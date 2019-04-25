Muốn vợ thôi cằn nhằn, đàn ông chỉ cần cho họ đủ 3 thứ này!

Đàn ông thường phàn nàn rằng vợ mình quá lắm lời, hay cằn nhằn ca thán không như vợ người khác lúc nào cũng dịu dàng, ngọt ngào với chồng. Thế nhưng, những ông chồng lại không hiểu rằng, chình vì họ không thể cho vợ đủ 3 thứ này nên cô ấy mới như thế.

Cũng thế, khi đi làm về trễ đàn ông có thể báo trước để vợ an tâm, luôn biết điểm dừng trong mọi cuộc vui để trở về với vợ con. Một người chồng thấu hiểu được tâm tư nguyện vọng của vợ, luôn sẻ chia trách nhiệm chăm sóc gia đình, cùng cô ấy cáng đáng mọi điều trong cuộc sống sẽ khiến chị em được ủi an, ấm lòng.

Phụ nữ nào cũng muốn chồng khiến mình có được cảm giác an toàn, an yên tuyệt đối trong tâm hồn. Một người đàn ông khiến vợ không cần phải nghĩ trăm phương nghìn kế để giữ chồng, người giúp cô ấy tin rằng dù gái lạ có dâng tận miệng anh ấy vẫn thẳng thừng từ chối mà dõng dạc nói rằng “xin lỗi, tôi có vợ rồi”.

Chỉ cần làm được điều ấy, phụ nữ dù khó tính đến mấy cũng luôn dịu dàng, ngọt ngào với chồng.

Phụ nữ thích những lãng mạn ân cần, thích được chồng khen ngợi để trở nên hạnh phúc và tự tin hơn - Ảnh minh họa: Internet

2. Sự ngọt ngào

Sau khi kết hôn, đàn ông thường dùng câu nói “ôi dào, cưới nhau rồi bày vẽ làm gì” để chống chế khi vợ đòi hỏi những quan tâm chăm sóc, những cử chỉ ngọt ngào nơi bạn đời của mình.

Đàn ông quên mất rằng, phụ nữ vốn sống tình cảm, thích được nuông chiều và rất yếu mềm. Họ thích những lãng mạn ân cần, thích được chồng khen ngợi để trở nên hạnh phúc và tự tin hơn.

Những ông chồng đừng nghĩ rằng vì đã là của nhau rồi thì không cần câu nệ, cũng không cần lấy lòng vợ làm gì. Bởi lẽ, chỉ cần bạn lãng mạn, tâm lý thì cô ấy sẽ luôn căng tràn nhựa sống, hôn nhân nhờ thế mà viên mãn hạnh phúc.

Là chồng, hãy biết nói câu 'anh xin lỗi, anh sai rồi', để cô ấy có thể hối lỗi mà nói 'em xin lỗi, em cũng có phần không đúng' - Ảnh minh họa: Internet

3. Sự nhún nhường

Cái tôi của đàn ông rất lớn, họ có thể vì lòng tự tôn, vì sĩ diện mà chẳng tiếc lời mạt sát, chửi bởi vợ mỗi khi cãi nhau. Đàn ông nào biết rằng, từng lời tàn độc họ thốt ra như hàng nghìn mũi kim đâm vào trái tim người vợ.

Cô ấy sợ hãi, đau buồn và thương tổn vô cùng vì chồng không hiểu mình, vì anh ấy không biết nhún nhường, bao dung cho vợ. Là chồng, hãy biết nói câu “anh xin lỗi, anh sai rồi”, để cô ấy có thể hối lỗi mà nói “em xin lỗi, trong chuyện này em cũng có phần không đúng".

Thế nên, dù cãi nhau to đến mấy chồng đừng bao giờ lớn tiếng quát tháo hay cố giành phần thắng về mình. Hãy chủ động nói lời xin lỗi khi mình sai, hãy vờ nhận sai để vợ nguôi ngoai, chờ đến khi cô ấy bình tĩnh hẵng phân tích đúng sai.

Chỉ cần cho vợ được 3 thứ này, cô ấy sẽ thôi cằn nhằn, ngưng cáu gắt. Nửa đời còn lại, đàn ông sẽ chỉ toàn nghe lời khen ngợi, ngọt ngào từ vợ.