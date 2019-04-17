Phụ nữ sở hữu 3 thứ này, đàn ông không bao giờ dám phản bội, dù chỉ trong suy nghĩ

Phụ nữ yêu 17/04/2019 16:14

Nếu sở hữu 3 thứ này, cả đời phụ nữ chẳng bao giờ phải lo giữ chồng, càng không sợ chồng ngoại tình, nhất là thứ số 1.

Sở hữu 3 thứ này không chỉ giúp phụ nữ tự chủ đời mình mà còn khiến bạn đời kiêng dè, có cho tiền cũng chẳng dám léng phéng với đàn bà khác.

Phụ nữ sở hữu 3 thứ này, đàn ông không bao giờ dám phản bội, dù chỉ trong suy nghĩ - Ảnh 1
Phụ nữ độc lập cũng làm ra tiền, có sự nghiệp riêng nên tất nhiên sẽ có tiếng nói trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

1. Sự độc lập

Là phụ nữ, chỉ cần sở hữu sự độc lập thì không cần đao to búa lớn, cũng không cần to tiếng lấn át đàn ông nào cũng nể phục. Bởi lẽ, trước nay đàn ông luôn là trụ cột gia đình, là người có quyền quyết định những chuyện hệ trọng, là người có quyền hành cao nhất. Họ mặc định người vợ phải nghe lời mình, phải phụ thuộc vào chồng, lệ thuộc chồng đúng như câu nói “lấy chồng theo chồng”.

Thế nên, khi sống độc lập phụ nữ chẳng việc gì phải ăn bám chồng, càng không việc gì phải “dưới cơ” chồng cả. Họ cũng làm ra tiền, có sự nghiệp riêng nên tất nhiên sẽ có tiếng nói trong gia đình. Hơn cả, độc lập còn giúp người phụ nữ tự tin, xinh đẹp và trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Là phụ nữ, dù độc thân hay đã lấy chồng hãy luôn làm chủ đời mình, thương yêu bản thân. Có như thế thì chồng bạn mới là người sợ mất vợ, sợ đàn ông khác cướp mất người vợ tràn đầy năng lượng của mình.

Phụ nữ sở hữu 3 thứ này, đàn ông không bao giờ dám phản bội, dù chỉ trong suy nghĩ - Ảnh 2
Nàng kiệm lời nhưng nói lên lời nào thâm thúy sâu cay lời nấy, không thừa không thiếu - Ảnh minh họa: Internet

2. Khôn ngoan

Nếu phụ nữ khờ dại thường nói rất nhiều, ghen tuông vô cớ và sẵn sàng lớn tiếng với chồng để giải tỏa những nghi kị, bực dọc trong lòng thì người vợ khôn ngoan không như thế. Cô ấy không nói nhiều, càng không chửi bới chồng. Nàng kiệm lời nhưng nói lên lời nào thâm thúy sâu cay lời nấy, không thừa không thiếu.

Chính sự từ tốn, ôn nhu và tinh tế ấy khiến đàn ông vừa nể vừa sợ. Bởi lẽ, chỉ khi đã hiểu rõ về chồng mình, khi đã nắm chắc tâm lý đối phương phụ nữ mới có thể làm được điều ấy.

Phụ nữ khôn ngoan cũng là người biết giữ gìn hạnh phúc gia đình, ra sức vun vén. Đồng thời, họ cũng là người cầm lên được đặt xuống được, không bao giờ bắt ép chồng phải nghe lời mình nhưng lại biết cách khiến chồng tự giác sống trách nhiệm.

Phụ nữ sở hữu 3 thứ này, đàn ông không bao giờ dám phản bội, dù chỉ trong suy nghĩ - Ảnh 3
Họ không cho phép mình sống dựa vào tiền chồng làm ra, càng không kiểm soát đối phương thái quá - Ảnh minh họa: Internet

3. Không ra sức kiểm soát

Cách giữ chồng khôn ngoan nhất chính là giữ mình. Là việc phụ nữ giữ cho mình luôn xinh đẹp, thơm tho, hấp dẫn trong mắt bạn đời. Họ không vì lấy chồng mà từ bỏ các mối quan hệ xã hội của mình, cũng không vì đã kết hôn mà từ bỏ sự nghiệp.

Phụ nữ khôn ngoan sau khi kết hôn sẽ nỗ lực gấp bội để thăng tiến trong sự nghiệp, không ngừng cầu tiến để hoàn thiện bản thân và độc lập tài chính. Họ không cho phép mình sống dựa vào tiền chồng làm ra, càng không kiểm soát đối phương thái quá.

“Tự do trong khuôn khổ” chính là chìa khóa giúp phụ nữ khôn ngoan giữ chồng nhàn tênh. Họ hiểu rằng, đàn ông trăng hoa không ai quản nổi, đàn ông yêu vợ không cần quản thì vẫn ngoan.

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