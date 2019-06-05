Lấy kiểu đàn ông này làm chồng, phụ nữ ắt bất hạnh triền miên, khổ đau cả đời

Phụ nữ yêu 05/06/2019 17:08

Phụ nữ lấy chồng, dù khôn hay dại cũng phải tránh xa kiểu đàn ông này kẻo khổ cả đời, vạ lây cả con cái

Nếu trót dại lấy kiểu đàn ông này làm chồng, đời phụ nữ sẽ chẳng có lấy một ngày yên ổn, càng cố duy trì hôn nhân càng bất hạnh.

Lấy kiểu đàn ông này làm chồng, phụ nữ ắt bất hạnh triền miên, khổ đau cả đời - Ảnh 1

Dù có ‘đánh chết’ phụ nữ cũng đừng dại lấy kiểu đàn ông cờ bạc làm chồng kẻo khổ lây cả con cái - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn ông cờ bạc

Ông bà  ta có câu “cờ bạc là bác thằng bần" quả không sai, đàn ông một khi đã say máu đỏ đen sẽ chẳng thể nào khá nổi. Bởi có bao nhiêu tiền họ cũng nướng vào chiếu bạc, sẵn sàng cầm cố, bán tất cả những gì đang có để mong gỡ gạc lại những gì đã mất. Thế nhưng, càng dấn thân, càng ham mê họ càng nhanh lâm vào cảnh trắng tay, làm khổ vợ con.

Phụ nữ có thể yêu ai cũng được nhưng đừng dại lấy đàn ông cờ bạc làm chồng, nếu không nửa đời còn lại bạn phải sống trong cảnh nợ nần chồng chất, lao lực kiếm tiền để trả nợ cho người chồng phá của.

Kiểu đàn ông ham mê rượu chè

Đàn ông hiếm khi có thể từ chối những lời mời rượu bia xã giao. Họ uống rượu bia để bàn bạc công việc, để chung vui với bạn bè, để hàn huyên với bạn cũ. Rượu bia nếu uống có chừng mực thì không hề ảnh hưởng đến bất cứ ai.

Tuy nhiên, nếu đàn ông viện đủ lý do để được chén thù chén tạc, vui cũng uống rượu, buồn cũng uống bia, không vui không buồn cũng uống cho say mèm đến quên cả lối về thì rất đáng lo. Bởi đấy là biểu hiện của những người nghiện rượu. Nếu ngay cả năng lực chịu trách nhiệm hành vi dân sự họ cũng chẳng có thì sao có thể chịu trách nhiệm về đời bạn.

Lấy kiểu đàn ông này làm chồng, phụ nữ ắt bất hạnh triền miên, khổ đau cả đời - Ảnh 2
Nếu tha thứ cho anh ta đồng nghĩa với việc bạn đang cho họ cơ hội làm tổn thương mình thêm lần nữa - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn ông vũ phu

Một người đàn ông ôn nhu dịu dàng hay vũ phu thì từ trong bản chất của họ đã thể hiện điều ấy. Nếu ngay từ ngày đang yêu anh ta đã dám dùng nắm đấm để giải quyết những mâu thuẫn, thượng cẳng tay hạ cẳng chân để giành phần thắng về mình thì phụ nữ hãy tránh càng xa càng tốt.

Nếu anh ta đã dùng bạo lực với bạn lần đầu chắc chắn sẽ có lần hai. Đừng dại dột nghe những lời biện minh “vì anh không giữ được bình tĩnh nên mới đánh em”, “em biết anh nóng tính mà, anh xin lỗi”. Nếu tha thứ cho anh ta đồng nghĩa với việc bạn đang cho họ cơ hội làm tổn thương mình thêm lần nữa.

Không có chí cầu tiến

Phụ nữ không cần lấy chồng giàu nhưng nhất định phải lấy người đàn ông có chí tiến thủ. Anh ấy có thể không giàu có ở hiện tại nhưng lại nỗ lực không ngừng để ngày mai cả hai có cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Ngược lại, nếu lấy phải người chồng không có chí tiến thủ thì cả đời bạn phải gánh vác thay trách nhiệm làm người đàn ông trong gia đình. Việc gì cũng đến tay, vừa chăm sóc gia đình vừa kiếm tiền nuôi chồng thì khi ấy bạn nào còn được làm một người phụ nữ đúng nghĩa.

Lấy kiểu đàn ông này làm chồng, phụ nữ ắt bất hạnh triền miên, khổ đau cả đời - Ảnh 3
Nếu nhận thấy bố mẹ chồng cay nghiệt, ghét bỏ và không hề có ý định chấp nhận mình thì dù yêu đến mấy phụ nữ cũng đừng cố gắng lấy con trai họ làm chồng - Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ chồng cay nghiệt

Hôn nhân không chỉ là chuyện của hai vợ chồng, đấy còn là chuyện giữa hai bên gia đình. Nếu nhận thấy bố mẹ chồng cay nghiệt, ghét bỏ và không hề có ý định chấp nhận mình thì dù yêu đến mấy phụ nữ cũng đừng cố gắng lấy con trai họ làm chồng.

Rồi bạn sẽ thấy, cảnh sống chung với nhà chồng nhưng lại không được yêu thương sẽ đáng sợ, tủi thân và đau buồn vô cùng.

Làm phụ nữ đã khổ, cưới nhầm chồng đã khổ, gặp phải bố mẹ chồng khắc nghiệt phụ nữ sẽ tự khiến đời mình lâm vào đường cùng.

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