Phụ nữ lấy chồng, dù có 'đánh chết' cũng không được cam chịu 3 điều này trong hôn nhân

Phụ nữ yêu 19/05/2019 16:30

Trong hôn nhân, phụ nữ dù thông minh hay nông cạn cũng đừng dại cam chịu những điều này, nếu không, nửa đời còn lại của bạn sẽ chìm trong nước mắt, bất hạnh triền miên.

Dù có yêu chồng, thương con đến mấy phụ nữ cũng đừng khờ dại chấp nhận một người chồng có những thói xấu này.

Phụ nữ lấy chồng, dù có 'đánh chết' cũng không được cam chịu 3 điều này trong hôn nhân - Ảnh 1
Dù có giận đến mấy, vợ có làm điều gì phật ý mình thì đàn ông cũng không bao giờ có quyền xúc phạm, đay nghiến hay nguyền rủa bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

1. Chồng xúc phạm, chửi bới mình

Vợ chồng chung sống, dù hòa hợp đến mấy cũng sẽ có những lúc  “cơm không lành, canh không ngọt”. Tranh luận, cãi nhau là điều chắc chắn sẽ xảy đến trong đời sống hôn nhân. Thế nhưng, dù có giận đến mấy, vợ có làm điều gì phật ý mình thì đàn ông cũng không bao giờ có quyền xúc phạm, đay nghiến hay nguyền rủa bạn đời.

Hôn nhân muốn hạnh phúc cần có sự tôn trọng, bình đẳng dành cho nhau. Nếu chồng cậy mình là trụ cột gia đình mà đối xử với vợ như phận tôi tớ, không xem vợ ra gì thì anh ta không bao giờ xứng đáng được bạn gọi là chồng nữa.

Phụ nữ hãy nhớ, nếu ngay cả sự tôn trọng chồng cũng không dành cho bạn thì đừng bao giờ đòi hỏi sự thủy chung, yêu thương chân thành từ họ. Chồng ngoại tình có thể thứ tha nhưng mạt sát, xúc phạm vợ tuyệt nhiên không bao giờ nhận được lòng bao dung.

Phụ nữ lấy chồng, dù có 'đánh chết' cũng không được cam chịu 3 điều này trong hôn nhân - Ảnh 2
Khi bị chồng đánh thì phụ nữ đau đớn thân xác một phần thì tổn thương tâm hồn đến 10 phần - Ảnh minh họa: Internet

2. Chồng vũ phu

Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, chiều chuộng chứ không phải để đàn ông thượng cẳng tay hạ cẳng chân làm cô ấy đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi vung tay đánh vợ, đưa chân đạp vợ gã vũ phu nào cũng say máu, xem vợ như kẻ thù mà ra sức hành hạ.

Ấy vậy mà, khi mọi chuyện qua đi họ lại dễ dàng thốt lên lời xin lỗi rẻ tiền “anh xin lỗi, do anh nóng tính quá, không kiểm soát được cảm xúc”. Thậm chí, có những người chồng còn gân cổ lên mà gào rằng “tôi chỉ tát cô 1 cái, đừng làm quá lên như thế”. Họ chẳng hiểu rằng, khi bị chồng đánh thì phụ nữ đau đớn thân xác một phần thì tổn thương tâm hồn đến 10 phần.

Một người chồng thích dùng bạo lực, dùng nắm đấm để giành phần hơn trong mọi chuyện là mối nguy phụ nữ nên tránh xa càng sớm càng tốt. Đừng chờ đến khi no đòn, khi bị anh ta hủy hoại sức khỏe, thân xác mới nhận ra bấy lâu nay mình đã quá mê muội thì đã quá muộn.

Phụ nữ lấy chồng, dù có 'đánh chết' cũng không được cam chịu 3 điều này trong hôn nhân - Ảnh 3
Người chồng thích kiểm soát, sai khiến và điều khiển vợ sẽ không bao giờ bỏ được thói xấu ấy - Ảnh minh họa: Internet

3. Thích kiểm soát, ghen tuông vô lối

Ngoài tình yêu, hôn nhân cần có sự tin tưởng, trân trọng mới mong gắn kết dài lâu. Nếu chồng bạn luôn nghi ngờ vợ có người đàn ông khác, sợ vợ cắm sừng mà cấm cản vợ không được gặp gỡ bạn bè khác giới, phải cắt đứt liên lạc với bạn bè thì đấy không chỉ đơn thuần là ghen tuông mà là sự kiểm soát, cầm tù.

Những người chồng thích kiểm soát, sai khiến và điều khiển vợ sẽ không bao giờ bỏ được thói xấu ấy. Thậm chí, vợ càng thỏa hiệp họ càng lấn lướt mà đưa ra những yêu sách, những đòi hỏi quá đáng hơn.

Phụ nữ lấy chồng, đừng bao giờ vì chồng mà đánh mất cuộc đời của mình. Nếu sống nhưng không được là phiên bản mà mình muốn, không được làm điều bản thân thích thì như thế là phí phạm đời này.

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Phụ nữ mạnh mẽ nhất không phải là khi cứ luôn miệng nói “chẳng cần đàn ông tôi vẫn sống tốt” mà là dù cá tính, ngoan cường đến mấy họ vẫn như chú thỏ con ngả vào vai người đàn ông của đời mình.

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