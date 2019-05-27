Hơn cả khuôn mặt đẹp, thân hình bốc lửa, đây mới là điều đàn ông thích nhất ở phụ nữ

Phụ nữ yêu 27/05/2019 16:58

Hơn cả khuôn mặt đẹp, phụ nữ có được điều này sẽ khiến đàn ông ‘chết mê chết mệt’ say đứ đừ cả đời.

Dưới đây là những điều đàn ông thích ở phụ nữ hơn cả khuôn mặt đẹp, thân hình hấp dẫn, chị em hãy đọc thật kỹ để trở thành người phụ nữ vạn người mê.

Đàn ông thích gì nhất ở một người phụ nữ?

Hơn cả khuôn mặt đẹp, thân hình bốc lửa, đây mới là điều đàn ông thích nhất ở phụ nữ - Ảnh 1
Chị em hãy dùng nụ cười để khiến bản thân trở nên quyến rũ, đáng yêu hơn - Ảnh minh họa: Internet

1. Nụ cười rạng rỡ

Phụ nữ đừng nghĩ rằng mình càng lạnh lùng, khó gần càng hấp dẫn với đàn ông. Bởi lẽ, nếu bạn cứ trưng gương mặt ủ dột, đằng đằng sát khí thì dù có “cho tiền” chàng cũng không dám lại gần. Thay vào đấy, chị em hãy dùng nụ cười để khiến bản thân trở nên quyến rũ, đáng yêu hơn.

2. Hài hước

Những câu chuyện vui, những lời bông đùa dí dỏm sẽ giúp anh ấy dù đang buồn phiền, ủ dột đến mấy cũng vui tươi, thoải mái. Được yêu người phụ nữ như thế đàn ông sẽ hạnh phúc, thích thú vô cùng.

3. Hòa đồng

Đừng chỉ chăm chăm lấy lòng người đàn ông mình yêu, bởi khi bạn có thể vui vẻ hòa đồng với các mối quan hệ bạn bè, gia đình của chàng thì khi ấy bạn mới là lựa chọn số một của đối phương.

Hơn cả khuôn mặt đẹp, thân hình bốc lửa, đây mới là điều đàn ông thích nhất ở phụ nữ - Ảnh 2
Chỉ cần nấu ăn ngon, khéo léo vun vén bạn đã có thêm điểm cộng tuyệt vời trong mắt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

4. Nấu ăn ngon

Đúng như câu nói “con đường ngắn nhất để đến trái tim người đàn ông là đi qua chiếc dạ dày”, chỉ cần nấu ăn ngon, khéo léo vun vén bạn đã có thêm điểm cộng tuyệt vời.

5. Mái tóc dài gợn sóng

Đàn ông luôn thích được luồn tay vào mái tóc dài của người phụ nữ mình yêu mà vuốt ve, âu yếm. Thế nên, nếu sở hữu mái tóc dài gợn sóng thì hình ảnh của bạn sẽ in sâu trong tâm trí chàng thật lâu.

6. Tự tin

Nếu phụ nữ thông minh hấp dẫn một thì phụ nữ tự tin hấp dẫn gấp mười lần. Hãy luôn là chính mình, không sợ bị so sánh với bất cứ ai. Bởi lẽ, khi đã là duy nhất, là không trùng lặp thì bạn là vô giá.

Hơn cả khuôn mặt đẹp, thân hình bốc lửa, đây mới là điều đàn ông thích nhất ở phụ nữ - Ảnh 3
Phụ nữ đừng bắt mình phải hi sinh vì một ai, cuộc đời này là của bạn, hãy sống xứng đáng với bản thân - Ảnh minh họa: Internet

7. Có sự nghiệp

Đừng chỉ tập trung làm đẹp, phụ nữ còn cần tập trung phát triển công việc, sự nghiệp của mình để đối phương hiểu rằng bạn có đam mê, hoài bão chứ không phải là kẻ bất tài vô dụng.

8. Nhân hậu

Là phụ nữ, đừng vô cảm trước những mảnh đời bất hạnh. Sự vô tâm sẽ khiến bạn trở nên đáng sợ trong mắt anh ấy. Chỉ khi biết thương cảm trước những mảnh đời khốn khó, có những hành động hỗ trợ, giúp đỡ mảnh đời bất hạnh thì lòng nhân hậu ấy sẽ cảm hóa được mọi “con ngựa bất kham”.

9. Yêu thương chính mình

Phụ nữ đừng bắt mình phải hi sinh vì một ai, cuộc đời này là của bạn, hãy sống xứng đáng với chính mình thay vì để tâm đến miệng lưỡi thế gian.

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