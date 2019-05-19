Lật tẩy chiêu trò giật chồng cực tinh vi mà kẻ thứ ba nào cũng áp dụng

“Con giáp thứ 13” thừa biết đàn ông là giống loài thích chinh phục nên không dại gì mà tự nguyện hiến dâng. Họ tìm cách dẫn dắt, đưa “con mồi” vào tròng, khiến anh ta phải theo đuổi mình.

Chờ đến khi cả hai đủ thân thiết, tin tưởng lẫn nhau cô ta mới lên kịch bản cho những tình huống đụng chạm xác thân, an ủi tâm hồn. Khi đàn ông có vợ có tâm sự họ luôn sẵn sàng lắng nghe, khi anh ta buồn họ sẽ vui vẻ đi uống cùng vài ly bia, hoặc khi đàn ông có gia đình cần lời khuyên họ sẽ luôn đưa ra những đáp án đúng ý.

Nếu nghĩ kẻ thứ ba một khi đã xác định con mồi sẽ nhanh chóng vồ vập, tình nguyện hiến dâng cả thể xác lẫn tâm hồn cho đàn ông có vợ thì bạn đã nhầm. Thực tế, những ả nhân tình luôn giả vờ ngây thơ, khờ dại và vô tư khi bắt đầu mối quan hệ vô hại với chồng của đàn bà khác.

Nhân tình khiến đàn ông tin rằng vợ là lựa chọn sai lầm lớn nhất đời họ. Từ đây, những người chồng lăng nhăng sẽ sập bẫy tình, quay sang theo đuổi, si mê và phát cuồng vì con giáp thứ 13, mặc vợ con khóc thương, đau khổ cũng chẳng màng.

Chỉ cần một ánh mắt nồng cháy, đôi môi hững hờ hay đôi gò bồng đào căng mẩy thì nàng không cần tốn sức vẫn dẫn dụ được rất nhiều 'con mồi' - Ảnh minh họa: Internet

2. Biết cách khiến mình trở nên cuốn hút

Khi đã là vợ là chồng, phụ nữ thường không câu nệ điều gì với bạn đời. Họ không giấu giếm cũng chẳng che đậy bất cứ bí mật, suy nghĩ nào với người đàn ông của đời mình. Thế nhưng, điều ấy vô tình khiến bạn chẳng còn chút lôi cuốn, hấp dẫn trong mắt đối phương.

Thậm chí, có rất nhiều người vợ đã quên mất câu nói “tương kính như tân”. Họ thoải mái thay quần áo trước mặt chồng, đầu bù tóc rối và không có lấy một câu ngọt ngào với bạn đời nên đàn ông vì thế mà chán ngán, thay lòng đổi dạ.

Kẻ thứ ba không như thế. Cô ta biết cách khiến mình trở nên gợi cảm qua trang phục, lời nói hay những nụ hôn trượt dài. Chỉ cần một ánh mắt nồng cháy, đôi môi hững hờ hay đôi gò bồng đào căng mẩy thì nàng không cần tốn sức vẫn dẫn dụ được rất nhiều “con mồi”.

Con giáp thứ 13 chẳng tiếc lời khen ngợi nên đàn ông có vợ một khi đã yêu sẽ say mê đến quên mất lối về - Ảnh minh họa: Internet

3. Không tiếc lời khen ngợi đàn ông

Đây là việc làm dễ dàng chiếm được tình cảm của đàn ông nhất nhưng rất nhiều người vợ đã quên mất. Cuộc sống hôn nhân với cơm áo gạo tiền khiến họ đôi khi chỉ còn chăm chăm vào những nhược điểm của chồng, không ghi nhận, cũng không khen ngợi những đóng góp của bạn đời.

Con giáp thứ 13 thì khác, họ không quên dành những lời có cánh, chẳng tiếc lời khen ngợi nên đàn ông có vợ một khi đã yêu sẽ say mê đến quên mất lối về.