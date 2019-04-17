3 sai lầm ‘chết người’ khi giao tiếp với chồng, người vợ cũng phạm phải ít nhất 1 lần trong đời

Phụ nữ yêu 17/04/2019 16:44

Dưới đây là 3 lỗi phổ biến mà phụ nữ nào cũng phạm phải ít nhất 1 lần trong đời khi giao tiếp với chồng.

Nếu không sớm khắc phục những sai lầm này phụ nữ sẽ khiến cuộc hôn nhân của mình thất bại, khó lòng cứu vãn.

3 sai lầm ‘chết người’ khi giao tiếp với chồng, người vợ cũng phạm phải ít nhất 1 lần trong đời - Ảnh 1
Mâu thuẫn, xung đột trong hôn nhân nếu không được giải quyết thấu đáo sẽ dẫn đến khổ đau, bế tắc… - Ảnh minh họa: Internet

Luôn muốn giành phần thắng về mình

Cái tôi quá lớn khiến phụ nữ luôn muốn giành phần thắng trong mọi cuộc tranh cãi với chồng. Họ không cần biết đúng sai, phải trái, càng chẳng nghĩ cho đối phương mà chỉ chăm chăm muốn mình là người đúng, kết tội chồng một cách vô lý.

Tất nhiên, đàn ông có thể vì yêu vợ, vì không muốn làm lớn chuyện mà xuống nước nhận lỗi, mà nhún nhường cho qua mọi chuyện. Thế nhưng “tức nước vỡ bờ”, nếu một ngày anh ấy không thể chịu đựng thêm sự vô lý của bạn nữa thì chàng sẽ hất tung tất cả.

Đến lúc ấy, dù bạn có chiến thắng chăng nữa thì hôn nhân của bạn cũng thất bại. Bởi lẽ, mâu thuẫn, xung đột trong hôn nhân nếu không được giải quyết thấu đáo sẽ dẫn đến khổ đau, bế tắc…

3 sai lầm ‘chết người’ khi giao tiếp với chồng, người vợ cũng phạm phải ít nhất 1 lần trong đời - Ảnh 2
Hãy nhớ rằng, trên đời này không cặp đôi nào là hòa hợp 100% - Ảnh minh họa: Internet

Nói xấu chồng

Chồng dù hoàn hảo đến mấy cũng sẽ có những khuyết điểm. Phụ nữ nếu chỉ chăm chăm nhìn vào những nhược điểm của chồng để kể tội anh ấy, mang chàng ra so sánh với “chồng người ta” mà chẳng hề xem lại mình đã làm tốt vai trò của một người vợ hay chưa thì quả đáng trách.

Hãy nhớ rằng, trên đời này không cặp đôi nào là hòa hợp 100%. Nếu biết dung hòa những khác biệt, ghi nhận, khen ngợi những ưu điểm, chấp nhận chung sống hòa bình với những điều chưa hoàn hảo nơi đối phương bạn mới mong có được cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Những câu nói “sao anh vô dụng thế, nhờ có tí việc mà cũng chẳng làm được”, “em đã nói anh bao nhiêu lần rồi, sao anh cứ cãi lời em làm gì”, “anh bị điên à, anh đang làm cái gì đấy”, “em biết ngay mà, anh chỉ phá hoại là tài”, “sao anh không như chồng người ta cho em nhờ”… sẽ là nhát dao chí mạng giết chết cuộc tình của hai bạn.

3 sai lầm ‘chết người’ khi giao tiếp với chồng, người vợ cũng phạm phải ít nhất 1 lần trong đời - Ảnh 3
Chỉ khi cùng nhau lắng nghe, chia sẻ cả hai mới có cơ hội hiểu thấu lòng nhau - Ảnh minh họa: Internet

Không lắng nghe

Trong hôn nhân, đừng quá tính toán, cũng đừng quá sân si. Hôn nhân không chỉ là tình yêu mà còn là tình thân, là nơi mà các thành viên cần có sự lắng nghe, thấu hiểu và cảm thông dành cho nhau. Chồng bạn có thể có những điểm chưa hoàn hảo, anh ấy có thể mê chơi game mà lười làm việc nhà, có thể bừa bộn mà chẳng giúp vợ dọn dẹp… Thay vì chửi bới, ca thán bạn hãy điềm tĩnh ngồi trò chuyện với chồng.

Mưa dầm thấm đất, rồi chồng bạn sẽ dần thay đổi, sẽ cùng vợ chăm sóc gia đình. Chỉ khi cùng nhau lắng nghe, chia sẻ cả hai mới có cơ hội hiểu thấu lòng nhau. Bạn muốn gì hãy cứ nói ra, đừng bắt đàn ông phải đoán mò ý mình.

Chỉ cần khắc phụ được những sai lầm khi giao tiếp với chồng trên, dám chắc hôn nhân của bạn sẽ vượt qua khó khăn, bế tắc để hạnh phúc trăm năm, chồng cả đời mê mệt vợ không rời. 

Là đàn ông, nếu để vợ phải một mình trong 3 thời điểm này thì đích thị là người chồng tồi

Là đàn ông, nếu để vợ phải một mình trong 3 thời điểm này thì đích thị là người chồng tồi

Đàn ông để vợ phải một mình làm 3 việc này thì chỉ đáng là người chồng vứt đi, không chút giá trị.

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