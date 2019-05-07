Là đàn bà, muốn hạnh phúc đừng hi sinh cho người khác quá nhiều, nhất là đàn ông

Phụ nữ yêu 07/05/2019 17:09

Đời đàn bà, dù trong bất cứ hoàn cảnh, loại tình cảm nào cũng đừng cho phép mình hi sinh quá nhiều kẻo ôm khổ đau, thương tổn và bất hạnh vào người.

Bạc bẽo nhất chính là lòng người, tàn nhẫn nhất cũng là lòng dạ con người. Bạn hãy sống cho mình, yêu thương bản thân nhất trước khi nghĩ cho người khác. Bởi lẽ, đời này đàn bà chỉ được sống một lần, đừng hoang phí nó vì bất cứ ai.

Là đàn bà, muốn hạnh phúc đừng hi sinh cho người khác quá nhiều, nhất là đàn ông - Ảnh 1
Nếu cứ cân đo đong đếm với nhau từng đồng, rạch ròi từng cắc và luôn thủ thân, nghi ngờ thì càng bên nhau lâu hai bên càng mất thời gian vô nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

Trên đời này, cái gì cũng có qua có lại, có cho có nhận. Nếu bạn làm một điều thiện lành, dẫu bạn không đòi hỏi được đáp đền, báo ơn nhưng chính người nhận lấy ân nghĩa ấy sẽ tự nhắc nhớ mình phải ghi lòng tạc dạ những gì họ được nhận hôm nay. Chỉ cần có cơ hội, có điều kiện đối phương sẽ tìm cách để đáp đền xứng đáng.

Trong tình cảm gia đình hay tình yêu, hôn nhân cũng thế. Khi yêu, cả hai phải cùng quan tâm, săn sóc và dùng sự chân thành, tử tế để đối đãi với nhau thì mới mong có thể bên nhau dài lâu, tính chuyện trăm năm. Nếu cứ cân đo đong đếm với nhau từng đồng, rạch ròi từng cắc và luôn thủ thân, nghi ngờ thì càng bên nhau lâu hai bên càng mất thời gian, sớm muộn cũng chia tay.

Là đàn bà, muốn hạnh phúc đừng hi sinh cho người khác quá nhiều, nhất là đàn ông - Ảnh 2
Là đàn bà, dù khôn hay dại cũng đừng hi sinh cho người khác quá nhiều, nhất là đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Người đời thường áp đặt rằng phụ nữ phải giàu đức hi sinh, bao dung và sống cho chồng cho con.  Chính vì đã sống như thế, trưởng thành trong khuôn khổ ấy nên rất nhiều đàn bà nhiều tuổi luôn yêu cầu những cô gái trẻ phải giống như mình. Họ kỳ thị sự khác biệt, lên án những cô gái dám làm trái với những lề thói lỗi thời.

Hiếm ai dạy con gái rằng, sinh ra là đàn bà đã là thiệt thòi, dù khôn hay dại cũng đừng hi sinh quá nhiều cho người khác, nhất là đàn ông. Những tháng mang thai vật vã, mệt nhoài, chuyến vượt cạn như bước một chân vào cửa tử hay thân hình xập xệ sau sinh đã là những hi sinh quá lớn lao. Đàn ông không có quyền, người đời càng không có quyền bắt chị em phải chịu nhiều thiệt thòi hơn thế.

Là đàn bà, muốn hạnh phúc đừng hi sinh cho người khác quá nhiều, nhất là đàn ông - Ảnh 3
Nếu đã lỡ chọn sai chồng thì hãy cứ tự tin chọn lại, chẳng việc gì phải giữ lấy kẻ bội bạc bên mình đến cuối đời - Ảnh minh họa: Internet

Nếu một ngày chồng ngoại tình, đàn bà đừng vì sợ mẹ cha mất mặt, gia đình chồng phải chịu điều tiếng hay muốn giữ cha cho con mà chấp nhận thứ tha. Bạn chỉ nên cho anh ấy cơ hội khi nhận thấy sự thành tâm hối lỗi, thấy rằng mình có thể bỏ qua.

Ngược lại, nếu bạn không thể chấp nhận người chồng bội bạc, không thể chấp nhận kiếp chung chồng thì đừng tự làm khó mình. Đàn bà khôn luôn tự nhắc nhở mình, chồng nào cũng là chồng, nếu đã lỡ chọn sai thì hãy cứ tự tin chọn lại, chẳng việc gì phải giữ lấy kẻ bội bạc bên mình đến cuối đời.

Là đàn bà, muốn hạnh phúc đừng hi sinh cho người khác quá nhiều, nhất là đàn ông - Ảnh 4
Việc phung phí lòng bao dung sẽ khiến bạn trở nên yếm thế để mặc người khác đùa cợt, lợi dụng - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ, trên đời này không có thứ gì là miễn phí. Hãy đòi hỏi người khác phải yêu thương, tận tụy như mình đã đối xử với họ. Việc phung phí lòng bao dung sẽ khiến bạn trở nên yếm thế để mặc người khác đùa cợt, lợi dụng.

Cuối cùng, dù đang hạnh phúc viên mãn bên người đàn ông của đời mình, đàn bà cũng phải luôn chuẩn bị sẵn đường lui cho mình. Dốc cạn lòng, tin tưởng tuyệt đối sẽ khiến bạn phải ngã "chỏng vó" khi bị bội bạc vì đã mất tất cả.

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