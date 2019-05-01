Đàn bà khôn hãy nhớ: Đàn ông 1 lần ngoại tình, có nghĩa đã hết hạn sử dụng

Phụ nữ yêu 01/05/2019 05:00

Đàn bà dù khôn hay dại cũng phải nhớ: Chồng nào cũng là chồng, đã ngoại tình thì bỏ ngay đừng tiếc!

Đời đàn bà, đừng bao giờ tin vào miệng lưỡi đàn ông bội bạc. Bởi lẽ, anh ta có thể thề non hẹn biển, có thể hứa hẹn cả đời này chỉ yêu mình bạn, nguyện yêu thương tôn trọng bạn cả đời. Ấy vậy mà, đứng trước đàn bà khác, anh ấy đã nhanh chóng quên đi tất cả, sẵn sàng ngã vào vòng tay nhân tình bé nhỏ, cũng thốt ra những câu yêu đương cuồng nhiệt, hẹn thề trăm năm.

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Khi có cơ hội, rồi họ cũng lại ngoại tình, bước chân vào vết xe đổ kia mà chẳng hề cảm thấy có lỗi với vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông một khi đã có thói lăng nhăng, đã thay lòng đổi dạ, đã có kinh nghiệm ngoại tình thì dù dùng cả đời này bạn cũng không thể thay đổi được bản chất con người họ. Đừng ngây dại nghĩ rằng, chỉ cần bạn luôn mở cửa chào đón, cho anh ấy cơ hội quay đầu thì chàng sẽ vì thế mà cảm động, mà cảm thấy hối lỗi.

Thực chất, đàn ông trăng hoa có thể bị sự chân thành của vợ cảm hóa, vì tình xưa nghĩa cũ mà về bên vợ. Thế nhưng, khi có cơ hội, rồi họ cũng lại ngoại tình, bước chân vào vết xe đổ kia mà chẳng hề cảm thấy có lỗi với vợ con. Thậm chí, khi chưa bị vợ phát hiện họ còn thấy khoái chí, phấn khích vì có thể qua mặt vợ để lên giường với đàn bà khác.

Đàn bà khôn hãy nhớ: Đàn ông 1 lần ngoại tình, có nghĩa đã hết hạn sử dụng - Ảnh 2
Đàn bà đừng vì giữ bố cho con mà chứa chấp đàn ông bội bạc trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

Giả vờ không biết gì, tự lấy tay che mắt, bịt tai mình liệu có khiến đàn bà hạnh phúc khi mà trái tim của chồng không hề có sự hiện diện của họ? Yêu thương đến mấy, bao dung đến mấy đàn bà cũng đừng vì muốn níu kéo người chồng trăng hoa mà hạ mình bỏ qua tất cả.

Cũng vậy, đàn bà đừng vì giữ bố cho con mà chứa chấp đàn ông bội bạc trong nhà. Nếu đã là người chồng xấu thì sao anh ấy có thể làm một người bố tốt, sao có thể cho con bạn một gia đình êm ấm, sao có thể quan tâm, chăm sóc con cái nên người.

Đàn bà cũng đừng vì giữ thể diện cho mẹ cha mà gắng gượng ở bên người chồng ngoại tình. Cha mẹ nào có thể sống thay bạn, sao có thể sống cùng bạn cả đời. Hạnh phúc hay không thì “chỉ trong chăn mới biết chăn có rận”, đừng hủy hoại đời mình chỉ vì sĩ diện hão, chẳng cha mẹ nào muốn con gái mình phải chịu khổ cả.

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Cuộc sống của hai mẹ con dù có thiếu thốn đến mấy cũng dư dả niềm vui, cũng an yên hơn rất nhiều so với cuộc hôn nhân đầy nước mắt kia - Ảnh minh họa: Internet

Thanh xuân của đàn bà là có hạn, chị em đừng hoang phí nó vì một người đàn ông không xứng đáng. Hãy tỉnh táo và khôn ngoan để tự giải thoát mình khỏi những lọc lừa, dối gian, để được quay lại thời độc thân.

Dù cuộc sống sau hôn nhân có cơ cực, chông chênh đến mấy thì bạn cũng sẽ vượt qua được. Cuộc sống của hai mẹ con dù có thiếu thốn đến mấy cũng dư dả niềm vui, cũng an yên hơn rất nhiều so với cuộc hôn nhân đầy nước mắt kia.

Đàn ông một lần ngoại tình có nghĩa là đã hết hạn sử dụng. Đàn bà khôn hãy vứt ngay ra đường, đừng cố dùng thêm ngày nào kẻo tự làm khổ mình.

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