Phụ nữ trẻ đẹp, giỏi giang đến mấy mà cứ giữ 4 thói quen này thì chồng ngoại tình là phải

Phụ nữ yêu 12/05/2019 16:30

Không phải cứ xinh đẹp, giỏi giang sẽ giữ được chồng ngoan bên mình. Phụ nữ muốn hôn nhân viên mãn, cả đời hạnh phúc hãy tránh xa những thói quen tai hại này.

Là phụ nữ, dù đã lấy chồng hay chưa cũng hãy đọc bài viết này ít nhất 1 lần để không tự tay đẩy hôn nhân của mình xuống vực thẳm.

Phụ nữ trẻ đẹp, giỏi giang đến mấy mà cứ giữ 4 thói quen này thì chồng ngoại tình là phải - Ảnh 1
Đàn ông trọng nhất là sĩ diện, một khi bị vợ làm cho bẽ mặt họ sẽ khó chịu, tức giận vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

1. Cãi nhau với chồng trước mặt người khác

Là vợ, dù có giận đến mấy cũng đừng tỏ thái độ bực dọc hay lớn tiếng cãi nhau với chồng chốn đông người. Đàn ông trọng nhất là sĩ diện, một khi bị vợ làm cho bẽ mặt họ sẽ khó chịu, tức giận vô cùng. Chưa kể, tâm lý hơn thua sẽ khiến họ muốn lấn át vợ để thể hiện, vợ chồng vì thế mà càng xích mích, sứt mẻ tình cảm.

Dù có tài năng, xinh đẹp đến mấy mà không đủ tinh tế để “về nhà đóng cửa bảo nhau” khi chồng phạm lỗi thì chị em cũng khiến bạn đời chán ngán, mệt mỏi mà tìm đến kẻ thứ ba ngọt ngào, khôn khéo hơn.

Phụ nữ trẻ đẹp, giỏi giang đến mấy mà cứ giữ 4 thói quen này thì chồng ngoại tình là phải - Ảnh 2
Phụ nữ đừng vì kiếm được nhiều tiền hơn chồng, thành công hơn anh ấy mà lên mặt - Ảnh minh họa: Internet

2. Xem thường chồng

Văn hóa Á Đông luôn mặc định đàn ông là trụ cột gia đình, là cây tùng cây bách để vợ con tựa nương. Anh ấy rất thích cảm giác được vợ tôn trọng, tán dương và luôn bên cạnh khích lệ khi mình gặp khốn khó. Phụ nữ đừng vì kiếm được nhiều tiền hơn chồng, thành công hơn anh ấy mà lên mặt.

Dẫu bạn có là sếp lớn ở công ty thì khi về nhà hãy cứ là cô vợ yếu mềm, nhỏ bé ngả vào vai chồng. Đừng vì những phút nóng giận mà đánh mất người đàn ông yêu thương mình nhất.

Phụ nữ trẻ đẹp, giỏi giang đến mấy mà cứ giữ 4 thói quen này thì chồng ngoại tình là phải - Ảnh 3
Những lời khen ngợi 'anh giỏi quá', 'chồng em là nhất' sẽ khiến anh ấy tự nguyện làm người chồng ngoan - Ảnh minh họa: Internet

3. Thích sai khiến chồng

Chồng bạn có thể không giỏi nấu ăn, càng không khéo làm việc nhà nhưng chị em chẳng việc gì phải cau có, khó chịu. Việc sai khiến “anh nhặt rau đi”, “sao anh không quét nhà”, “giờ này mà anh vẫn còn ngủ nướng à, dậy đưa con đi học đi chứ” sẽ khiến phái mạnh tự ái, thậm chí tổn thương lòng tự trọng vì nghĩ vợ "chẳng xem mình ra gì".

Thay vì dùng câu ra lệnh bạn hãy dùng câu cầu khiến. “Anh ơi, anh nhặt rau giúp em nhé”, “anh đi làm về ghé siêu thị mua giúp em cái này cho con”, “anh đưa con đi học giúp em nhé” cộng thêm những lời khen ngợi “anh giỏi quá”, “chồng em là nhất” thì dám chắc cả đời anh ấy sẽ tự nguyện làm người chồng ngoan, đội vợ lên đầu.

Phụ nữ trẻ đẹp, giỏi giang đến mấy mà cứ giữ 4 thói quen này thì chồng ngoại tình là phải - Ảnh 4
Phụ nữ đừng quá phân biệt đối xử giữa nhà ngoại nhà nội kẻo chồng phật ý - Ảnh minh họa: Internet

4. Phân biệt đối xử giữa nhà nội nhà ngoại

Phụ nữ lấy chồng, không ai có thể cấm đoán bạn quan tâm, chăm sóc đến bố mẹ ruột của mình, họ hàng nhà ngoại của con. Tuy nhiên, bạn đừng quá phân biệt đối xử giữa nhà ngoại nhà nội kẻo chồng phật ý.

Nếu mua cho bố mẹ ruột quà Tết thì cũng đừng quên gửi bố mẹ chồng một món quà có giá trị tương đương. Hiếu thuận, thơm thảo và khéo léo trong đối nhân xử thế mới giúp hôn nhân của bạn tránh được những tai ương không đáng có.

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Nếu không nhận ra những sai lầm này phụ nữ đừng trách vì sao mình giỏi giang, xinh đẹp nhưng chồng vẫn ngán tận cổ mà ra ngoài tòm tem với bồ nhí.

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