Nếu nghĩ đàn ông ngoại tình là do kẻ thứ ba dụ dỗ thì bạn đã nhầm, đây mới là bản chất của những gã chồng tệ bạc.

Rất nhiều người vợ vẫn cứ đinh ninh rằng chồng mình ngoại tình là do đàn bà khác chen ngang, nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Họ ngoại tình không phải vì tham của lạ, càng không phải vì bị dụ dỗ mà cố ý làm như thế để vợ ra sức níu kéo mình - Ảnh minh họa: Internet 1. Đàn ông ngoại tình để cảnh cáo vợ Không ít đàn ông chọn ngoại tình để báo động cho vợ biết rằng cuộc hôn nhân của họ đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Nếu không sớm nhận ra những khúc mắc, cùng nhau tháo gỡ thì sớm muộn gì vợ chồng cũng sẽ mất nhau.

Họ ngoại tình không phải vì tham của lạ, càng không phải vì bị dụ dỗ mà cố ý làm như thế để vợ ra sức níu kéo mình. Thế nhưng, đàn ông thật khó để lường trước rằng cách làm này của họ là con dao hai lưỡi, lắm khi nó sẽ phản tác dụng, khiến người vợ vì quá đau khổ mà đề nghị ly hôn. Hãy nhớ rằng, bạn mới là người phụ nữ danh chính ngôn thuận đứng bên đời đàn ông, kẻ thứ ba mãi mãi chỉ là kẻ chân chân, dư thừa - Ảnh minh họa: Internet 2. Đàn ông ngoại tình nhưng vẫn yêu vợ Nếu nhân tình mang đến cho đàn ông sự mới mẻ, đê mê và thỏa thuê khám phá, tận hưởng những giây phút cuồng nhiệt thì vợ lại là sự ổn định, tình nghĩa. Đàn ông ngoại tình có thể yêu nhân tình, hoặc không. Nhưng vợ, chắc chắn họ rất yêu, bởi nếu không yêu thì họ đã không chọn cô ấy là người ký vào đơn đăng ký kết hôn.

Thế nên, phụ nữ đừng bao giờ hạ mình trước nhân tình của chồng. Hãy nhớ rằng, bạn mới là người phụ nữ danh chính ngôn thuận đứng bên đời đàn ông, kẻ thứ ba mãi mãi chỉ là kẻ chân chân, dư thừa. Người quen lại càng dễ trở thành kẻ cướp chồng, phụ nữ đừng lơ là cảnh giác kẻo bị 'cắm sừng' lúc nào không hay - Ảnh minh họa: Internet 3. Đàn ông thường ngoại tình với người quen Ngoại hình chỉ là một yếu tố nhỏ quyết định việc đàn ông có vợ chọn ai là nhân tình của mình. Thứ họ cần là cảm giác bình yên, sự đồng cảm giữa hai tâm hồn và sự quan tâm mà kẻ thứ ba dành cho mình. Đây chính là lý do vì sao người quen lại càng dễ trở thành kẻ cướp chồng. Bởi lẽ, họ biết khá rõ về hoàn cảnh, lối sống và tình cảm giữa hai vợ chồng. Chỉ cần “gãi đúng chỗ ngứa”, cố ý làm tốt những thiếu sót của vợ thì cô ta đã có ưu thế trong lòng đàn ông có vợ rồi. Họ duy trì cuộc hôn nhân nguội lạnh là vì muốn giữ thể diện cho hai bên gia đình, giữ cho con một mái ấm trọn vẹn - Ảnh minh họa: Internet 4. Đàn ông ngoại tình vì hôn nhân bế tắc Đây là lý do khiến nhiều đàn ông bước vào con đường ngoại tình nhất. Dù sống bên vợ, nhưng hai vợ chồng không có sự hòa hợp, càng không có sự quan tâm, thấu hiểu lẫn nhau. Họ duy trì cuộc hôn nhân nguội lạnh là vì muốn giữ thể diện cho hai bên gia đình, giữ cho con một mái ấm trọn vẹn. Chứ thật tâm, người chồng đã chẳng còn chút yêu thương dành cho bạn đời.

Phụ nữ chớ dại làm 3 điều này vì đàn ông kẻo khổ cả đời! Nếu trót dại phạm phải những sai lầm tai hại này phụ nữ sẽ khổ tâm cả đời, bất hạnh triền miên, bị mệnh khổ bám riết không buông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-su-that-bat-ngo-ve-dan-ong-ngoai-tinh-nhung-van-khong-bo-vo-327050.html