Phụ nữ đừng để đánh mất 3 điều này sau khi lấy chồng kẻo tiếc cả đời

Phụ nữ yêu 18/06/2019 17:31

Sau khi lấy chồng, bất luận thế nào phụ nữ cũng phải giữ khư khư 3 thứ này cho riêng mình, đừng để vuột mất kẻo thiệt thân.

Hôn nhân không chỉ là cuộc sống chung của hai người yêu nhau. Nó còn là trách nhiệm, nghĩa vụ của vợ chồng với nhau để nắm tay vun đắp hạnh phúc gia đình, để chia sẻ đắng cay ngọt bùi, cùng chăm sóc con cái nên người.

Phụ nữ đừng để đánh mất 3 điều này sau khi lấy chồng kẻo tiếc cả đời - Ảnh 1

Sau khi lấy chồng, phụ nữ tuyệt đối không được đánh mất 3 thứ này kẻo tiếc cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ lấy chồng, đừng bao giờ tự biến mình thành người vợ toàn thời gian, ở nhà chăm con chờ chồng nuôi. Bởi lẽ, muốn hạnh phúc bền lâu, hôn nhân viên mãn bạn nhất định không được đánh mất 3 điều dưới đây.

1. Đánh mất chính mình

Thuở đang yêu, phụ nữ nào cũng chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Họ chẳng tiếc cả vài tiếng đồng hồ chỉ để uốn tóc, chẳng ngại đường xa chỉ để mua được món đồ mình thích hay dành cả tiếng chỉ để trang điểm thật đẹp trước những cuộc hẹn hò.

Vậy nhưng, sau khi kết hôn phụ nữ lại quên mất việc phải yêu thương bản thân, đánh mất hình tượng lúc nào không hay. Chị em cứ than vãn chồng không còn lãng mạn, ngọt ngào và nuông chiều mình như thuở trước nhưng lại không tự nhìn lại mình.

Lấy chồng rồi, phụ nữ đừng quên làm đẹp. Trước là để mình tự tin, tự ngắm mình cũng đã thấy vui. Hai là để chồng có thể hãnh diện về người vợ xinh xắn, hấp dẫn. Ba là có thể giữ chân chồng, khiến anh ấy say mê bạn cả đời.

Khi phụ nữ đã cho phép bản thân xuề xòa với quần áo luộm thuộm, mình mẩy hôi hám thì dù yêu đến mấy đàn ông cũng thấy chán, cũng chẳng muốn lại gần vợ.

Phụ nữ đừng để đánh mất 3 điều này sau khi lấy chồng kẻo tiếc cả đời - Ảnh 2
Đi làm không chỉ giúp phụ nữ độc lập tài chính, không lệ thuộc chồng mà còn giúp họ mở rộng mối quan hệ, có tiếng nói trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

2. Đánh mất sự nghiệp

Công việc không chỉ là thứ giúp phụ nữ kiếm tiền, nó còn là ước mơ, là sự nghiệp và cả tương lai của họ. Đi làm không chỉ giúp phụ nữ độc lập tài chính, không lệ thuộc chồng mà còn giúp họ mở rộng mối quan hệ, có tiếng nói trong gia đình.

Chỉ khi kiếm ra tiền, tiêu tiền mình kiếm được để thỏa mãn những ý thích cá nhân thì phụ nữ mới mong có được hạnh phúc. Nếu trót dại từ bỏ sự nghiệp của mình chỉ vì có gia đình thì bạn không chỉ đánh mất tương lai mà còn khiến đời sống hôn nhân trở nên nhàm chán, tẻ nhạt.

Vậy nên, phụ nữ đừng dại nghỉ việc chờ chồng nuôi sau khi kết hôn. Bởi khi ấy, bạn sẽ nhận lại sự xem thường, khinh rẻ của chính người đàn ông đầu ấp tay gối của mình.

Phụ nữ đừng để đánh mất 3 điều này sau khi lấy chồng kẻo tiếc cả đời - Ảnh 3
Hãy nhớ rằng, hôn nhân rồi sẽ có lúc gặp biến cố, đàn ông dù hiện tại yêu bạn nồng thắm nhưng chẳng ai biết trước tương lai anh ấy sẽ đem lòng yêu đàn bà khác hay không - Ảnh minh họa: Internet

3. Đánh mất những mối quan hệ quanh mình

Bạn bè, người thân chính là những mối quan hệ không thể thiếu trong cuộc đời người phụ nữ. Đừng vì lấy chồng mà dồn hết thời gian cho gia đình, chẳng màng đến bất cứ ai. Hãy nhớ rằng, hôn nhân rồi sẽ có lúc gặp biến cố, đàn ông dù hiện tại yêu bạn nồng thắm nhưng chẳng ai biết trước tương lai anh ấy sẽ đem lòng yêu đàn bà khác hay không.

Chỉ bạn bè chân tình, chỉ người thân mới là những người luôn kề vai sát cánh bên bạn trong mọi hoàn cảnh. Là người sẽ không bao giờ phản bội hay làm bạn tổn thương.

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