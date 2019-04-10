Đời phụ nữ, đúng đắn nhất là dám đặt bút ký vào đơn ly hôn khi rơi vào 4 hoàn cảnh này

Là phụ nữ, nếu hôn nhân rơi vào tình cảnh này thì li dị là lựa chọn đúng đắn, khôn ngoan nhất.

Vậy nhưng, lần thứ hai chắc chắn là cuộc tình vụng trộm có chủ đích, anh ấy đã cố ý phản bội lại tình nghĩa vợ chồng, đã ra sức khiến vợ thương tổn bằng hành vi sai trái của mình.

Phụ nữ dù bao dung, độ lượng đến mấy cũng đừng dung thứ cho người chồng phản bội mình lần thứ hai. Bởi lẽ, lần đầu cởi đồ lên giường với đàn bà khác anh ấy có thể bao biện rằng do mình trót sa ngã, do kẻ thứ ba dùng trăm phương nghìn kế dụ dỗ, gạ gẫm, hoặc do họ quá say.

Với người chồng cạn tình cạn nghĩa, vô tâm trước những khổ đau mà vợ phải gánh chịu chị em đừng cố chèo kéo, thuyết phục họ quay về. Bạn cũng đừng dại dột cho anh ấy thêm bất cứ cơ hội nào, nếu không họ sẽ dùng chính cơ hội ấy để bội bạc thêm lần nữa.

Đàn ông ngoại tình lần thứ hai, đàn bà hãy đuổi ngay họ ra khỏi đời mình bằng tờ đơn xin ly hôn. Đừng do dự, nếu không nửa đời còn lại của bạn sẽ chìm trong nước mắt.

Sống với một người chồng nhu nhược, hèn nhát và lười biếng chỉ khiến cuộc đời phụ nữ thêm khốn khó, chán chường - Ảnh minh họa: Internet

2. Chồng vô trách nhiệm với vợ con, gia đình

Trong hôn nhân, đàn ông luôn là cây tùng cây bách để vợ con tựa nương, là trụ cột kinh tế của gia đình. Chỉ khi vợ chồng cùng chí thú làm ăn, chăm chỉ kiếm tiền thì đời sống vật chất mới vững vàng, dư dả. Một khi chồng bạn trở nên đổ đốn, siêng ăn nhác làm, tụ tập quấy phá thì bạn cần cảnh báo anh ấy.

Hãy giải thích để chồng hiểu rằng, một mình gánh vác mọi vất vả khiến bạn mệt mỏi, cực khổ thế nào. Hãy yêu cầu anh ấy thay đổi, cùng vợ chăm chút cho gia đình. Nếu sau những khuyên can ngọt nhẹ chồng vẫn chứng nào tật nấy thì bạn đừng hi vọng thêm nữa.

Sống với một người chồng nhu nhược, hèn nhát và lười biếng chỉ khiến cuộc đời phụ nữ thêm khốn khó, chán chường. Bạn có kiên nhẫn yêu thương, nỗ lực hàn gắn cũng vô nghĩa.

Một người chồng ham mê rượu chè, cờ bạc, về nhà đánh đập vợ con nào xứng đáng có được một gia đình? - Ảnh minh họa: Internet

3. Khi chồng đánh đập vợ con

Phụ nữ có thể yêu và cưới một người đàn ông nghèo khó làm chồng, nhưng anh ấy phải là người có ý chí vươn lên, có tham vọng và yêu thương vợ con. Một người chồng ham mê rượu chè, cờ bạc, về nhà đánh đập vợ con nào xứng đáng có được một gia đình?

Nếu sức khỏe, sự an toàn của bạn và con bị đe dọa phụ nữ hãy đủ tỉnh táo, dứt khoát để giải thoát cho mình. Bởi lẽ, một khi đã dám vung tay đánh vợ thì bạn đã chẳng còn chỗ đứng nào trong con tim họ.

Trưởng thành trong bạo hành hay vì cha cờ bạc mà gia đình lâm vào khốn khó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của trẻ - Ảnh minh họa: Internet

4. Hôn nhân tác động xấu đến con

Đừng cố giữ một người chồng mà sự hiện diện của anh ấy khiến con cái luôn nơm nớp lo sợ, lớn lên trong nước mắt. Một đứa trẻ xứng đáng được sống trong tình yêu thương, vòng tay ôm ấp dịu dàng của mẹ cha.

Nhìn thấy cảnh cha cặp kè với đàn bà khác sau lưng mẹ, trưởng thành trong bạo hành hay vì cha cờ bạc mà gia đình lâm vào khốn khó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của trẻ.

Đừng dại dột nghĩ rằng không ly hôn là vì thương con, bởi nếu làm như thế đồng nghĩa với việc bạn đang cướp đi tuổi thơ trong trẻo và tương lai tốt đẹp của con.