Phía sau người vợ HAY CẰN NHẰN chắc chắn là một ông chồng VÔ TÂM, LƯỜI NHÁC

Ngày nào đàn ông còn vô tâm, lười nhác thì ngày đấy người phụ nữ của họ còn lắm lời, hay cằn nhằn. Nếu không nhắc nhau cùng thay đổi thì hai bạn sẽ mệt mỏi, áp lực cả đời, hôn nhân khó lòng an ổn.

Tất nhiên, vì có một người chồng tâm lý, yêu chiều phụ nữ sẽ tự động ngọt ngào, âu yếm chồng. Bởi lẽ, chồng chẳng làm gì khiến họ phật lòng thì hà cớ gì chị em phải cáu gắt, cằn nhằn đối phương.

Một người đàn ông yêu vợ sẽ luôn để tâm đến những điều nhỏ nhặt nơi người phụ nữ của mình. Ví như cô ấy mới thay đổi kiểu tóc, xịt mùi nước hoa lạ, mặc chiếc đầm đẹp họ sẽ nhận ra ngay và không tiếc lời khen ngợi. Đàn ông yêu vợ hiểu rằng, quan tâm, săn sóc từ những điều vụn vặt sẽ khiến vợ vui và hạnh phúc vô cùng.

Ngược lại, nếu đàn ông vô tâm đến mức đổ mọi trách nhiệm chăm sóc con cái, đối nội đối ngoại lên đầu vợ mà không hề có câu an ủi động viên thì dù bao dung đến mấy phụ nữ cũng cáu gắt, tủi thân và không tiếc lời mắng nhiếc.

Họ lười nhác, ỷ lại và không có ý thức chia sẻ khó khăn, cực nhọc với vợ, chỉ biết nghĩ cho chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Vợ hay cằn nhằn do chồng lười nhác

Những ông chồng thường nói “việc nhà là việc của đàn bà”, “đàn ông ai lại làm những việc đấy” thực chất là đang muốn phủi bỏ trách nhiệm chăm sóc gia đình, muốn vợ phải cáng đáng hết việc nhà một mình. Họ lười nhác, ỷ lại và không có ý thức chia sẻ khó khăn, cực nhọc với vợ, chỉ biết nghĩ cho chính mình.

Đàn ông càng lười làm việc nhà, càng lười nhác thì đừng trách vì sao vợ nói nhiều. Phụ nữ cũng như đàn ông, cũng kiếm ra tiền, cũng có sự nghiệp của mình. Thế nên, phái mạnh hãy thôi ngay việc lợi dụng vị trí người chồng trong hôn nhân để bóc lột sức lao động của vợ, biến cô ấy thành giúp việc không lương, hầu hạ sự biếng nhác của mình.

Đừng chờ đến khi vượt ngưỡng chịu đựng, chờ đến khi chị em không thể nhẫn nhịn được người chồng vô trách nhiệm mà rời đi thì đàn ông có hối cũng không kịp.

Nếu đi nhậu nhưng vợ gọi điện thoại không nghe máy, nhắn tin nhất mực không chịu trả lời thì kiểu đàn ông này xứng đáng bị mắng chửi không thương tiếc - Ảnh minh họa: Internet

Vợ hay cằn nhằn là do chồng ham mê rượu chè, nhậu nhẹt

Trong khi vợ đầu tắt mặt tối chăm sóc chồng con, quán xuyến việc nhà thì chồng lại suốt ngày la cà nhậu nhẹt. Hết liên hoan với bạn bè lại đi nhậu với đối tác, hết đồng nghiệp lại đến tiệc nhà bạn bè thì hỏi sao vợ không ức chế mà than phiền.

Phụ nữ chưa bao giờ cấm chồng nhậu cả, họ hiểu đấy là cách đàn ông giao tiếp, làm việc với nhau. Thế nhưng, đàn ông cần tự biết điểm dừng, biết đâu là chừng mực để có thể tỉnh táo về nhà với vợ con.

Chồng ham mê rượu chè không chỉ hao tốn tiền của mà còn tổn hao sức khỏe. Trong khi các anh nâng ly chén thù chén tạc thì vợ con ở nhà thấp thỏm, đứng ngồi không yên vì sợ chồng, cha họ xảy ra chuyện không may.

Đặc biệt, nếu đi nhậu nhưng vợ gọi điện thoại không nghe máy, nhắn tin nhất mực không chịu trả lời thì kiểu đàn ông này xứng đáng bị mắng chửi không thương tiếc.