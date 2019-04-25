Đây là lý do phụ nữ có chồng rất thích cặp kè trai trẻ, muốn cũng không dứt ra được

Phụ nữ yêu 25/04/2019 17:37

Đây là 4 lý do nhiều phụ nữ thích ngoại tình với đàn ông trẻ tuổi, bất chấp thị phi vẫn quyết không từ bỏ.

Nhiều phụ nữ cực thích cặp kè với những chàng trai trẻ tuổi, mê mệt như uống bùa mê thuốc lú chính là vì điều này.

Đây là lý do phụ nữ có chồng rất thích cặp kè trai trẻ, muốn cũng không dứt ra được - Ảnh 1
Cuộc phiêu lưu tình ái với đàn ông ít tuổi khiến chị em thấy mình như trẻ lại, tự tin và hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

1. Cảm thấy bản thân trẻ trung, xinh đẹp hơn

Khi hôn nhân rơi vào trạng thái bão hòa, những ấm êm mặn nồng dần trở nên nhàm chán không ít phụ nữ nảy sinh tâm lý chán chồng. Họ có khát khao được ngoại tình với những chàng trai trẻ tuổi, để được sống lại thời thanh xuân nhiệt huyết, cuồng nhiệt như thuở nào.

Cộng thêm việc cố gắng tỏ ra xứng lứa vừa đôi với nhân tình chị em sẽ ra sức tân trang nhan sắc, chăm chút bản thân nên họ sẽ xinh đẹp hơn. Cuộc phiêu lưu tình ái với đàn ông ít tuổi khiến chị em thấy mình như trẻ lại, tự tin và hạnh phúc hơn.

Đây là lý do phụ nữ có chồng rất thích cặp kè trai trẻ, muốn cũng không dứt ra được - Ảnh 2
Phụ nữ ngoại tình với trai trẻ sẽ mang chồng ra so sánh, sẽ bị sự mãnh liệt, cuồng nhiệt của nhân tình khi lên giường làm cho mê mệt đến quên cả gia đình - Ảnh minh họa: Internet

2. Làm mới chuyện gối chăn

Tất nhiên, với một chàng trai trẻ đang ở đỉnh cao phong độ với người chồng đã bước vào tuổi trung niên chất lượng gối chăn sẽ có sự khác biệt nhất định. Phụ nữ ngoại tình với trai trẻ sẽ mang chồng ra so sánh, sẽ bị sự mãnh liệt, cuồng nhiệt của nhân tình khi lên giường làm cho mê mệt đến quên cả gia đình.

Càng gần gũi, càng bên nhau lâu họ càng hòa hợp, đúng như câu nói “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi” thì “nhân tình quen hơi” cũng là điều dễ hiểu.

Đây là lý do phụ nữ có chồng rất thích cặp kè trai trẻ, muốn cũng không dứt ra được - Ảnh 3
Chờ đến khi không còn tiền để chu chấp cho nhân tình thì gã trai kia sẽ đá phăng 'máy bay bà già' ra khỏi đời họ ngay lập tức - Ảnh minh họa: Internet

3. Nghe lời, ngọt ngào

Thực tế, có những chàng trai trẻ chấp nhận hẹn hò với phụ nữ nhiều tuổi vì họ yêu thương đối phương thật lòng, nhưng trường hợp này rất ít. Đa phần “phi công” thường tiếp cận phụ nữ có chồng để moi tiền, lợi dụng tiền bạc, vật chất và thể xác là chính.

Vậy nhưng, phụ nữ ngoại tình nào đủ tỉnh táo để nhận ra điều ấy. Họ cứ nghĩ chàng trai ấy thật dễ thương, ngoan ngoãn, ngọt ngào và không bao giờ cáu gắt với mình. Họ tin rằng, đấy là tình yêu không vụ lợi.

Đáng buồn thay, chờ đến khi không còn tiền để chu chấp cho nhân tình thì gã trai kia sẽ đá phăng “máy bay bà già” ra khỏi đời họ ngay lập tức.

Đây là lý do phụ nữ có chồng rất thích cặp kè trai trẻ, muốn cũng không dứt ra được - Ảnh 4
Vì đã quá mệt mỏi, khổ đau nên họ dễ dàng dựa vào vai người đàn ông lạ để được ủi an, được xoa dịu vết thương lòng - Ảnh minh họa: Internet

4. Vì quá cô đơn

Khi quá cô đơn trong hôn nhân, khi chồng hờ hững vô tâm phụ nữ dù mạnh mẽ, kiên định đến mấy cũng xiêu lòng trước một chàng trai quan tâm, chăm sóc mình tận tụy. Vì đã quá mệt mỏi, khổ đau nên họ dễ dàng dựa vào vai người đàn ông lạ để được ủi an, được xoa dịu vết thương lòng.

Rất nhiều cuộc tình vụng trộm đã diễn ra trong hoàn cảnh như thế, khiến người trong cuộc dù muốn cũng không có cách nào dứt được.

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