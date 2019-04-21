Đàn bà ly hôn: Đừng dại phạm phải 1 trong 4 sai lầm này kẻo nửa đời còn lại chìm trong nước mắt

Phụ nữ yêu 21/04/2019 16:30

Đàn bà ly hôn, nhất định đừng để bản thân phạm phải những sai lầm này kẻo thiệt thòi, thương tổn cứ vận vào đời.

Chỉ cần vướng phải 1 trong 4 cái dại này, đàn bà ly hôn đừng mong có một cuộc đời yên ổn, hạnh phúc càng không.

Đàn bà ly hôn: Đừng dại phạm phải 1 trong 4 sai lầm này kẻo nửa đời còn lại chìm trong nước mắt - Ảnh 1
Khi bước chân ra khỏi nhà sau khi ly hôn, phụ nữ hãy bỏ lại sau lưng những đớn đau thương tổn, oán trách dằn vặt - Ảnh minh họa: Internet

1. Xem chồng như kẻ thù

Tất nhiên, đàn bà lấy phải người chồng không ra gì có quyền oán giận, hờn trách anh ấy. Vậy nhưng, một khi đã quyết định ly hôn, đã giải thoát cho nhau thì bạn đừng dùng sự hằn học, ghét bỏ để đối đãi với chồng cũ, đừng xem anh ấy như kẻ thù.

Chồng cũ đã là quá khứ, những sai lầm, tội lỗi của anh ấy cũng là những thứ đã qua. Bạn càng ghi lòng tạc dạ những điều tệ bạc ấy, càng khắc ghi sẽ càng khó lòng tìm được cảm giác an yên cho tâm hồn. Thế nên, khi bước chân ra khỏi nhà sau khi ly hôn, hãy bỏ lại sau lưng những đớn đau thương tổn. Chỉ khi có thể làm bạn với chồng, thanh thản khi nghĩ về anh ấy bạn mới mong có được hạnh phúc mới.

Đàn bà ly hôn: Đừng dại phạm phải 1 trong 4 sai lầm này kẻo nửa đời còn lại chìm trong nước mắt - Ảnh 2
Đừng để con vừa phải chịu nỗi đau gia đình đổ vỡ lại phải gánh thêm sự căm ghét, thù hằn bố - Ảnh minh họa: Internet

2. Nói xấu cha với con

Đàn ông ngoại tình là đàn ông sai, cờ bạc rượu chè đánh đập vợ cũng là họ sai. Thế nhưng, nếu không thể nói tốt về chồng cũ phụ nữ đừng dại nói xấu anh ấy trước mặt con. Đừng để con vừa phải chịu nỗi đau gia đình đổ vỡ lại phải gánh thêm sự căm ghét, thù hằn bố của mình.

Là mẹ, bạn nên dùng lòng bao dung để giáo dục con, để con hiểu rằng dù bố mẹ không còn chung sống nhưng con vẫn có đủ đầy tình yêu thương của một gia đình.

Đàn bà ly hôn: Đừng dại phạm phải 1 trong 4 sai lầm này kẻo nửa đời còn lại chìm trong nước mắt - Ảnh 3
Phụ nữ hãy nhớ, cuộc tình chớp nhoáng chỉ khiến bạn vui vẻ trong chốc lát nhưng sẽ lại tiếp tục gây nên những thương đau lên đời bạn - Ảnh minh họa: Internet

3. Dễ dãi trong các mối quan hệ

Đàn bà ly hôn đừng dễ dãi bước chân vào những mối quan hệ tạm bợ, cũng đừng vì quá cô đơn mà chọn bừa một bờ vai để nương tựa. Hôn nhân thất bại không phải là dấu chấm hết, nó chính là cánh cửa mở ra cho bạn một cuộc đời mới, hạnh phúc, độc lập.

Vết thương lòng dù sâu đến mấy cũng sẽ lành, đừng phí hoài thời gian cho những người đàn ông không xứng đáng kẻo tự biến mình thành người phụ nữ dễ dãi. Đàn bà hãy nhớ, cuộc tình chớp nhoáng chỉ khiến bạn vui vẻ trong chốc lát nhưng sẽ lại tiếp tục gây nên những thương đau lên đời bạn.

Đàn bà ly hôn: Đừng dại phạm phải 1 trong 4 sai lầm này kẻo nửa đời còn lại chìm trong nước mắt - Ảnh 4
Bạn hãy thấy tự hào vì mình đã dám chấm dứt cuộc hôn nhân thất bại, dám bỏ chồng để được thảnh thơi sống lại đời độc thân - Ảnh minh họa: Internet

4. Trở nên tự ti

Đàn bà ly hôn chẳng làm gì sai cả, chẳng có gì phải xấu hổ, tự ti khi đối diện với bạn bè, gia đình. Thay vào đấy, bạn hãy thấy tự hào vì mình đã dám chấm dứt cuộc hôn nhân thất bại, dám bỏ chồng để được thảnh thơi sống lại đời độc thân.

Sau đổ vỡ, bạn càng phải tự tin và kiên cường đối diện với cuộc đời, các mối quan hệ. Bạn xứng đáng được yêu thương, trân trọng như mọi phụ nữ khác.

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