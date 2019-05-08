Là đàn bà, dù có chán chồng đến mấy cũng đừng dại làm 3 điều này

Hôn nhân không phải màu hồng, vợ chồng dù hạnh phúc đến mấy cũng khó tránh khỏi những khác biệt trong suy nghĩ, lối sống. Vậy nên, dù có chán chồng đến mấy đàn bà cũng đừng khờ dại phạm phải những điều này kẻo cả đời hối hận.

Bạn có thể chán chồng, nhưng đừng chán con, cũng đừng vô trách nhiệm với mái ấm của mình. Bởi lẽ, chồng có thể thay thế nhưng con cái mãi là nhúm ruột bạn sinh ra, là máu mủ ruột rà, là da thịt của bạn.

Là đàn bà, dù có chán chồng đến mấy cũng đừng bỏ rơi gia đình, nhất là con cái. Dẫu chồng bạn có vô tâm, hờ hững đến mấy thì đấy là thiếu sót của anh ấy. Đừng “giận cá chém thớt”, đổ những bực dọc, khó chịu của mình lên đầu những người không liên quan.

Bên cạnh đó, bạn hãy ngọt nhạt khuyên bảo chồng để anh ấy nhận ra những sai lầm của mình bấy lâu nay. Mưa dầm thấm đất, rồi chàng sẽ tỉnh ngộ mà thay đổi, cùng vợ vun đắp hạnh phúc gia đình.

Nếu mọi chuyện truyền đến tai chồng bạn thì anh ấy sẽ vì sĩ diện, lòng tự tôn mà chán ghét, trách cứ bạn - Ảnh minh họa: Internet

2. Kể xấu chồng với người ngoài

Trên đời này không bao giờ có bí mật, bởi một khi bạn đã tiết lộ chuyện riêng của gia đình mình cho người ngoài thì hiếm ai có thể giữ lại chúng giúp bạn. Vì tò mò, đưa chuyện họ sẽ chẳng ngần ngại kể lại cho người thứ ba nghe, “tam sao thất bản” sẽ đẩy câu chuyện đi xa khỏi tầm kiểm soát của bạn.

Chị em nên nhớ rằng, dù chồng có như thế nào thì anh ấy vẫn là người đàn ông do chính bạn lựa chọn. Hãy có trách nhiệm với quyết định của mình, giữ thể diện cho cả hai vợ chồng bởi “xấu chàng hổ thiếp”.

Chưa kể, nếu mọi chuyện truyền đến tai chồng bạn thì anh ấy sẽ vì sĩ diện, lòng tự tôn mà chán ghét, trách cứ bạn. Như thế thì cuộc hôn nhân càng thêm rối rắm, sớm muộn cũng đi vào đường cùng.

Bạn sẽ mang tiếng đàn bà hư thân trắc nết, làm ô nhục cả gia đình - Ảnh minh họa: Internet

3. Ngoại tình

Dù có ngán chồng đến tận cổ chị em cũng đừng dại dột bước chân vào con đường ngoại tình. Bởi lẽ, tìm đến đàn ông khác chỉ có thể giúp bạn được an ủi, động viên và nếm trải những yêu đương cuồng dại của cảm giác “ăn vụng”, chứ không thể giải quyết tận gốc rễ những vướng mắc trong hôn nhân của bạn.

Đàn bà đừng tự hạ thấp nhân cách của bản thân chỉ vì muốn trả thù người chồng tệ bạc. Đừng tùy tiện tựa vào một bờ vai lạ kẻo nửa đời còn lại bạn sẽ mang tiếng đàn bà hư thân trắc nết, làm ô nhục cả gia đình.