Đây là mẫu phụ nữ khiến đàn ông dù đã có vợ đẹp con ngoan cũng sẵn sàng bỏ tất cả để chạy theo.

Nếu nghĩ đàn ông ngoại tình chỉ tìm kiếm mẫu phụ nữ mạnh mẽ chuyện chăn gối thì bạn đã nhầm. Bởi lẽ, đây mới là mẫu phụ nữ họ khát khao chiếm hữu, chấp nhận đạp đổ danh dự, bỏ mặc vợ con để đeo đuổi. Đấy là kiểu phụ nữ phóng khoáng, sống thoáng đến mức chỉ cần tình yêu chứ không cần danh phận - Ảnh minh họa: Internet 1. Phụ nữ không có hứng thú với hôn nhân

Thông thường, phụ nữ thường mong ước có một người đàn ông cùng mình già đi trong hạnh phúc, cùng nhau sinh con đẻ cái, sống đời hôn nhân viên mãn. Thế nhưng, cũng có rất nhiều cô nàng dù độc thân phơi phơi, xinh đẹp, thông minh nhưng lại không hề có ý định lập gia đình. Đấy là kiểu phụ nữ phóng khoáng, sống thoáng đến mức chỉ cần tình yêu chứ không cần danh phận. Thậm chí, họ thích cảm giác lên giường với chồng người để tìm thấy cảm giác mới lạ. Vì chỉ muốn những cuộc tình chóng vánh, không ràng buộc nên mẫu phụ nữ này chính là người đàn ông ngoại tình tìm đến.

Họ hiểu rằng, càng kín kẽ, càng bí mật thì họ được lợi càng nhiều trong mối quan hệ bất chính với đàn ông có vợ - Ảnh minh họa: Internet 2. Phụ nữ ham vật chất Phụ nữ ham vật chất, sống thực dụng chính là mẫu hình lý tưởng mà đàn ông chọn để bắt đầu mối quan hệ vụng trộm. Bởi lẽ, chỉ cần được mua cho những món quà đắt tiền, chu cấp hàng tháng thì đàn ông có vợ dễ dàng biến họ thành nhân tình của mình. Hơn cả, đây là mẫu phụ nữ không trọng tình cảm, càng không có ý đồ phá hoại hạnh phúc của nhân tình. Họ hiểu rằng, càng kín kẽ, càng bí mật thì họ được lợi càng nhiều trong mối quan hệ bất chính này. Nếu vợ cho họ một gia đình ấm êm, viên mãn thì nhân tình lắm tiền sẽ cho đàn ông cuộc sống sung túc đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet 3. Phụ nữ lắm tiền Đàn ông vốn tham lam, dù đã thành công, giàu có nhưng họ luôn muốn hầu bao của mình phình lên mỗi ngày. Đứng trước người vợ chỉ ở nhà trông con với đối tác, cấp trên tài năng, đại gia tất nhiên đàn ông sẽ có sự so sánh. Họ khát khao chiếm hữu người đàn bà khiến mình kiêng nể kia, không chỉ để hưởng cảm giác chiến thắng mà còn để vụ lợi, moi tiền, thậm chí thăng tiến bằng “cửa sau”. Nếu vợ cho họ một gia đình ấm êm, viên mãn thì nhân tình lắm tiền sẽ cho đàn ông cuộc sống sung túc đủ đầy, tiến thân nhanh chóng.

5 phẩm chất đàn ông mong đợi nhất ở người phụ nữ mình yêu Đây là những “nhu cầu” mà đàn ông nào cũng mong muốn người phụ nữ của mình có thể đáp ứng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/99-dan-ong-deu-tim-nguoi-phu-nu-nhu-the-nay-de-ngoai-tinh-322755.html