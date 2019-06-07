4 ‘món quà’ đàn ông chỉ dành tặng cho người phụ nữ họ yêu thật lòng

Vẻ ngoài cứng rắn, mạnh mẽ và bất cần là thế nhưng một khi đã yêu đàn ông cũng lo sợ đánh mất người phụ nữ của mình. Thế nên, họ sẽ “tặng” những điều này cho bạn để mong sao tình yêu hiện tại mãi bền chặt, cả hai có thể bên nhau dài lâu.

Ngược lại, khi đã yêu bạn thật lòng anh ấy sẽ chấp nhận tất cả mọi thiếu sót mà chẳng hề cau có, yêu cần bạn phải thay đổi. Chàng hiểu rằng, ai cũng có những điều chưa hoàn hảo, chỉ khi biết sống vì nhau, nghĩ cho nhau thì lúc ấy họ mới có được hạnh phúc thật sự.

Khi yêu hời hợt đàn ông sẽ luôn săm soi, khó chịu trước những khiếm khuyết, thiếu sót của đối phương. Họ hết lời chê bai, bực dọc và cáu gắt khi bạn gái phạm lỗi mà chẳng hề để tâm đến cảm xúc của đối phương.

Một người đàn ông thật lòng yêu bạn sẽ luôn xem trọng gia đình, bạn bè và muốn được ra mắt mọi người - Ảnh minh họa: Internet

2. Muốn ra mắt gia đình, bạn bè

Nếu chỉ vui chơi qua đường đàn ông sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến người thân, bạn bè của đối phương. Họ chỉ tập trung vun đắp cho mối quan hệ của cả hai, khiến người phụ nữ ngày càng say mê mình để dễ dàng sai khiến, vụ lợi từ tình yêu ấy.

Một người đàn ông thật lòng yêu bạn sẽ luôn xem trọng gia đình, bạn bè và muốn được ra mắt mọi người. Anh ấy thân thiết, hòa đồng với người thân của bạn và muốn trở thành một phần trong mối quan hệ ấy.

Anh ấy muốn dùng cả đời này để bao bọc, chở che và yêu thương bạn - Ảnh minh họa: Internet

3. Có kế hoạch lâu dài cùng nhau

Chỉ khi yêu sâu đậm và sợ mất bạn đàn ông mới muốn được bên bạn cả đời. Anh ấy muốn dùng cả đời này để bao bọc, chở che và yêu thương bạn, khiến bạn hạnh phúc. Bạn chính là một phần trong tương lai của chàng, mọi kế hoạch, dự định của anh ấy đều có sự xuất hiện của bạn.

Dẫu không hề sai nhưng chàng vẫn chủ động nói lời xin lỗi - Ảnh minh họa: Internet

4. Luôn xin lỗi trước

Khi yêu thật lòng đàn ông sẽ tự nguyện nhún nhường mỗi khi cãi nhau. Dẫu không hề sai, dẫu biết thừa rằng đối phương mới là người có lỗi nhưng chàng vẫn chủ động nói lời xin lỗi, vẫn muốn làm dịu bầu không khí giữa đôi bên.

Nếu gặp được người đàn ông sẵn lòng tặng bạn 4 điều trên, phụ nữ hãy giữ lấy anh ấy thật chặt. Dám chắc, trên đời này không ai có thể yêu thương, trân quý bạn như thế.