấy.

Là phụ nữ, đừng chờ đến khi 50 tuổi mới hối hận vì đã không dám buông bỏ những điều này từ 10 năm trước, để giờ đây phải thốt lên hai từ “giá như”.

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