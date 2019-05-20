10 câu nói của mẹ đẻ trong ngày cưới, khiến mẹ chồng hà khắc đến mấy nghe xong liền lặng im!

Phụ nữ yêu 20/05/2019 17:09

Mẹ chồng dù đanh đá, chua ngoa đến mấy nghe xong 10 câu nói của mẹ đẻ cô dâu này cũng phải lặng thinh, không vặn vẹo được lời nào.

Phụ nữ lấy chồng, ngày rời khỏi vòng tay mẹ cha để đi làm dâu, chỉ cần chồng nói với mẹ anh ấy một câu “mong mẹ hãy đối xử tốt với vợ con một chút” thì đã thấy hạnh phúc trăm bề.

Dưới đây là những câu nói của mẹ đẻ trong ngày cưới, khiến mẹ chồng không thốt lên được lời nào vì quá đúng.

10 câu nói của mẹ đẻ trong ngày cưới, khiến mẹ chồng hà khắc đến mấy nghe xong liền lặng im! - Ảnh 1
Chẳng ai bận đến mức không có thời gian phụ vợ quét nhà, giặt giũ, chỉ là con trai chị có muốn chia sẻ trách nhiệm chăm sóc gia đình với vợ hay không mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

1. Đừng nghĩ rằng con mình là vàng là bạc mà không trân trọng con dâu. Bởi lẽ, để có được cái gật đầu đồng ý làm vợ, để có được buổi lễ Vu Quy hôm nay con trai chị đã phải cực khổ chinh phục con dâu của chị.

2. “Việc đấy là việc của đàn bà”, “đàn ông ai lại nhúng tay vào mấy việc này” là những câu nói không thể chấp nhận được. Chẳng ai bận đến mức không có thời gian phụ vợ quét nhà, giặt giũ, chỉ là con trai chị có muốn chia sẻ trách nhiệm chăm sóc gia đình với vợ hay không mà thôi.

3. Con dâu là vợ chứ không phải là mẹ của con trai chị. Vậy nên, chị đừng bắt con gái tôi phải chăm sóc con trai chị như mẹ chăm con. Đàn ông có gia đình, cần ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình với bạn đời.

10 câu nói của mẹ đẻ trong ngày cưới, khiến mẹ chồng hà khắc đến mấy nghe xong liền lặng im! - Ảnh 2
Đừng vì những hằn học, nhỏ nhen mà đi nói xấu con dâu với con trai chị, bởi nó chỉ khiến tình cảm của hai đứa sứt mẻ, chẳng giải quyết được gì - Ảnh minh họa: Internet

4. Nếu có điều gì không hài lòng về con dâu, mong chị hãy thẳng thắn góp ý để cháu hoàn thiện hơn. Đừng vì những hằn học, nhỏ nhen mà đi nói xấu con dâu với con trai chị, bởi nó chỉ khiến tình cảm của hai đứa sứt mẻ, chẳng giải quyết được gì.

5. Khi con dâu sinh cháu cho chị, chị có thể bỏ mặc nó mà chẳng thèm đỡ đần, cũng không giúp nó trông cháu vì nghĩ đấy không phải là việc của mình. Vậy nên, khi chị ốm đau bệnh hoạn, cần người chăm sóc chị đừng nhớ đến con dâu bởi nó không có nhiệm vụ đấy.

6. Đừng nghĩ rằng đàn ông giúp vợ trông con, làm việc nhà là bị vợ “đè đầu cưỡi cổ”. Bởi lẽ, nếu không có sự san sẻ, hỗ trợ nhau thì hóa ra con dâu là giúp việc không lương cho con trai chị hay sao?

7. Muốn có một cô con dâu hiếu thuận, mẹ chồng hãy yêu thương cô ấy chân thành. Đừng mang con dâu mình đi so sánh với con dâu nhà người khác, bởi “chỉ trong chăn mới biết chăn có rận”, cứ tử tế, chân thành thì ắt sẽ được đáp lại như thế.

10 câu nói của mẹ đẻ trong ngày cưới, khiến mẹ chồng hà khắc đến mấy nghe xong liền lặng im! - Ảnh 3
Con gái lấy chồng thì vẫn có gia đình ruột thịt của nó, vẫn có quyền về thăm cha mẹ đẻ, góp mặt trong những ngày quan trọng của nhà mình - Ảnh minh họa: Internet

8. Mẹ chồng đừng chăm chăm bắt con dâu phải hi sinh cho gia đình, phải bao dung cho chồng dù chồng phạm phải những sai lầm tệ bạc. Con dâu trước khi lấy chồng cũng là cô công chúa nhỏ, được bố mẹ thương yêu chiều chuộng, hà cớ gì nó phải cam chịu những thiệt thòi ấy.

9. Một cô con dâu có tốt hay không là ở cách con bé đối đãi với gia đình chồng, đối nhân xử thế. Việc nhìn vào tài sản của cha mẹ vợ để kén dâu là sai lầm tai hại, bóp chết hạnh phúc của đôi trẻ.

10. Con gái lấy chồng thì vẫn có gia đình ruột thịt của nó, vẫn có quyền về thăm cha mẹ đẻ, góp mặt trong những ngày quan trọng của gia đình. Câu nói “con gái lấy chồng như bát nước đổ đi” đã quá lỗi thời.

Cuối cùng, phụ nữ lấy chồng chỉ cần người đàn ông có thể yêu thương, bảo vệ mình cả đời. Nếu mẹ chồng đối xử tốt với mình hãy đối xử thật tốt với mẹ anh ấy bởi nhờ bà dưỡng dục sinh thành mới có chồng của hiện tại. Cũng vậy, đàn ông lấy vợ chớ quên nói với mẹ mình rằng “vợ con rời khỏi gia đình cô ấy để đến làm dâu nhà mình, mong mẹ hãy đối xử với cô ấy tốt một chút”.

Gia đình hòa thuận ấm êm, trên dưới đồng lòng mới là song hỷ lâm môn, thêm phúc thêm phần.

Phụ nữ lấy chồng, dù có 'đánh chết' cũng không được cam chịu 3 điều này trong hôn nhân

Phụ nữ lấy chồng, dù có 'đánh chết' cũng không được cam chịu 3 điều này trong hôn nhân

Trong hôn nhân, phụ nữ dù thông minh hay nông cạn cũng đừng dại cam chịu những điều này, nếu không, nửa đời còn lại của bạn sẽ chìm trong nước mắt, bất hạnh triền miên.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ hạnh phúc con gái lấy chồng lời mẹ dặn con gái

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 11 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 11 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này