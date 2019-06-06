Những suy nghĩ chân thật nhất của đàn ông sau khi NẾM THỬ gái lạ

Dù hiểu rõ đã có vợ mà lên giường với gái lạ là sai nhưng rất nhiều đàn ông vẫn chẳng thể thắng được cám dỗ mà lao vào đàn bà khác như thú hoang vồ mồi.

Cuộc đời này rất sòng phẳng, thế nên, nếu đã có gan đánh đổi hạnh phúc hiện tại với một đêm lên giường với đàn bà khác thì đàn ông nào cũng phải trả giá đắt cho sai lầm của mình. Họ thích tìm đến những điều mới mẻ, tò mò cảm giác lên giường với đàn bà khác dẫu biết từ trong suy nghĩ đấy đã là một việc làm tội lỗi - Ảnh minh họa: Internet Người ta vẫn nói “một cái lạ bằng tạ cái quen”, vợ dù xinh đẹp, tài giỏi đến mấy thì sau quãng thời gian chung sống từ tháng này qua năm khác đàn ông cũng dần thấy chán. Họ thích tìm đến những điều mới mẻ, tò mò cảm giác lên giường với đàn bà khác dẫu biết từ trong suy nghĩ đấy đã là một việc làm tội lỗi.

Đáng buồn thay, nếu đã trót “ăn vụng” một lần đàn ông có vợ lại càng thích thú, càng bị những mối quan hệ vụng trộm sai khiến đến mức đánh mất lý trí. Một mặt ra sức giấu giếm vợ, một mặt họ vẫn năng “thả thính” để tìm kiếm con mồi chính là cách đàn ông có vợ tìm kiếm bạn tình để thỏa mãn nhục dục. Họ thích được lên giường với gái gọi, với nhân tình hay với cô đồng nghiệp lẳng lơ để thầm thể hiện bản lĩnh đàn ông, sức hấp dẫn của mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông có vợ thừa nhận rằng, họ tìm đến gái lạ không phải vì vợ không giỏi chuyện ái ân. Chính sự tham lam, ích kỷ, chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt đã khiến đàn ông dù đã có người vợ giỏi chiều chồng nhưng vẫn không ngừng thèm khát phụ nữ khác. Họ thích được lên giường với gái gọi, với nhân tình hay với cô đồng nghiệp lẳng lơ để thầm thể hiện bản lĩnh đàn ông, sức hấp dẫn của mình.

Nếu vẫn độc thân mà được nhiều cô nàng yêu mến thì đàn ông tự hào một phần. Thì việc đã biết rõ mình có gia đình, vợ con đuề huề nhưng đối phương vẫn sẵn lòng cởi đồ ăn nằm, vẫn mật ngọt yêu thương thì đương nhiên đàn ông lại hãnh diện bội phần. Mặc cho vợ đớn đau đoạn trường, mặc cho hôn nhân có thể đi vão ngõ cụt đàn ông bội bạc vẫn để nửa thân dưới điều khiển nửa thân trên - Ảnh minh họa: Internet Họ gạt danh dự, nhân phẩm và lòng tự trọng sang một bên, để nửa thân dưới điều khiển nửa thân trên. Mặc cho vợ đớn đau đoạn trường, mặc cho hôn nhân có thể đi vão ngõ cụt, xấu hổ ê chề trước họ hàng hai bên, trước bàn dân thiên hạ. Hệ lụy mà mối quan hệ ngoài luồng để lại không chỉ là nhà tan cửa hát mà còn là nguy cơ lây nhiễm bệnh tình dục, khiến bạn đời vô tội phải mang bệnh oan cùng mình. Thế nên, đàn ông muốn giữ mình trước những cám dỗ trước tiên hãy làm chủ cảm xúc của mình. Hãy luôn hiểu rằng, bạn đã là đàn ông có gia đình, phải có trách nhiệm, nghĩa vụ thủy chung với bạn đời. Báo ứng cho việc ngoại tình chưa bao giờ là nhẹ nhàng cả - Ảnh minh họa: Internet Nếu hôn nhân gặp phải khúc mắc cần thẳng thắn trao đổi để tìm ra tiếng nói chung. Khi đã thử mọi điều, dùng đủ cách vẫn không thể cải thiện tình hình thì hai vợ chồng nên nghiêm túc nghĩ đến chuyện giải thoát cho nhau. Nếu đã hết yêu, đã không còn tình cảm với vợ đàn ông cần cho bạn đời biết sự thật ấy. Đừng ăn vụng sau lưng để đến khi phát hiện chồng ngoại tình cô ấy sẽ đau khổ, tổn thương đến tận cùng. Cuộc đời này có vay có trả, có nhân có quả, thế nên, đàn ông làm điều sai trái rồi sẽ phải nhận lấy báo ứng. Tất nhiên, báo ứng cho việc ngoại tình chưa bao giờ là nhẹ nhàng cả.

Lấy kiểu đàn ông này làm chồng, phụ nữ ắt bất hạnh triền miên, khổ đau cả đời Phụ nữ lấy chồng, dù khôn hay dại cũng phải tránh xa kiểu đàn ông này kẻo khổ cả đời, vạ lây cả con cái

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-suy-nghi-chan-that-nhat-cua-dan-ong-sau-khi-nem-thu-gai-la-327279.html