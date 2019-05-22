Phụ nữ nên làm gì khi chồng vẫn nhớ về, thậm chí lén lút qua lại với người yêu cũ?

Câu nói “tình cũ không rủ cũng đến” khiến không ít chị em khốn khổ trăm bề. Bởi lẽ, một khi chồng vẫn vấn vương tình xưa nghĩa cũ thì hôn nhân của họ luôn bị đe dọa. Dẫu muốn lên tiếng “chỉnh đốn” chồng, muốn ghen tuông lồng lộn người vợ cũng đành phải cắn răng chịu đựng bởi đàn ông luôn dùng câu nói “anh và cô ấy đã là quá khứ” để làm lá chắn cho mình.

Nằm bên vợ nhưng tâm tưởng chồng lại không nghĩ đến mình khiến phụ nữ dù mạnh mẽ, ngoan cường đến mấy cũng đớn đau đoạn trường…

Một người chồng thương vợ, thủy chung sẽ luôn hiểu rõ gia đình mới là thứ đáng quý nhất trong đời mình. Họ sẽ không bao giờ vì phụ nữ khác mà làm vợ tổn thương, làm con khinh miệt người cha bội bạc, phản bội gia đình.

Cái khó của những người vợ là, nếu tình cảm chồng dành cho người cũ không phô trương, vẫn cố gắng che đậy, kín kẽ thì họ rất khó “vạch mặt” chồng. Bởi nếu không “bắt gian tận giường” đàn ông vẫn sẽ chối đây đẩy, vẫn bắt vợ phải nuốt uất nghẹn vào lòng mà chẳng làm gì được.

Phụ nữ dù thông minh hay nông cạn tuyệt đối không được chấp nhận kiếp chung chồng, có chồng mà như làm kẻ thứ ba, hờn ghen tủi hổ với người cũ của chồng.

Nếu phát hiện chồng vẫn lén lút qua lại với người cũ, thay vì giả vờ như không hề hay biết phụ nữ nên thẳng thắn trò chuyện với chồng về những nghi kỵ của mình. Hãy để anh ấy biết rằng bạn không ngốc, cũng chẳng khờ để bị qua mặt, cắm sừng sau lưng.

Đàn ông tử tế thì không cần giữ, đàn ông lăng nhăng giữ cũng vô ích - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm này sẽ giúp chồng tỉnh mộng, rút chân khỏi lạc lối để trở về bên gia đình. Bạn nên dùng những lời lẽ tôn trọng, chân thành và có tâm ý, đừng dại khờ đay nghiến quá khứ hay những gì chồng bạn đã từng có với người cũ.

Nên nhớ, bạn đừng quá hấp tấp vội vàng, hãy cho chồng thời gian để tịnh tâm suy nghĩ về những lỗi lầm của mình. Để anh ấy tự nhận ra mình đã lầm đường, đã đi ngược lại với lời thề nguyền khi bước vào lễ đường trong ngày cưới.

Nếu chồng vẫn cố chấp, vẫn quyết tâm ở lại người cũ kia thì phụ nữ đừng níu kéo làm gì vì đàn ông tử tế thì không cần giữ, đàn ông lăng nhăng giữ cũng vô ích. Một người chồng không đặt vợ con lên hàng đầu trước sau gì cũng gây nên những bất hạnh, bi kịch và cả nước mắt cho đời người phụ nữ.