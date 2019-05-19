Lật tẩy chiêu trò giật chồng cực tinh vi mà kẻ thứ ba nào cũng áp dụng

Phụ nữ yêu 19/05/2019 16:30

90% "con giáp thứ 13" đều dùng chiêu thức này để giật chồng thiên hạ, chị em hãy đề cao cảnh giác kẻo bị cắm sừng.

“Con giáp thứ 13” thừa biết đàn ông là giống loài thích chinh phục nên không dại gì mà tự nguyện hiến dâng. Họ tìm cách dẫn dắt, đưa “con mồi”  vào tròng, khiến anh ta phải theo đuổi mình.

Lật tẩy chiêu trò giật chồng cực tinh vi mà kẻ thứ ba nào cũng áp dụng - Ảnh 1
Những ả nhân tình luôn giả vờ ngây thơ, khờ dại và vô tư khi bắt đầu mối quan hệ vô hại với chồng của đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet

1. Dùng chiêu cáo già giả nai tơ

Nếu nghĩ kẻ thứ ba một khi đã xác định con mồi sẽ nhanh chóng vồ vập, tình nguyện hiến dâng cả thể xác lẫn tâm hồn cho đàn ông có vợ thì bạn đã nhầm. Thực tế, những ả nhân tình luôn giả vờ ngây thơ, khờ dại và vô tư khi bắt đầu mối quan hệ vô hại với chồng của đàn bà khác.

Chờ đến khi cả hai đủ thân thiết, tin tưởng lẫn nhau cô ta mới lên kịch bản cho những tình huống đụng chạm xác thân, an ủi tâm hồn. Khi đàn ông có vợ có tâm sự họ luôn sẵn sàng lắng nghe, khi anh ta buồn họ sẽ vui vẻ đi uống cùng vài ly bia, hoặc khi đàn ông có gia đình cần lời khuyên họ sẽ luôn đưa ra những đáp án đúng ý.

Nhân tình khiến đàn ông tin rằng vợ là lựa chọn sai lầm lớn nhất đời họ. Từ đây, những người chồng lăng nhăng sẽ sập bẫy tình, quay sang theo đuổi, si mê và phát cuồng vì con giáp thứ 13, mặc vợ con khóc thương, đau khổ cũng chẳng màng.

Lật tẩy chiêu trò giật chồng cực tinh vi mà kẻ thứ ba nào cũng áp dụng - Ảnh 2
Chỉ cần một ánh mắt nồng cháy, đôi môi hững hờ hay đôi gò bồng đào căng mẩy thì nàng không cần tốn sức vẫn dẫn dụ được rất nhiều 'con mồi' - Ảnh minh họa: Internet

2. Biết cách khiến mình trở nên cuốn hút

Khi đã là vợ là chồng, phụ nữ thường không câu nệ điều gì với bạn đời. Họ không giấu giếm cũng chẳng che đậy bất cứ bí mật, suy nghĩ nào với người đàn ông của đời mình. Thế nhưng, điều ấy vô tình khiến bạn chẳng còn chút lôi cuốn, hấp dẫn trong mắt đối phương.

Thậm chí, có rất nhiều người vợ đã quên mất câu nói “tương kính như tân”. Họ thoải mái thay quần áo trước mặt chồng, đầu bù tóc rối và không có lấy một câu ngọt ngào với bạn đời nên đàn ông vì thế mà chán ngán, thay lòng đổi dạ.

Kẻ thứ ba không như thế. Cô ta biết cách khiến mình trở nên gợi cảm qua trang phục, lời nói hay những nụ hôn trượt dài. Chỉ cần một ánh mắt nồng cháy, đôi môi hững hờ hay đôi gò bồng đào căng mẩy thì nàng không cần tốn sức vẫn dẫn dụ được rất nhiều “con mồi”.

Lật tẩy chiêu trò giật chồng cực tinh vi mà kẻ thứ ba nào cũng áp dụng - Ảnh 3
Con giáp thứ 13 chẳng tiếc lời khen ngợi nên đàn ông có vợ một khi đã yêu sẽ say mê đến quên mất lối về - Ảnh minh họa: Internet

3. Không tiếc lời khen ngợi đàn ông

Đây là việc làm dễ dàng chiếm được tình cảm của đàn ông nhất nhưng rất nhiều người vợ đã quên mất. Cuộc sống hôn nhân với cơm áo gạo tiền khiến họ đôi khi chỉ còn chăm chăm vào những nhược điểm của chồng, không ghi nhận, cũng không khen ngợi những đóng góp của bạn đời.

Con giáp thứ 13 thì khác, họ không quên dành những lời có cánh, chẳng tiếc lời khen ngợi nên đàn ông có vợ một khi đã yêu sẽ say mê đến quên mất lối về.

Nhân tình ơi, sao em không kiếm một tấm chồng mà lấy, tội gì cứ âm thầm làm kẻ thứ 3, cướp chồng người khác?

Nhân tình ơi, sao em không kiếm một tấm chồng mà lấy, tội gì cứ âm thầm làm kẻ thứ 3, cướp chồng người khác?

Đời này không thiếu những ả bất chấp tất cả cởi đồ lên giường với chồng của đàn bà khác, ấy vậy mà họ vẫn hãnh diện, tự hào cho việc làm tàn độc ấy.

Xem thêm
Từ khóa:   kẻ thứ ba chiêu trò giật chồng

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 12 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này