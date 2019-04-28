Đàn bà một đời chồng cũng quý giá và đáng trân trọng như gái trinh vậy!

Phụ nữ yêu 28/04/2019 16:30

Đừng bận lòng trước miệng lưỡi thế gian, cũng đừng mặc cảm vì đã một lần lầm lỡ. Hãy cứ tự tin mà kiêu hãnh vì tất cả phụ nữ sinh ra trên cõi đời này đều quý giá và xứng đáng được yêu thương.

Đàn bà một đời chồng: đừng tự ti, cũng đừng sợ không lấy được ai tử tế sau đấy. Bởi lẽ, phụ nữ nào cũng xứng đáng được yêu thương, trân trọng.

Dưới đây là lý do vì sao đàn bà một đời chồng luôn có sức hút khiến đàn ông khó lòng chối từ.

Đàn bà một đời chồng cũng quý giá và đáng trân trọng như gái trinh vậy! - Ảnh 1

Vẻ đẹp mặn mà đã tạo nên sức hấp dẫn khó cưỡng của đàn bà một đời chồng - Ảnh minh họa: Internet

Vẻ đẹp mặn mà

Đàn bà một đời chồng không còn non trẻ như những cô gái đôi mươi, họ cũng chẳng còn mơ mộng như phụ nữ 25 độc thân. Họ không mong manh dễ vỡ, cũng chẳng thèm cố gắng tỏ ra ngây thơ. Đàn bà một đời chồng mang nét đẹp mặn mà, sắc sảo của người phụ nữ biết mình cần gì, muốn gì, làm thế nào để bản thân hạnh phúc.

Họ chẳng cố gắng để khiến bản thân trở nên nổi bật chốn đông người, chỉ cần trông mình thanh lịch, khí chất đã đủ với nàng. Hơn cả, chính sự tự tin, không vồ vập khiến họ trở thành niềm khát khao của rất nhiều đàn ông độc thân.

Độc lập tài chính

Đàn bà một đời chồng thường đã có sự nghiệp ổn định, tài chính vững vàng. Họ chăm chỉ, nỗ lực không ngừng để có thể tự lo cho bản thân, và cả con cái một cuộc sống đủ đầy, sung túc. Đàn bà một đời chồng không trông cậy vào tiền trợ cấp của chồng, bởi lẽ ai cũng biết khoản tiền ấy chẳng thấm vào đâu so với thực chi.

Tất nhiên, vì tự làm ra tiền nên đàn bà một đời chồng chưa bao giờ là gánh nặng của bất cứ ai. Họ dùng tiền của mình để mua thứ mình muốn, sắm thứ mình thích mà chẳng cần phải xin phép ai. Hơn cả, chính sự tự lập đã khiến họ đặc biệt trước rất nhiều đàn bà thích dựa dẫm khác.

Nhiều kinh nghiệm sống

Đàn bà một đời chồng từng va chạm nhiều, kinh qua rất nhiều hoàn cảnh dở khóc dở cười. Họ biết cách đối nhân xử thế để không ai có thể hà hiếp hay bắt nạt mình. Tất nhiên, nàng chẳng bao giờ vì miệng đời mà khóc lóc ỉ ôi, cũng không ra sức thanh minh khi bị người khác hiểu sai về mình.

Đàn bà một đời chồng cứ sống ngay thẳng, không trái với lòng và tự thấy hạnh phúc là đủ. Hơn ai hết, họ hiểu rằng nếu cứ bán rẻ đời mình như thế thì đến khi nhắm mắt xuôi tay họ phải tiếc nuối khôn nguôi.

Thế nên, đàn bà dù “quá lứa lỡ thì” hay đã có một hay hai đời chồng đừng dại dột tự đánh giá thấp mình. Bởi lẽ, bạn như bình rượu ủ lâu năm, là thức uống thượng hạng, khiến đàn ông một khi nếm thử sẽ say cả đời.

4 thứ đàn bà 30 đang nắm giữ khiến các cô gái tuổi 20 ngày đêm ao ước

4 thứ đàn bà 30 đang nắm giữ khiến các cô gái tuổi 20 ngày đêm ao ước

Đàn bà 30 ngoài việc sở hữu vẻ đẹp mặn mà còn có thần thái quyến rũ hơn người, khiến các cô gái đôi mươi dù muốn cũng không thể có được.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà một đời chồng gái còn trinh trinh tiết

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 28 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 28 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này