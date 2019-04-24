Nếu vẫn không lý giải được vì sao rất nhiều cô nàng độc thân sẵn lòng chấp nhận kiếp nhân tình của đàn ông có vợ thì đây là câu trả lời chính xác nhất dành cho bạn.

Hơn cả, nhờ được vợ “nâng khăn sửa túi” nên những ông chồng rất phong độ, hút mắt phụ nữ ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Trong khi đàn ông độc thân vẫn đang loay hoay cách kiếm tiền, làm giàu thì đàn ông có vợ đã có sự nghiệp ổn định. Họ tự tin với con đường mình đi, gặt hái được nhiều thành công đáng nể và có bạc tiền dư dả.

2. Đàn ông có vợ không tiếc tay vung tiền

Nếu đàn ông độc thân thiếu trước hụt sau, tiết kiệm từng đồng để chăm lo cho tương lai thì đàn ông có vợ không như thế. Họ đã có thu nhập ổn định, có của ăn của để và đời sống vật chất đủ đầy. Tất nhiên, để chiều lòng nhân tình họ cũng chẳng ngại chi tiền để đưa nàng đi ăn nhà hàng sang trọng, mua tặng những món quà đắt tiền hoặc đưa đi du lịch nước ngoài.

Nhận được sự cung phụng, chăm sóc cả vật chất lẫn tinh thần của đàn ông có vợ khiến phụ nữ độc thân hãnh diện, tự hào và dễ dàng sa vào lưới tình.

Đàn ông có vợ biết lúc nào nên vồ vập, lúc nào nên tỏ ra lạnh lùng để khiến nhân tình mê mệt, nửa bước không rời - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn ông có vợ thấu hiểu tâm lý phụ nữ

Những chàng trai trẻ có cái tôi quá lớn, thường muốn giành phần thắng về mình mỗi khi cự cãi, khiến phái đẹp buồn lòng. Đàn ông có vợ lại biết cách chiều chuộng phụ nữ, họ dùng hành động, cử chỉ, lời nói để khiến đối phương vui vẻ, hạnh phúc và xem họ là chân ái đời mình.

Đặc biệt, đàn ông có vợ biết “mềm nắn rắn buông”, biết lúc nào nên vồ vập, lúc nào nên tỏ ra lạnh lùng để khiến nhân tình mê mệt, nửa bước không rời.

4. Đàn ông có vợ giỏi chuyện gối chăn

Vì đã có vợ, tất nhiên họ sẽ có rất nhiều kinh nghiệm chăn gối. Họ biết người phụ nữ muốn được nuông chiều, nâng niu như thế nào khi gần gũi để khiến đối phương đạt được khoái cảm mãnh liệt nhất. Đây là một trong những nguyên do khiến phụ nữ độc thân một khi đã chấp nhận kiếp bồ nhí thì sẽ khó lòng dứt ra được.

Qua lại với đàn ông có vợ sẽ khiến phụ nữ độc thân thỏa mãn tính hiếu thắng, sự ngông cuồng của mình - Ảnh minh họa: Internet

5. Cảm giác “ngoài vợ ngoài chồng” mang lại nhiều cảm xúc

Càng phải vụng trộm, lén lút thì mối quan hệ giữa đàn ông có vợ và nhân tình càng mặn nồng, mãnh liệt. Họ khát khao được bên nhau, nhớ nhau đến cuồng dại và tìm đủ cách để có thời gian gần gũi. Qua lại với đàn ông có vợ sẽ khiến phụ nữ độc thân thỏa mãn tính hiếu thắng, sự ngông cuồng và bất cần của mình.

Thậm chí, có nhiều cô gái có sở thích giật chồng người khác, càng khiến người vợ đau khổ họ càng hả hê, thích thú.