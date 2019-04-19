Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ làm người thứ 3 với bất cứ lý do nào!

Hơn cả, những quả báo mà con giáp thứ 13 phải nhận lấy là vô cùng nghiệt ngã, sẽ khiến đời họ chìm xuống đáy bùn.

Nếu phụ nữ nông cạn ngu dại làm kẻ thứ 3, vì cuộc tình vụng trộm mà hủy hoại đời mình thì phụ nữ khôn ngoan không như thế. Cô ấy hiểu rằng, dù dùng bất cứ lý do nào để bao biện thì kẻ thứ 3 luôn là người có lỗi.

Đừng nghĩ đàn ông có tiền, có quyền, có địa vị thì mặc định anh ta là người tử tế. Anh ấy có thể giỏi kinh doanh, thông minh chốn thương trường và có chí cầu tiến mới có cuộc sống sang giàu. Thế nhưng, nếu đã có vợ con nhưng vẫn ra ngoài đưa đẩy với phụ nữ khác thì đấy là kiểu đàn ông không ra gì.

1. Đàn ông ngoại tình là người chồng không ra gì

Ông bà ta có câu “của chồng công vợ”, trong sự nghiệp của chồng luôn có sự hỗ trợ, sẻ chia và một phần tâm sức của người vợ. Họ có được ngày hôm nay cũng nhờ vợ.

Nếu ngay cả bạn đời cũng không trân trọng, lấy lý do vợ sinh đẻ trở nên sồ sề mà ngoại tình thì anh ta càng đáng bị phỉ báng. Phụ nữ khôn ngoan thừa hiểu điều ấy nên sẽ không bao giờ bắt đầu tình yêu với đàn ông có gia đình.

Họ có thể bội bạc vợ con thì với nhân tình họ càng cạn tình cạn nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn ông ngoại tình có thể vứt bỏ nhân tình bất cứ lúc nào

Khi vui thú, lúc đang mặn nồng đàn ông có thể thề non hẹn biển, nguyện yêu thương nhân tình cả đời. Thậm chí, nhiều đàn ông còn mạnh mồm tuyên bố “anh sẽ bỏ cô vợ sề ở nhà để lấy em làm vợ”. Thế nhưng, mấy ai có thể thực hiện lời hứa chót lưỡi đầu môi ấy?

Khi bị vợ phát hiện, đàn ông có gia đình ngay lập tức phủi sạch mọi ân tình. Trước mặt vợ, họ gào lên rằng “là do cô ta dụ dỗ anh”, “có quan hệ bất chính với cô ta là sai lầm lớn nhất đời anh” mà không hề nghĩ rằng người thứ ba sẽ đau khổ đến nhường nào.

Cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh, tình yêu ngoài vợ ngoài chồng có thể nhanh chóng được nhen nhóm cũng sẽ sớm lụi tàn. Họ có thể bội bạc vợ con thì với nhân tình họ càng cạn tình cạn nghĩa. Là đàn bà, dù khôn ngoan hay khờ dại cũng đừng tin vào lời hứa của đàn ông đã có gia đình.

Phụ nữ khôn ngoan thà cô đơn trong an yên còn hơn phải nơm nớp lo sợ khi mượn chồng người khác- Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn ông ngoại tình sẽ khiến kẻ thứ ba cả đời ôm nhục nhã, ê chề

Ôm hận vẫn là chưa đủ, sau khi kết thúc cuộc tình bất chính với đàn ông có vợ kẻ thứ ba còn phải ôm lấy nhục nhã đớn hèn vào người. Họ bị miệng đời xỉa xói, nguyền rủa “đồ thứ đàn bà lăng loàn, cướp chồng”. Ấy thế mà, nhắc đến kẻ bội bạc kia thiên hạ chỉ chép miệng rồi buông nhẹ câu “ôi dào, đàn ông mà”.

Chưa kể, cha mẹ có con gái cướp chồng người khác sẽ mất hết danh dự, tổn thương lòng tự trọng. Đấng sinh thành đâu ngờ đứa con gái ngoan ngoãn lại làm nên chuyện động trời như thế.

Là con, khiến cha mẹ đau buồn vì mình là bất hiếu. Đã bất nhân lại bất hiếu thì đời này, đàn bà sao có thể ngẩng cao đầu mà sống?

Hiểu được điều ấy nên dù có đánh chết phụ nữ khôn ngoan cũng không bao giờ làm kẻ thứ ba. Họ thà cô đơn trong an yên còn hơn phải nơm nớp lo sợ khi mượn chồng người khác.