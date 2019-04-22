Đàn ông tiết lộ đây là 5 lý do họ thích lên giường với bồ nhí hơn, vợ hãy thuộc lòng để giữ chồng

Phụ nữ yêu 22/04/2019 16:50

Nếu không nhận ra những sai lầm này phụ nữ đừng trách vì sao mình giỏi giang, xinh đẹp nhưng chồng vẫn ngán tận cổ mà ra ngoài tòm tem với bồ nhí.

Nếu nghĩ chỉ cần ngực nở mông to, yêu thương hết lòng thì đàn ông sẽ tự nguyện thủy chung bên mình cả đời thì phụ nữ đã nhầm. Thực chất, có rất nhiều lý do khiến đàn ông dù vẫn yêu vợ rất nhiều nhưng lại sẵn lòng cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác…

Đàn ông tiết lộ đây là 5 lý do họ thích lên giường với bồ nhí hơn, vợ hãy thuộc lòng để giữ chồng - Ảnh 1

Đàn ông thừa nhận sự mới mẻ chính là lý do họ thích lên giường với bồ nhí hơn, khiến phụ nữ phải xem lại chính mình - Ảnh minh họa: Internet

1. Lên giường với bồ lúc nào cũng mới mẻ - Vợ thì không

Món ngon ăn mãi cũng chán, vợ dù có điêu luyện chuyện gối chăn đến mấy cũng không thể hấp dẫn bằng nhân tình mới mẻ. Bởi lẽ, đàn ông vốn tham lam, thích chinh phục và dễ bị cuốn theo khát khao chiếm đoạt để thỏa mãn nhục dục cá nhân.

Thế nên, càng gần vợ lâu đàn ông càng chán ngán, nguội lạnh gối chăn là điều hiển nhiên. Nếu không thẳng thắn để cải thiện đời sống vợ chồng thì hôn nhân sớm muộn cũng tàn lụi.

2. Bồ nhí chủ động cuộc yêu  - Vợ thì không

Những người vợ thường bị lề lối xưa cũ gò bó, khiến họ không dám thể hiện ham muốn của mình khi gần gũi chồng. Thậm chí, họ không dám chủ động gợi ý hay dẫn dắt chồng nhập cuộc.

Vậy nhưng nhân tình thì khác, cô ấy chủ động mời gọi, không chỉ bằng lời nói mà còn cả bộ đồ ngủ mong manh, những nụ hôn trượt dài và cả ánh mắt đong đưa.

Đàn ông tiết lộ đây là 5 lý do họ thích lên giường với bồ nhí hơn, vợ hãy thuộc lòng để giữ chồng - Ảnh 2
Cảm giác vụng trộm sẽ khiến đàn ông như bị bỏ bùa mê thuốc lú, mê mệt đến quên cả lối về - Ảnh minh họa: Internet

3. Bồ nhí cuồng nhiệt như lửa - Vợ thì không

Những cô bồ nhí luôn có những ý tưởng mới lạ hòng làm mới chuyện yêu. Trong khi đó, vợ ngại thay đổi, thậm chí la mắng và tỏ thái độ khinh rẻ khi chồng có những đòi hỏi khác ngày thường.

Đấy chính là sai lầm đẩy chồng vào con đường vụng trộm, bởi chỉ như thế anh ấy mới được thỏa mãn nhu cầu tình dục, mới đạt được hạnh phúc mà mình mong đợi.

4. Cảm giác vụng trộm luôn khiến đàn ông phấn khích – Với vợ thì không

Cũng giống như việc ăn vụng luôn ngon hơn dùng bữa chính, việc tòm tem với nhân tình luôn khiến đàn ông hưng phấn hơn khi gần gũi bạn đời của mình. Cảm giác vụng trộm sẽ khiến đàn ông như bị bỏ bùa mê thuốc lú, mê mệt đến quên cả lối về.

Đàn ông tiết lộ đây là 5 lý do họ thích lên giường với bồ nhí hơn, vợ hãy thuộc lòng để giữ chồng - Ảnh 3
Bồ nhí khiến đàn ông thèm thuồng có được họ nên trong mắt đối phương kẻ thứ ba luôn cuốn hút bất tận - Ảnh minh họa: Internet

5. Bồ tự tin về cơ thể mình – Vợ thì không

Phụ nữ sau khi sinh con hoặc tăng cân rất tự ti về cơ thể mình khi lên giường với chồng. Họ ra sức che chắn mỡ thừa, tắt hết đèn để chồng không thể nhìn thấy những vết rạn chằng chịt trên người mình mà chẳng quan tâm đến cảm nhận của đối phương.

Thực tế, đàn ông nào để tâm đến những khuyết điểm ấy. Thứ đàn ông cần nhất khi ân ái là sự hòa hợp, hết mình.

Bồ không như thế, cô ấy có thể thoải mái nude trước nhân tình, khiến đàn ông thèm thuồng có được mình nên trong mắt đối phương họ luôn cuốn hút bất tận.

Sau lưng đàn ông ngoại tình là nỗi đau không thể nguôi ngoai của 3 người đáng thương này

Sau lưng đàn ông ngoại tình là nỗi đau không thể nguôi ngoai của 3 người đáng thương này

Lên giường với kẻ thứ 3 có thể khiến đàn ông khoái chí, thích thú mà không ngờ rằng sai lầm của mình đã khiến 3 người này đau khổ tận cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông ngoại tình chồng ngoại tình nhân tình của chồng bồ nhí của chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 44 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 44 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này