Đàn ông tiết lộ đây là 5 lý do họ thích lên giường với bồ nhí hơn, vợ hãy thuộc lòng để giữ chồng

Đàn ông thừa nhận sự mới mẻ chính là lý do họ thích lên giường với bồ nhí hơn, khiến phụ nữ phải xem lại chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu nghĩ chỉ cần ngực nở mông to, yêu thương hết lòng thì đàn ông sẽ tự nguyện thủy chung bên mình cả đời thì phụ nữ đã nhầm. Thực chất, có rất nhiều lý do khiến đàn ông dù vẫn yêu vợ rất nhiều nhưng lại sẵn lòng cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác…

Món ngon ăn mãi cũng chán, vợ dù có điêu luyện chuyện gối chăn đến mấy cũng không thể hấp dẫn bằng nhân tình mới mẻ. Bởi lẽ, đàn ông vốn tham lam, thích chinh phục và dễ bị cuốn theo khát khao chiếm đoạt để thỏa mãn nhục dục cá nhân.

1. Lên giường với bồ lúc nào cũng mới mẻ - Vợ thì không

Thế nên, càng gần vợ lâu đàn ông càng chán ngán, nguội lạnh gối chăn là điều hiển nhiên. Nếu không thẳng thắn để cải thiện đời sống vợ chồng thì hôn nhân sớm muộn cũng tàn lụi.

2. Bồ nhí chủ động cuộc yêu - Vợ thì không

Những người vợ thường bị lề lối xưa cũ gò bó, khiến họ không dám thể hiện ham muốn của mình khi gần gũi chồng. Thậm chí, họ không dám chủ động gợi ý hay dẫn dắt chồng nhập cuộc.

Vậy nhưng nhân tình thì khác, cô ấy chủ động mời gọi, không chỉ bằng lời nói mà còn cả bộ đồ ngủ mong manh, những nụ hôn trượt dài và cả ánh mắt đong đưa.

Cảm giác vụng trộm sẽ khiến đàn ông như bị bỏ bùa mê thuốc lú, mê mệt đến quên cả lối về - Ảnh minh họa: Internet

3. Bồ nhí cuồng nhiệt như lửa - Vợ thì không

Những cô bồ nhí luôn có những ý tưởng mới lạ hòng làm mới chuyện yêu. Trong khi đó, vợ ngại thay đổi, thậm chí la mắng và tỏ thái độ khinh rẻ khi chồng có những đòi hỏi khác ngày thường.

Đấy chính là sai lầm đẩy chồng vào con đường vụng trộm, bởi chỉ như thế anh ấy mới được thỏa mãn nhu cầu tình dục, mới đạt được hạnh phúc mà mình mong đợi.

4. Cảm giác vụng trộm luôn khiến đàn ông phấn khích – Với vợ thì không

Cũng giống như việc ăn vụng luôn ngon hơn dùng bữa chính, việc tòm tem với nhân tình luôn khiến đàn ông hưng phấn hơn khi gần gũi bạn đời của mình. Cảm giác vụng trộm sẽ khiến đàn ông như bị bỏ bùa mê thuốc lú, mê mệt đến quên cả lối về.

Bồ nhí khiến đàn ông thèm thuồng có được họ nên trong mắt đối phương kẻ thứ ba luôn cuốn hút bất tận - Ảnh minh họa: Internet

5. Bồ tự tin về cơ thể mình – Vợ thì không

Phụ nữ sau khi sinh con hoặc tăng cân rất tự ti về cơ thể mình khi lên giường với chồng. Họ ra sức che chắn mỡ thừa, tắt hết đèn để chồng không thể nhìn thấy những vết rạn chằng chịt trên người mình mà chẳng quan tâm đến cảm nhận của đối phương.

Thực tế, đàn ông nào để tâm đến những khuyết điểm ấy. Thứ đàn ông cần nhất khi ân ái là sự hòa hợp, hết mình.

Bồ không như thế, cô ấy có thể thoải mái nude trước nhân tình, khiến đàn ông thèm thuồng có được mình nên trong mắt đối phương họ luôn cuốn hút bất tận.