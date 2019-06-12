Phụ nữ đừng vì lấy chồng mà từ bỏ 4 thứ này kẻo TIẾC CẢ ĐỜI

Phụ nữ yêu 12/06/2019 16:47

Thuở mới lấy chồng phụ nữ thường dại khờ từ bỏ những điều này vì chồng, chờ đến khi về già mới nhận ra đấy là sai lầm lớn nhất đời mình.

Là phụ nữ, đừng vì lấy chồng, sinh con mà từ bỏ những điều quý giá này kẻo đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn nuối tiếc khôn nguôi.

Phụ nữ đừng vì lấy chồng mà từ bỏ 4 thứ này kẻo TIẾC CẢ ĐỜI - Ảnh 1
Ai cũng có cội nguồn, gốc rễ, cũng có gia đình để thương yêu, đỡ đần, phụ nữ có chồng cũng không ngoại lệ - Ảnh minh họa: Internet

1.“Bỏ rơi” cha mẹ

Phụ nữ lấy chồng, đừng bao giờ để nhà chồng dùng câu nói “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” để cấm đoán mình phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ ruột. Ai cũng có cội nguồn, gốc rễ, cũng có gia đình để thương yêu, đỡ đần, phụ nữ có chồng cũng không ngoại lệ.

Bạn đừng vì sợ mất lòng nhà chồng, sợ chồng hờn giận mà không dám mua cho cha mẹ những món quà nho nhỏ, về thăm nhà những dịp lễ trong năm. Hãy nhớ, thời gian của đấng sinh thành là hữu hạn, có thể báo hiếu cho cho mẹ ngày nào hãy tận dụng ngày ấy. Đừng chờ đến khi mẹ cha không còn mới hối hận vì đã quá vô tâm với họ cũng chẳng thể cứu vãn được gì.

Phụ nữ đừng vì lấy chồng mà từ bỏ 4 thứ này kẻo TIẾC CẢ ĐỜI - Ảnh 2
Phụ nữ đừng chờ đến khi da dẻ nhăn nheo, dáng dấp xập xệ mới lo chăm chút ngoại hình thì chồng đã chạy theo nhân tình trẻ đẹp - Ảnh minh họa: Internet

2. Bỏ bê bản thân

Là phụ nữ, nhất định phải yêu thương bản thân mình nhất. Đừng chỉ chăm chăm tích cóp tiền bạc mà chẳng dám tiêu pha đồng nào cho mình, cũng chẳng dám mua mỹ phẩm, quần áo cho bản thân.

Đừng chờ đến khi da dẻ nhăn nheo, vết chân chim xuất hiện đầy trên mặt, dáng dấp xập xệ mới lo chăm chút ngoại hình thì chồng đã chạy theo nhân tình trẻ đẹp.

Phụ nữ đừng vì lấy chồng mà từ bỏ 4 thứ này kẻo TIẾC CẢ ĐỜI - Ảnh 3
Đừng gác lại sự nghiệp của mình, đừng tự tước đi quyền được tự chủ tài chính, phấn đấu công danh của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

3. Nghỉ việc ở nhà

Một người mẹ luôn mong muốn có thể làm những điều tốt đẹp nhất cho con. Họ chấp nhận hi sinh vì con vô điều kiện bởi đứa trẻ là nhúm ruột, là máu mủ của người mẹ. Vậy nhưng, dù xót con đến mấy chị em cũng đừng dại dột nghỉ việc ở nhà để tập trung chăm sóc con cái.

Đừng gác lại sự nghiệp của mình, đừng tự tước đi quyền được tự chủ tài chính, phấn đấu công danh của bản thân. Đừng vì tin vào câu nói “ở nhà anh nuôi” mà bỏ việc bởi sau này, khi con cái trưởng thành, khi nhìn thấy đồng nghiệp thuở nào công thành danh toại bạn sẽ tiếc nuối vô cùng.

Phụ nữ đừng vì lấy chồng mà từ bỏ 4 thứ này kẻo TIẾC CẢ ĐỜI - Ảnh 4
Dù bận đến mấy bạn cũng đừng quên sắp xếp thời gian để gặp gỡ bạn bè của mình - Ảnh minh họa: Internet

4. Từ bỏ bạn bè

Hôn nhân cướp mất của người phụ nữ rất nhiều thời gian. Nếu thưở độc thân chị em chỉ cần chăm sóc cho bản thân thì giờ đây họ còn lo cho cả chồng, con nên mất rất nhiều thì giờ. Tuy nhiên, dù bận đến mấy bạn cũng đừng quên sắp xếp thời gian để gặp gỡ bạn bè của mình.

Đấy chính là bờ vai để bạn tựa vào khi hôn nhân trục trặc, khi chồng khiến bạn buồn đau. Bạn bè thân thiết cũng giúp cuộc sống của bạn thú vị, hạnh phúc hơn mỗi ngày.

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