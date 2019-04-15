Là phụ nữ, muốn đàn ông nể trọng tuyệt đối đừng làm 5 điều này vì họ

Nếu trót dại hi sinh điều này vì đàn ông, chị em đừng hỏi vì sao đời mình khốn khổ, bất hạnh triền miên, đêm nào cũng khóc ướt gối.

Vậy thì, hà cớ gì bạn phải bỏ qua mà không chấn chỉnh chàng ngay lập tức. Hãy đứng trước mặt anh ấy, nghiêm nghị bảo rằng “nếu anh không khen được thì đừng chê, chê bai em chẳng thể làm anh tốt hơn được đâu”.

Là đàn bà, dù mới yêu hay đã kết hôn cũng đừng dễ dãi bỏ qua cho những lời chê bai được thốt ra từ miệng của đàn ông. Dù vô tình hay cố ý thì sự mỉa mai của anh ấy đã khiến bạn tổn thương, buồn lòng thật sự.

Hãy để chàng hiểu rằng, mối quan hệ càng thân thiết càng phải đối xử với nhau thật tinh tế, lịch thiệp. Tương kính như tân chính là chìa khóa tạo nên một tình yêu viên mãn, một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

2. Từ bỏ công việc

Đàn bà lấy chồng, đừng vì chồng muốn mình ở nhà trông con mà bỏ ngang sự nghiệp, cũng đừng vì có gia đình mà từ bỏ đam mê của mình. Hãy sống cho chính mình, không ngừng yêu thương bản thân và cho mình quyền độc lập tài chính.

Có như thế thì bạn mới có tiếng nói trong gia đình, được chồng kiêng nể. Bởi lẽ, dù bạn có làm việc nhà, trông con quần quật cả ngày đến thân tàn ma dại thì anh ấy vẫn chỉ xem bạn là kẻ ăn bám, vô công rồi nghề mà thôi.

Nếu ngay cả tự do ăn mặc mà chàng cũng tước mất thì thử hỏi, đời bạn còn gì để vui - Ảnh minh họa: Internet

3. Thay đổi cách ăn mặc để làm hài lòng đối phương

Phụ nữ nào cũng thích làm đẹp, cũng thích thể hiện cái tôi cá nhân qua trang phục. Quần áo không chỉ để che thân, nó còn toát lên cốt cách, thần thái của một người khi khoác lên chúng. Bạn có thể thích mặc quần áo phá cách, gợi cảm hoặc giản tiện theo ý thích của mình. Miễn sao bạn thấy tự tin, thoải mái và không phản cảm khi diện chúng là được.

Đừng vì chồng chê bai, bắt ép bạn phải mặc cái này cái kia, không được mặc thế này thế khác mà mất đi tự do trong ăn mặc. Nếu ngay cả tự do tối thiếu ấy mà chàng cũng tước mất thì thử hỏi, đời bạn còn gì để vui.

4. Phục vụ đối phương từ A-Z

Đừng dại khờ nghĩ rằng phụ nữ đảm đang là khi có thể làm hết việc nhà mà không cần đàn ông hỗ trợ, là khi chồng đi làm về đã có cơm bưng nước rót, chẳng cần động vào bất cứ thứ gì. Nếu bạn cứ giúp anh ấy làm mọi việc, ôm hết thua thiệt vào người thì chàng chẳng những không biết ơn mà còn ỷ lại, xem đấy là điều hiển nhiên.

Đàn ông càng được vợ cung phụng sẽ càng vô tâm, lười nhác và thiếu trách nhiệm. Nếu không sớm khắc phục ngay sai lầm này đời bạn sẽ còn khổ dài dài.

Bạn đừng vì lấy chồng, vì chồng yêu cầu mà hi sinh những mối quan hệ khác - Ảnh minh họa: Internet

5. Dành toàn bộ thời gian cho gia đình sau khi kết hôn

Gia đình, bạn bè là những mối quan hệ quan trọng trong cuộc sống của người phụ nữ. Đấy là nơi để chị em trút những bực dọc, là nơi để tựa nương khi mệt mỏi, được an ủi khi khổ đau. Thế nên, bạn đừng vì lấy chồng, vì chồng yêu cầu mà hi sinh những mối quan hệ khác, dành toàn bộ thời gian chăm sóc mái ấm.

Bạn có quyền giữ lấy sự riêng tư, giữ lấy đời mình mà không ai, không đàn ông nào có quyền chi phối. Chồng chỉ là bạn đời, không phải là trời là đất mà có thể tác động đến vận mệnh của bạn. Hãy nhớ, nếu quá ngoan, quá nghe lời, luôn đồng ý với chồng trong mọi điều thì sớm muộn gì bạn cũng trở thành con rối trong tay họ.