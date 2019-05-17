Sự khác biệt trong cách hành xử khi phát hiện chồng gái gú sẽ giúp phụ nữ giảm thiểu thương đau, giúp tình hình trở nên khả quan, tốt đẹp hơn thay vì dồn cuộc hôn nhân vào chân tường.

Họ hiểu rằng, chỉ khi tìm được nguyên nhân chồng bội bạc thì mới có thể giải quyết tận gốc những vấn đề trong cuộc hôn nhân của mình. Việc cứ khóc lóc, than vãn hay giày xéo nhau chẳng giúp ích được gì.

Nếu mối quan hệ của hai vợ chồng không có vấn đề thì kẻ thứ ba dù muốn cũng chẳng thể chen chân. Thế nên, khi phát hiện chồng ngoại tình , phụ nữ khôn ngoan sẽ giữ bình tĩnh để có thể cùng ngồi lại với chồng nói rõ mọi khúc mắc trong lòng.

Dù có không tha thứ cho chồng bội bạc, chấp nhận ly hôn thì nguyên nhân thực sự của cuộc chia ly sẽ được họ giấu kín - Ảnh minh họa: Internet

2. Không bêu xấu chồng

Nếu phụ nữ nông cạn thường tung hê việc chồng ngoại tình để làm xấu mặt bạn đời, khiến anh ấy phải hổ thẹn với bàn dân thiên hạ thì vợ khôn không như thế. Họ vẫn giữ thể diện cho chồng, giữ kín mọi chuyện bởi “xấu chàng hổ thiếp”.

Dù có không tha thứ cho chồng bội bạc, chấp nhận ly hôn thì nguyên nhân thực sự của cuộc chia ly sẽ được họ giấu kín. Bởi lẽ, nàng không muốn con cái phải xấu hổ về người cha thích “ăn vụng” của mình.

Phụ nữ thông minh thà mang tiếng một đời chồng mà hạnh phúc còn hơn ở lại trong cuộc hôn nhân đổ nát để cả đời day dứt khôn nguôi - Ảnh minh họa: Internet

3. Tự quyết định việc đi hay ở

Bước tiếp hay dừng lại là một quyết định vô cùng khó khăn, khiến người vợ bị chồng phản bội phải trăn trở rất nhiều. Đứng trước sự thành khẩn hối lỗi, tha thiết bù đắp và mong được lấy công chuộc tội của chồng thì vợ dù có mạnh mẽ đến mấy cũng phải mềm lòng.

Tuy nhiên, thay vì phung phí lòng bao dung của mình phụ nữ khôn ngoan sẽ chỉ tha thứ cho chồng tệ bạc một lần duy nhất. Nếu đối phương dám tái phạm, âm thầm làm điều bất chính sau lưng mình thêm một lần nữa họ sẽ đá phăng chồng ra khỏi đời mình ngay lập tức. Bởi lẽ, phụ nữ thông minh thà mang tiếng một đời chồng mà hạnh phúc còn hơn ở lại trong cuộc hôn nhân đổ nát để cả đời day dứt khôn nguôi.