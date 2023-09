Đời phụ nữ, đúng đắn nhất là dám đặt bút ký vào đơn ly hôn khi rơi vào 4 hoàn cảnh này

Phụ nữ dù bao dung, độ lượng đến mấy cũng đừng dung thứ cho người chồng phản bội mình lần thứ hai. Bởi lẽ, lần đầu cởi đồ lên giường với đàn bà khác anh ấy có thể bao biện rằng do mình trót sa ngã, do kẻ thứ ba dùng trăm phương nghìn kế dụ dỗ, gạ gẫm, hoặc do họ quá say.

Vậy nhưng, lần thứ hai chắc chắn là cuộc tình vụng trộm có chủ đích, anh ấy đã cố ý phản bội lại tình nghĩa vợ chồng, đã ra sức khiến vợ thương tổn bằng hành vi sai trái của mình.