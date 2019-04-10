Đời phụ nữ, đúng đắn nhất là dám đặt bút ký vào đơn ly hôn khi rơi vào 4 hoàn cảnh này

Phụ nữ yêu 10/04/2019 17:28

Đừng dại dây dưa, níu kéo nếu hôn nhân lâm vào hoàn cảnh này, nếu không nửa đời còn lại của bạn sẽ chìm trong bể khổ, con cái cũng bị vạ lây.

Là phụ nữ, nếu hôn nhân rơi vào tình cảnh này thì li dị là lựa chọn đúng đắn, khôn ngoan nhất.

Đời phụ nữ, đúng đắn nhất là dám đặt bút ký vào đơn ly hôn khi rơi vào 4 hoàn cảnh này - Ảnh 1
Đàn ông ngoại tình lần thứ hai, đàn bà hãy đuổi ngay họ ra khỏi đời mình bằng tờ đơn xin ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

1. Khi chồng chứng nào tật nấy, ngoại tình liên miên

Phụ nữ dù bao dung, độ lượng đến mấy cũng đừng dung thứ cho người chồng phản bội mình lần thứ hai. Bởi lẽ, lần đầu cởi đồ lên giường với đàn bà khác anh ấy có thể bao biện rằng do mình trót sa ngã, do kẻ thứ ba dùng trăm phương nghìn kế dụ dỗ, gạ gẫm, hoặc do họ quá say.

Vậy nhưng, lần thứ hai chắc chắn là cuộc tình vụng trộm có chủ đích, anh ấy đã cố ý phản bội lại tình nghĩa vợ chồng, đã ra sức khiến vợ thương tổn bằng hành vi sai trái của mình.

Với người chồng cạn tình cạn nghĩa, vô tâm trước những khổ đau mà vợ phải gánh chịu chị em đừng cố chèo kéo, thuyết phục họ quay về. Bạn cũng đừng dại dột cho anh ấy thêm bất cứ cơ hội nào, nếu không họ sẽ dùng chính cơ hội ấy để bội bạc thêm lần nữa.

Đàn ông ngoại tình lần thứ hai, đàn bà hãy đuổi ngay họ ra khỏi đời mình bằng tờ đơn xin ly hôn. Đừng do dự, nếu không nửa đời còn lại của bạn sẽ chìm trong nước mắt.

Đời phụ nữ, đúng đắn nhất là dám đặt bút ký vào đơn ly hôn khi rơi vào 4 hoàn cảnh này - Ảnh 2
Sống với một người chồng nhu nhược, hèn nhát và lười biếng chỉ khiến cuộc đời phụ nữ thêm khốn khó, chán chường - Ảnh minh họa: Internet

2. Chồng vô trách nhiệm với vợ con, gia đình

Trong hôn nhân, đàn ông luôn là cây tùng cây bách để vợ con tựa nương, là trụ cột kinh tế của gia đình. Chỉ khi vợ chồng cùng chí thú làm ăn, chăm chỉ kiếm tiền thì đời sống vật chất mới vững vàng, dư dả. Một khi chồng bạn trở nên đổ đốn, siêng ăn nhác làm, tụ tập quấy phá thì bạn cần cảnh báo anh ấy.

Hãy giải thích để chồng hiểu rằng, một mình gánh vác mọi vất vả khiến bạn mệt mỏi, cực khổ thế nào. Hãy yêu cầu anh ấy thay đổi, cùng vợ chăm chút cho gia đình. Nếu sau những khuyên can ngọt nhẹ chồng vẫn chứng nào tật nấy thì bạn đừng hi vọng thêm nữa.

Sống với một người chồng nhu nhược, hèn nhát và lười biếng chỉ khiến cuộc đời phụ nữ thêm khốn khó, chán chường. Bạn có kiên nhẫn yêu thương, nỗ lực hàn gắn cũng vô nghĩa.

Đời phụ nữ, đúng đắn nhất là dám đặt bút ký vào đơn ly hôn khi rơi vào 4 hoàn cảnh này - Ảnh 3
Một người chồng ham mê rượu chè, cờ bạc, về nhà đánh đập vợ con nào xứng đáng có được một gia đình? - Ảnh minh họa: Internet

3. Khi chồng đánh đập vợ con

Phụ nữ có thể yêu và cưới một người đàn ông nghèo khó làm chồng, nhưng anh ấy phải là người có ý chí vươn lên, có tham vọng và yêu thương vợ con. Một người chồng ham mê rượu chè, cờ bạc, về nhà đánh đập vợ con nào xứng đáng có được một gia đình?

Nếu sức khỏe, sự an toàn của bạn và con bị đe dọa phụ nữ hãy đủ tỉnh táo, dứt khoát để giải thoát cho mình. Bởi lẽ, một khi đã dám vung tay đánh vợ thì bạn đã chẳng còn chỗ đứng nào trong con tim họ.

Đời phụ nữ, đúng đắn nhất là dám đặt bút ký vào đơn ly hôn khi rơi vào 4 hoàn cảnh này - Ảnh 4
Trưởng thành trong bạo hành hay vì cha cờ bạc mà gia đình lâm vào khốn khó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của trẻ - Ảnh minh họa: Internet

4. Hôn nhân tác động xấu đến con

Đừng cố giữ một người chồng mà sự hiện diện của anh ấy khiến con cái luôn nơm nớp lo sợ, lớn lên trong nước mắt. Một đứa trẻ xứng đáng được sống trong tình yêu thương, vòng tay ôm ấp dịu dàng của mẹ cha.

Nhìn thấy cảnh cha cặp kè với đàn bà khác sau lưng mẹ, trưởng thành trong bạo hành hay vì cha cờ bạc mà gia đình lâm vào khốn khó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của trẻ.

Đừng dại dột nghĩ rằng không ly hôn là vì thương con, bởi nếu làm như thế đồng nghĩa với việc bạn đang cướp đi tuổi thơ trong trẻo và tương lai tốt đẹp của con.

Đàn bà 'hư' và 3 hấp lực khiến đàn ông cả đời mê  mệt, phải chạy theo để 'giữ'

Đàn bà 'hư' và 3 hấp lực khiến đàn ông cả đời mê  mệt, phải chạy theo để 'giữ'

Đàn bà đừng tự hào rằng mình ngoan bởi càng ngoan là càng dại, phải hư mới khiến đàn ông cả đời mê mệt, mải miết chạy theo mà giữ lấy.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà ly hôn khi nào nên ly hôn đàn bà bỏ chồng vợ chồng ly hôn ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 36 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 7 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 8 giờ 36 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 9 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này