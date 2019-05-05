Phụ nữ thông minh tiết lộ công thức làm 'BÙA YÊU' trói chồng hiệu quả nhất!

Phụ nữ yêu 05/05/2019 16:30

Phụ nữ chỉ cần làm điều này, chồng trăng hoa đến mấy cũng tự khắc tủy chung, gái lạ dâng tận giường cũng không thèm.

Chỉ cần làm được điều này, cả đời phụ nữ không cần phải lo giữ chồng, càng không sợ kẻ thứ ba chen chân phá hoại hạnh phúc gia đình mình.

Phụ nữ thông minh tiết lộ công thức làm 'BÙA YÊU' trói chồng hiệu quả nhất! - Ảnh 1
Công việc, sự nghiệp, tiền bạc không chỉ giúp người phụ nữ khẳng định được vị thế của mình trong xã hội mà còn là thứ giúp họ có tiếng nói trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Biết kiếm tiền

Là phụ nữ, dù chồng giàu hay nghèo cũng phải biết kiếm tiền. Bạn đừng nhìn vào túi tiền của chồng mà cho phép mình biếng lười, cũng đừng vì chồng nói “ở nhà anh nuôi” mà nghỉ việc làm người vợ toàn thời gian.

Công việc, sự nghiệp, tiền bạc không chỉ giúp người phụ nữ khẳng định được vị thế của mình trong xã hội mà còn là thứ giúp họ có tiếng nói trong gia đình. Đứng trước người vợ tài năng, biết vun đắp và thành công chồng bạn sẽ hãnh diện, tự hào vô cùng.

Phụ nữ thông minh tiết lộ công thức làm 'BÙA YÊU' trói chồng hiệu quả nhất! - Ảnh 2
Phụ nữ hãy mua cho mình những bộ quần áo đẹp, xịt nước hoa trước khi lên giường và đừng bao giờ thay quần áo trước mặt chồng - Ảnh minh họa: Internet

Luôn thơm tho

Phụ nữ ai cũng muốn mình xinh đẹp, hấp dẫn với khuôn mặt ưa nhìn và thân hình bốc lửa. Vậy nhưng, nếu bạn không xinh như hoa hậu, cũng không có cơ thể đồng hồ cát như siêu mẫu thì cũng đừng vội tự ti. Phụ nữ đẹp nhất trong mắt đàn ông chính là khi cô ấy không ngừng làm đẹp, chăm sóc bản thân thật tốt và luôn sạch sẽ thơm tho.

Đừng vì đã lấy chồng mà bỏ bê nhan sắc, hãy mua cho mình những bộ quần áo đẹp, xịt nước hoa trước khi lên giường và đừng bao giờ thay quần áo trước mặt chồng. Đấy chính là bí quyết giúp bạn luôn tươi mới, có hấp lực khó cưỡng với bạn đời.

Phụ nữ thông minh tiết lộ công thức làm 'BÙA YÊU' trói chồng hiệu quả nhất! - Ảnh 3
Mạnh mẽ khi muốn, yếu đuối khi cần chính là cách khiến chồng say bạn như điếu đổ - Ảnh minh họa: Internet

Tinh tế

Muốn chồng ngoan ngoãn, cả đời thủy chung trước tiên phụ nữ phải dịu dàng, ngọt ngào với anh ấy. Đừng cậy mình là phận nữ nhi mà ức hiếp hay lấn át chồng, cũng đừng bao giờ làm mất mặt chồng chốn đông người. Mạnh mẽ khi muốn, yếu đuối khi cần chính là cách khiến chồng say bạn như điếu đổ.

Ngoài ra, một người vợ khôn ngoan sẽ luôn biết cách dẫn dụ chồng phụ giúp mình việc nhà, chia sẻ trách nhiệm chăm sóc gia đình. Càng khéo léo, tinh tế chị em càng có hôn nhân viên mãn như mơ.

Phụ nữ thông minh tiết lộ công thức làm 'BÙA YÊU' trói chồng hiệu quả nhất! - Ảnh 4
Một người vợ đảm chính là niềm tự hào lớn nhất với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Khéo chăm con

Những tưởng sự nghiệp là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời người đàn ông. Vậy nhưng, gia đình, nhất là con cái mới là điều khiến họ lo lắng, đặt nhiều tâm tư vào nhất. Nếu vợ khéo léo trong nuôi dạy con cái, giúp con được phát triển toàn diện, trưởng thành, độc lập thì đàn ông sẽ yên tâm vô cùng.

Một người vợ đảm chính là niềm tự hào lớn nhất với đàn ông. Bởi cô ấy không chỉ giúp chồng con được nhờ mà cháu chắt cũng được thơm lây.

Phụ nữ thông minh tiết lộ công thức làm 'BÙA YÊU' trói chồng hiệu quả nhất! - Ảnh 5
Thay vì kiểm soát chồng như phụ nữ khờ dại thì người vợ khôn ngoan luôn tôn trọng không gian riêng tư của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tôn trọng đời tư

Dù đã là vợ chồng, đã là một gia đình nhưng cả đàn ông lẫn phụ nữ đều có cuộc đời riêng của chính mình. Thay vì bắt chồng phải làm theo ý mình, kiểm soát chồng như phụ nữ khờ dại thì người vợ khôn ngoan luôn tôn trọng không gian riêng tư của chồng.

Nàng không gặng hỏi về quá khứ, không bắt chồng phải nghỉ chơi với người này, không được làm điều kia. Thậm chí, khi chồng đi du lịch với công ty nàng còn mừng vì đấy chính là khoảng hở để cả hai được tự do tuyệt đối và có thời gian để nhớ nhung nhau.

Có 4 biểu hiện này, chắc chắn chồng bạn đang nuôi bồ nhí bên ngoài, không sai vào đâu được!

Có 4 biểu hiện này, chắc chắn chồng bạn đang nuôi bồ nhí bên ngoài, không sai vào đâu được!

Đàn ông nuôi bồ nhí bên ngoài, dù dùng trăm phương nghìn kế, ra sức che đậy cũng sẽ để lộ những dấu hiệu này, vợ tinh ý sẽ lật tẩy được ngay.

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