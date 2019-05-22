Phụ nữ nhất định phải có tiền, nếu không sẽ rất khổ!

Là phụ nữ, nhất định phải tự kiếm ra tiền, yêu thương chính mình và không bao giờ thỏa hiệp với việc bấu víu vào đàn ông.

Khi đã chấp nhận sống bám, chờ chồng nuôi phụ nữ sẽ luôn bị động trong mọi thứ. Cần tiền để làm tóc, mua quần áo hay đi chợ đều phải xin chồng. Nếu chồng thay lòng đổi dạ mà ngoại tình thì họ không chỉ mất chồng mà còn lâm vào đường cùng, chơi vơi vì chẳng có đường lui nào dành cho mình.

Sống dựa dẫm vào đàn ông, chỉ chú tâm mồi chài anh chàng giàu có để lấy làm chồng, từ đấy đổi đời là mục tiêu sống của không ít phụ nữ nông cạn. Họ cứ tưởng được làm “bà hoàng” thì chồng sẽ đội mình lên đầu, nói gì nghe nấy, nuông chiều như trứng mỏng. Tiếc rằng, hiện thực lại không như thế, thậm chí khốc liệt hơn nhiều.

Tự chủ tài chính là chìa khóa giúp phụ nữ làm chủ đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ phải có tiền mới có thể làm điều mình thích

Độc lập, có công việc, sự nghiệp riêng và tự làm ra tiền giúp phụ nữ có thể tự quyết định mọi điều liên quan đến cuộc sống của mình. Khi thích thỏi son, chiếc đầm hay cái túi bạn có thể tự dùng thẻ của mình để thanh toán mà chẳng sợ mẹ chồng hay chồng nói ra nói vào. Cũng không việc gì phải làm nũng hay nhõng nhẽo để xin chồng cho mình tiền mua.

Cũng vậy, nếu muốn đi du lịch cùng hội bạn thân, tặng cho bố mẹ món quà nhân ngày sinh nhật bạn cũng chẳng phải đối diện với ánh mắt săm soi của ai. Tự chủ tài chính là chìa khóa giúp phụ nữ làm chủ đời mình.

Thay vì phó thác cuộc sống của mình vào tay đàn ông phụ nữ phải có tiền để đảm bảo mình được trân trọng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ phải có tiền để bảo vệ lòng tự trọng của mình

Đàn ông có thể vì yêu mà nói với vợ câu “ở nhà anh nuôi”, nhưng lâu dần, khi tình yêu phai nhạt, khi không còn thương như trước họ sẽ xem vợ là gánh nặng mà chán ngán, thậm chí xem thường.

Chẳng ai biết trước được con người sẽ thay đổi như thế nào, cũng như không ai biết được chồng sẽ thương mình cả đời hay gãy gánh giữa đường. Thế nên, thay vì phó thác cuộc sống của mình vào tay đàn ông phụ nữ phải có tiền để đảm bảo mình được trân trọng, chẳng ai dám mỉa mai, khinh rẻ.