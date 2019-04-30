Phụ nữ có 3 thứ này chính là 'của báu trời cho', giúp chồng thành công, đàn ông tu 10 kiếp mới lấy được

Phụ nữ yêu 30/04/2019 15:20

Lấy được người phụ nữ có 3 thứ này làm vợ, đàn ông như vớ được hũ vàng, nghèo mấy cũng thành đại gia.

Phụ nữ có trong tay 3 thứ này chính là kho báu trời cho, đàn ông nào lấy được như rước thần tài vào nhà. Không chỉ giúp gia đình hưng thịnh, cô ấy còn vượng phu ích tử, sinh ra những đứa trẻ thông minh, tài giỏi hơn người.

Phụ nữ có 3 thứ này chính là 'của báu trời cho', giúp chồng thành công, đàn ông tu 10 kiếp mới lấy được - Ảnh 1
Phụ nữ có trí tuệ, hiểu lý lẽ sẽ càng khiến chồng tự hào khi giới thiệu cô ấy với mọi người - Ảnh minh họa: Internet

1. Có chí tiến thủ

Nếu lấy phải người phụ nữ chỉ biết hưởng thụ, lười lao động và chỉ chăm chăm ăn diện để mồi chài đàn ông giàu có thì đời người chồng xem như vứt đi. Bởi lẽ, cô ấy không chỉ khiến bạn đời thêm mệt mỏi, chán chường mà còn chẳng biết cách quán xuyến gia đình, quản lý tài chính khôn ngoan.

Những khoản chi vô bổ, hoang phí vào váy vóc, son phấn chẳng thể giúp kinh tế gia đình cải thiện. Ngược lại, nó còn vô tình “rút ruột” quỹ tài chính, khiến gánh nặng cơm áo gạo tiền trên vai người đàn ông thêm nặng.

Ngược lại, một người vợ biết nhìn xa trông rộng, có chí tiến thủ và không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, sự nghiệp chính là người sẽ giúp chồng thành công. Ở mẫu phụ nữ này còn có nguồn năng lượng tích cực, là nguồn cảm hứng để chồng không ù lì, phải chăm chỉ hơn mỗi ngày để không bị vợ bỏ lại phía sau.

Ngoài ra, phụ nữ có trí tuệ, hiểu lý lẽ sẽ càng khiến chồng tự hào khi giới thiệu cô ấy với mọi người. Hơn cả, sức hấp dẫn không thể chối từ của nàng cũng giúp hôn nhân luôn mặn nồng, ấm áp như ngày đầu.

Phụ nữ có 3 thứ này chính là 'của báu trời cho', giúp chồng thành công, đàn ông tu 10 kiếp mới lấy được - Ảnh 2
Phụ nữ thực tế thường rất thông minh, họ sẽ không bao giờ cho phép mình chấp nhận kiếp ăn bám - Ảnh minh họa: Internet

2. Có chính kiến

Đàn ông lấy vợ, hãy hỏi cô ấy “em thích gì nhất”. Nếu cô ấy bảo rằng “em chẳng cần gì, chỉ cần có anh là đủ” thì đừng vội mừng. Bởi lẽ, phụ nữ càng mơ mộng bay bổng, càng phi thực tế thì càng vô dụng. Nếu cô ấy trả lời  “em thích tiền, tiền do em tự kiếm được” thì hãy cưới cô ấy làm vợ ngay lập tức. Phụ nữ thực tế thường rất thông minh, họ sẽ không bao giờ cho phép mình chấp nhận kiếp ăn bám, sống tầm gửi.

Cũng thế, nếu cô ấy từ chối lời đề nghị “ở nhà anh nuôi”, đàn ông đừng nghĩ rằng cô ấy không biết hi sinh cho gia đình, con cái. Hãy nhớ rằng, một người phụ nữ có thể dễ dàng từ bỏ sự nghiệp, đam mê chỉ vì gia đình thì cô ấy cũng có thể dễ dàng từ bỏ cuộc hôn nhân này.

Lấy được người phụ nữ có chính kiến, cá tính làm vợ đàn ông sẽ như hổ mọc thêm cánh, được vợ sẵn lòng hỗ trợ để thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp.

Phụ nữ có 3 thứ này chính là 'của báu trời cho', giúp chồng thành công, đàn ông tu 10 kiếp mới lấy được - Ảnh 3
Đây là mẫu phụ nữ dịu dàng nhưng không yếu ớt, mạnh mẽ nhưng không khô khan - Ảnh minh họa: Internet

3. Tâm lý vững vàng

Muốn biết phụ nữ bản lĩnh, khôn ngoan đến đâu phải chờ đến khi gặp sóng to gió lớn mới rõ. Nếu quá yếu đuối, bi lụy cô ấy sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ, ngột ngạt hơn. Ngược lại, nếu đủ can trường nàng sẽ cùng chồng vượt qua nghịch cảnh, vươn lên lấy lại những gì đã mất.

Đây là mẫu phụ nữ dịu dàng nhưng không yếu ớt, mạnh mẽ nhưng không khô khan. Cô ấy biết cương nhu đúng lúc, lạt mềm buộc chặt để có thể giữ gìn hạnh phúc gia đình, cùng chồng gầy dựng sự nghiệp.

Đây chính là đức tính đàn ông cần nhất ở người phụ nữ họ muốn lấy làm vợ. Cô ấy vượng phu ích tử, không chỉ khiến gia đình hưng thịnh mà con cái cũng được nuôi dạy tử tế, sau này lớn lên sẽ tài giỏi, thành công hơn người.

5 dấu hiệu cho thấy phụ nữ lấy nhầm chồng, hãy chừa sẵn đường lui cho mình!

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Là đàn bà, chẳng ai lấy chồng mà lại nghĩ đến chuyện ly hôn. Vậy nhưng, nếu đã chọn sai chị em hãy dũng cảm chọn lại, đừng dại chịu đựng kẻo khổ cả đời.

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Từ khóa:   phụ nữ khôn ngoan

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