5 phẩm chất đàn ông mong đợi nhất ở người phụ nữ mình yêu

Đàn ông luôn biết rõ mình cần gì, muốn gì ở một người phụ nữ khi bắt đầu mối quan hệ. Tất nhiên, họ cũng biết đây chính là những phẩm chất có thể khiến họ cả đời say mê, nửa bước không rời.

Thế mới nói, phụ nữ dù xinh đẹp, tài giỏi đến mấy nhưng không dịu dàng, hiểu chuyện thì đàn ông sớm muộn cũng chán ngán mà rời đi.

Đàn ông dù giàu sang hay nghèo khó đều mong có được người phụ nữ dịu dàng bên đời mình. Đấy là người có thể ngồi bên an ủi, động viên khi họ thất bại, mệt mỏi hay chán chường. Cũng là người đủ kiên nhẫn để “chịu đựng” cơn giận khi mất bình tĩnh của họ.

2. Có chính kiến

Càng nhu nhược phụ nữ càng tạo điều kiện để chồng khinh thường, thậm chí qua mặt mình để làm những điều sai trái.

Phụ nữ đừng quá ngoan, ngoan một đời là dại. Việc bảo gì nghe nấy, không dám phản bác cũng không dám nói lên suy nghĩ của mình có thể giúp bạn làm hài lòng đối phương. Thế nhưng, về lâu về dài bạn sẽ bị anh ấy lấn át, thậm chí áp đặt mọi thứ lên đời bạn.

Muốn được đàn ông nể trọng, phụ nữ hãy luôn là chính mình, dám nghĩ dám làm, dám đưa ra những đòi hỏi chính đáng.

Món quà nho nhỏ, bữa cơm toàn món anh ấy thích cũng đã dư sức trói chặt trái tim chàng - Ảnh minh họa: Internet

3. Chủ động hẹn hò

Dù đang yêu hay đã kết hôn, phụ nữ đừng bao giờ xem nhẹ việc chủ động sắp đặt những cuộc hẹn hò với người đàn ông của đời mình. Đừng mặc định đấy là nghĩa vụ, trách nhiệm của chàng kẻo ôm thiệt thòi vào người.

Hãy lên kế hoạch kỷ niệm ngày tình yêu, chuyến du lịch xa hay đơn giản chỉ là một buổi tối lãng mạn ở nhà hàng. Thậm chí, món quà nho nhỏ, bữa cơm toàn món anh ấy thích cũng đã dư sức trói chặt trái tim chàng.

4. Khiến anh ấy thấy mình thật đặc biệt

Những lời khen ngợi, cũng câu nói yêu thương là thứ phụ nữ đừng bao giờ tiết kiệm với đàn ông. Nếu anh ấy mặc chiếc áo đẹp đừng ngại khen chàng, khi anh ấy đạt được thành tích đáng nể trong công việc cũng thế.

Những lời ngọt ngào chính là cách giúp chàng tự tin hơn, cảm thấy mình đặc biệt hơn và luôn được người phụ nữ của mình trân trọng.

Bạn cần cân nhắc cách trang điểm, phục trang phù hợp với hoàn cảnh và vóc dáng của mình - Ảnh minh họa: Internet

5. Biết cách làm đẹp

Phụ nữ ai cũng thích làm đẹp, thế nhưng không phải ai cũng biết cách làm đẹp. Bạn cần cân nhắc cách trang điểm, phục trang phù hợp với hoàn cảnh và vóc dáng của mình kẻo tự biến bản thân thành thảm họa.

Một chiếc váy kín đáo, đôi giày cao gót 7cm, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng chính là những gì chàng mong muốn khi đến đón bạn đi chơi. Khi dự tiệc cùng anh ấy, bạn có thể chọn lựa những bộ quần áo táo bạo, sang trọng hơn để chàng có thể hãnh diện về người yêu/ vợ của mình.