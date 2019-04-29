5 dấu hiệu cho thấy phụ nữ lấy nhầm chồng, hãy chừa sẵn đường lui cho mình!

Phụ nữ yêu 29/04/2019 15:37

Là đàn bà, chẳng ai lấy chồng mà lại nghĩ đến chuyện ly hôn. Vậy nhưng, nếu đã chọn sai chị em hãy dũng cảm chọn lại, đừng dại chịu đựng kẻo khổ cả đời.

Nếu hôn nhân tồn tại những dấu hiệu này, bạn chắc chắn đã lấy nhầm chồng, hãy tính đường lui cho mình ngay từ hôm nay là vừa.

5 dấu hiệu cho thấy phụ nữ lấy nhầm chồng, hãy chừa sẵn đường lui cho mình! - Ảnh 1
Nếu anh ấy chẳng bao giờ chủ động nhận lỗi khi làm sai, chẳng hối cãi sau những lỗi lầm thì đây chính là chân dung người chồng gia trưởng và vô trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet

Chồng thích đổ lỗi cho vợ

Là đàn ông, đầu đội trời, chân đạp đất, phải có trách nhiệm với mọi việc mình làm, phải hiểu được tầm quan trọng của mình trong một gia đình. Nếu anh ấy chẳng bao giờ chủ động nhận lỗi khi làm sai, chẳng hối cãi sau những lỗi lầm thì đây chính là chân dung người chồng gia trưởng và vô trách nhiệm.

Nếu anh ấy đổ lỗi cho vợ, luôn cho rằng mình đúng, vợ mới là người phải cúi đầu nhận sai thì chàng sẽ không thể bảo vệ bạn trước giông bão cuộc đời, càng không đủ vững chải để bạn có thể nương tựa cả đời.

Chồng quá vô tâm

Một người đàn ông yêu vợ sẽ luôn quan tâm đến cảm xúc của đối phương, sẽ không bao giờ nói lên những câu khiến một nửa tổn thương, đau khổ. Tất nhiên, họ cũng không bao giờ vì sĩ diện hay lòng tự cao của mình mà mắng nhiếc, chửi bới vợ chốn đông người.

Phụ nữ lấy đúng chồng là khi anh ấy hiểu rõ tâm tư tình cảm của vợ, biết vợ cần gì, muốn gì mà chẳng cần cô ấy cất lời. Cũng vậy, anh ấy luôn cố gắng làm mọi điều để người phụ nữ của mình hạnh phúc. Nếu chàng chỉ mang đến khổ đau, nước mắt thì chắc chắn bạn đã lấy sai người.

5 dấu hiệu cho thấy phụ nữ lấy nhầm chồng, hãy chừa sẵn đường lui cho mình! - Ảnh 2
Anh ấy muốn mọi việc vợ làm đều phải thuận theo ý mình, phải xin phép mình nếu không chị em sẽ khó lòng yên ổn - Ảnh minh họa: Internet

Chồng bảo thủ

Thích ra lệnh, bắt vợ phải làm theo ý mình chính là chân dung của một người chồng bảo thủ. Anh ấy muốn mọi việc vợ làm đều phải thuận theo ý mình, phải xin phép mình nếu không chị em sẽ khó lòng yên ổn.

Lấy phải người chồng như thế, phụ nữ không chỉ đánh mất quyền tự chủ trong cuộc sống mà còn bị biến thành con rối trong tay chồng.

Chồng không bao giờ làm việc nhà

Đàn ông lấy vợ nếu xem vợ là người giúp việc, đùn đẩy mọi trách nhiệm chăm sóc gia đình, việc nhà hay nuôi dạy con cái lên vợ thì anh ấy quá ích kỷ. Đây là chân dung người chồng chỉ biết sung sướng cho mình mà đang tâm bóc lột sức lao động của vợ chẳng hề thương cảm.

Sống với người chồng như thế, cả đời này bạn chỉ được đối xử như kiếp tôi mọi, không hơn không kém.

5 dấu hiệu cho thấy phụ nữ lấy nhầm chồng, hãy chừa sẵn đường lui cho mình! - Ảnh 3
Máu vũ phu sẽ khiến họ biến thành con thú hoang, hung hăng tấn công con mồi mà chẳng sợ bất cứ điều gì - Ảnh minh họa: Internet

Chồng bạo hành

Một người đàn ông có thể vung tay đánh đập người phụ nữ đầu ấp tay gối không xứng đáng để chị em níu kéo, bi lụy. Bạn đừng tiếp tục dùng những lí do như “lấy chồng theo chồng”, “xấu chàng hổ thiếp”, “giữ bố cho con” để duy trì một cuộc hôn nhân ngập trong đòn roi và nước mắt.

Bởi lẽ, đàn ông có thể đánh vợ lần đầu chắc chắn sẽ có lần hai. Máu vũ phu sẽ khiến họ biến thành con thú hoang, hung hăng tấn công con mồi mà chẳng sợ bất cứ điều gì. 

Đàn bà một đời chồng cũng quý giá và đáng trân trọng như gái trinh vậy!

Đàn bà một đời chồng cũng quý giá và đáng trân trọng như gái trinh vậy!

Đừng bận lòng trước miệng lưỡi thế gian, cũng đừng mặc cảm vì đã một lần lầm lỡ. Hãy cứ tự tin mà kiêu hãnh vì tất cả phụ nữ sinh ra trên cõi đời này đều quý giá và xứng đáng được yêu thương.

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