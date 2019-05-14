Vợ đáp ứng được 5 điều này, chồng say đắm cả đời, nửa bước không rời

Phụ nữ yêu 14/05/2019 05:00

Phụ nữ chỉ cần đáp ứng được 5 điều này thì chồng sẽ tự nguyện ngoan ngoãn, cả đời thủy chung.

Vợ cho chồng 5 điều này anh ấy sẽ cả đời say mê, nuông chiều như bà hoàng, đàn bà khác có ra sức mồi chài, dụ dỗ cũng vô ích.

Vợ đáp ứng được 5 điều này, chồng say đắm cả đời, nửa bước không rời - Ảnh 1

Không cần trẻ đẹp, giàu sang, vợ không tị nạnh trách nhiệm chăm sóc gia đình sẽ khiến chồng say đắm cả đời - Ảnh minh họa: Internet

1. Không tị nạnh việc nhà

Dẫu biết vợ chồng cần chia sẻ việc nhà với nhau nhưng nếu thấy chồng mệt mỏi, căng thẳng phụ nữ đừng quá so đo tính toán với anh ấy. Hãy cứ làm thay anh ấy một hôm, dám chắc sau khi chuyện không vui qua đi chàng sẽ tự giác đáp lễ hành động đẹp của bạn.

2. Chăm sóc con cái chu toàn

Phụ nữ đừng chỉ chăm chăm giữ chồng bằng chuyện gối chăn, bởi với đàn ông, con cái mới là mối bận tâm lớn nhất. Thế nên, chỉ cần vợ chăm sóc con cái khoa học, nuôi dạy con nên người thì chàng sẽ luôn thầm cảm ơn.

Vợ đáp ứng được 5 điều này, chồng say đắm cả đời, nửa bước không rời - Ảnh 2

Vợ quan tâm đến sức khỏe của chồng sẽ khiến anh ấy không bao giờ thèm 'của lạ' - Ảnh minh họa: Internet

3. Chăm lo cho sức khỏe của chồng

Đừng chỉ mải trách móc đàn ông vô tâm, bởi có rất nhiều phụ nữ cũng vô tâm không kém. Nếu trót phạm phải sai lầm ấy, người vợ nên học cách quan tâm đến bạn đời nhiều hơn. Khi anh ấy bị bệnh, đừng tiếc công nấu cháo, khi chồng nhức mỏi đừng ngại ngần massage giúp chàng thư giản.

Đàn ông mạnh mẽ, gan lì là thế nhưng khi ốm đau, bệnh hoạn họ lại yếu mềm đến không ngờ. Vợ đồng cam cộng khổ, bên họ lúc khỏe mạnh cũng như khi ốm đau sẽ khiến chồng yêu thương trọn đời.

4. Nấu những món chồng thích

Đúng như câu nói “con đường nhanh nhất để đến trái tim người đàn ông là đi qua chiếc dạ dày”. Với đàn ông, chẳng gì hạnh phúc bằng việc sau giờ tan tầm được vợ đón bằng mâm cơm với những món ngon mình thích. Những tâm tư ấy dù vợ không nói ra chàng cũng đủ hiểu.

Vợ đáp ứng được 5 điều này, chồng say đắm cả đời, nửa bước không rời - Ảnh 3
Hãy cứ là chính mình, dám nói lên ý kiến cá nhân, phản bác những sai lầm của chồng và đòi hỏi quyền được tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet

5. Có chính kiến

Phụ nữ đừng tưởng rằng chỉ cần răm rắp nghe theo mọi lời thì chồng sẽ yêu thương mình hơn. Bạn chẳng việc gì phải sống khác với bản ngã của mình như thế. Hãy cứ là chính mình, dám nói lên ý kiến cá nhân, phản bác những sai lầm của chồng và đòi hỏi quyền được tôn trọng. Chỉ khi vợ vừa biết lắng nghe, vừa có chủ kiến thì chồng mới dần tốt lên mỗi ngày.

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