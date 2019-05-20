10 câu nói của mẹ đẻ trong ngày cưới, khiến mẹ chồng hà khắc đến mấy nghe xong liền lặng im!

Dưới đây là những câu nói của mẹ đẻ trong ngày cưới, khiến mẹ chồng không thốt lên được lời nào vì quá đúng.

Phụ nữ lấy chồng, ngày rời khỏi vòng tay mẹ cha để đi làm dâu, chỉ cần chồng nói với mẹ anh ấy một câu “mong mẹ hãy đối xử tốt với vợ con một chút” thì đã thấy hạnh phúc trăm bề.

2. “Việc đấy là việc của đàn bà”, “đàn ông ai lại nhúng tay vào mấy việc này” là những câu nói không thể chấp nhận được. Chẳng ai bận đến mức không có thời gian phụ vợ quét nhà, giặt giũ, chỉ là con trai chị có muốn chia sẻ trách nhiệm chăm sóc gia đình với vợ hay không mà thôi.

1. Đừng nghĩ rằng con mình là vàng là bạc mà không trân trọng con dâu. Bởi lẽ, để có được cái gật đầu đồng ý làm vợ, để có được buổi lễ Vu Quy hôm nay con trai chị đã phải cực khổ chinh phục con dâu của chị.

3. Con dâu là vợ chứ không phải là mẹ của con trai chị. Vậy nên, chị đừng bắt con gái tôi phải chăm sóc con trai chị như mẹ chăm con. Đàn ông có gia đình, cần ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình với bạn đời.

Đừng vì những hằn học, nhỏ nhen mà đi nói xấu con dâu với con trai chị, bởi nó chỉ khiến tình cảm của hai đứa sứt mẻ, chẳng giải quyết được gì - Ảnh minh họa: Internet

4. Nếu có điều gì không hài lòng về con dâu, mong chị hãy thẳng thắn góp ý để cháu hoàn thiện hơn. Đừng vì những hằn học, nhỏ nhen mà đi nói xấu con dâu với con trai chị, bởi nó chỉ khiến tình cảm của hai đứa sứt mẻ, chẳng giải quyết được gì.

5. Khi con dâu sinh cháu cho chị, chị có thể bỏ mặc nó mà chẳng thèm đỡ đần, cũng không giúp nó trông cháu vì nghĩ đấy không phải là việc của mình. Vậy nên, khi chị ốm đau bệnh hoạn, cần người chăm sóc chị đừng nhớ đến con dâu bởi nó không có nhiệm vụ đấy.

6. Đừng nghĩ rằng đàn ông giúp vợ trông con, làm việc nhà là bị vợ “đè đầu cưỡi cổ”. Bởi lẽ, nếu không có sự san sẻ, hỗ trợ nhau thì hóa ra con dâu là giúp việc không lương cho con trai chị hay sao?

7. Muốn có một cô con dâu hiếu thuận, mẹ chồng hãy yêu thương cô ấy chân thành. Đừng mang con dâu mình đi so sánh với con dâu nhà người khác, bởi “chỉ trong chăn mới biết chăn có rận”, cứ tử tế, chân thành thì ắt sẽ được đáp lại như thế.

Con gái lấy chồng thì vẫn có gia đình ruột thịt của nó, vẫn có quyền về thăm cha mẹ đẻ, góp mặt trong những ngày quan trọng của nhà mình - Ảnh minh họa: Internet

8. Mẹ chồng đừng chăm chăm bắt con dâu phải hi sinh cho gia đình, phải bao dung cho chồng dù chồng phạm phải những sai lầm tệ bạc. Con dâu trước khi lấy chồng cũng là cô công chúa nhỏ, được bố mẹ thương yêu chiều chuộng, hà cớ gì nó phải cam chịu những thiệt thòi ấy.

9. Một cô con dâu có tốt hay không là ở cách con bé đối đãi với gia đình chồng, đối nhân xử thế. Việc nhìn vào tài sản của cha mẹ vợ để kén dâu là sai lầm tai hại, bóp chết hạnh phúc của đôi trẻ.

10. Con gái lấy chồng thì vẫn có gia đình ruột thịt của nó, vẫn có quyền về thăm cha mẹ đẻ, góp mặt trong những ngày quan trọng của gia đình. Câu nói “con gái lấy chồng như bát nước đổ đi” đã quá lỗi thời.

Cuối cùng, phụ nữ lấy chồng chỉ cần người đàn ông có thể yêu thương, bảo vệ mình cả đời. Nếu mẹ chồng đối xử tốt với mình hãy đối xử thật tốt với mẹ anh ấy bởi nhờ bà dưỡng dục sinh thành mới có chồng của hiện tại. Cũng vậy, đàn ông lấy vợ chớ quên nói với mẹ mình rằng “vợ con rời khỏi gia đình cô ấy để đến làm dâu nhà mình, mong mẹ hãy đối xử với cô ấy tốt một chút”.

Gia đình hòa thuận ấm êm, trên dưới đồng lòng mới là song hỷ lâm môn, thêm phúc thêm phần.