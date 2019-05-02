Có 4 biểu hiện này, chắc chắn chồng bạn đang nuôi bồ nhí bên ngoài, không sai vào đâu được!

Phụ nữ yêu 02/05/2019 17:12

Đàn ông nuôi bồ nhí bên ngoài, dù dùng trăm phương nghìn kế, ra sức che đậy cũng sẽ để lộ những dấu hiệu này, vợ tinh ý sẽ lật tẩy được ngay.

Muốn biết chồng có đang nuôi bồ nhí bên ngoài hay không, chị em chỉ cần nhìn vào những điều này sẽ rõ.

Có 4 biểu hiện này, chắc chắn chồng bạn đang nuôi bồ nhí bên ngoài, không sai vào đâu được! - Ảnh 1
Chỉ cần vợ quay lưng họ sẽ ngay lập tức chuyển sang nhắn tin với nhân tình ngay - Ảnh minh họa: Internet

1. Sử dụng điện thoại quá nhiều

Rất nhiều đàn ông ngoại tình giả vờ chăm chú vào điện thoại để chơi game, để đọc báo nhưng thực chất, chỉ cần vợ quay lưng họ sẽ ngay lập tức chuyển sang nhắn tin với nhân tình ngay. Đây chính là lý do vì sao một khi đàn ông đã ngoại tình chị em rất khó phát giác.

Nếu nhận thấy chồng bỗng dưng sử dụng điện thoại quá nhiều, suốt ngày chăm chăm vào màn hình điện thoại như trông chờ tin nhắn của ai thì chị em nên cảnh giác. Bởi rất có thể, anh ấy đang ngoại tình mà bạn chẳng hề hay biết.

Có 4 biểu hiện này, chắc chắn chồng bạn đang nuôi bồ nhí bên ngoài, không sai vào đâu được! - Ảnh 2
Qua lại một lúc với hai người phụ nữ khiến đàn ông có vợ trở nên khát tình hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

2. Cuồng nhiệt chuyện gối chăn

Nếu nghĩ đàn ông nào có nhân tình cũng trở nên chán ghét chuyện gần gũi với vợ thì chị em đã nhầm. Rất nhiều người chồng trăng hoa thừa nhận rằng, vừa lên giường với bồ nhí, vừa được vợ chiều chuộng chuyện gối chăn, qua lại một lúc với hai người phụ nữ khiến họ trở nên khát tình hơn bao giờ hết.

Cảm giác lén lút, vụng trộm sau lưng nhưng vợ lại không biết gì khiến đàn ông thích thú, cuồng nhiệt khác lạ hẳn ngày thường. Hơn cả, nếu anh ấy thay đổi thói quen trong phòng ngủ, đột nhiên đưa ra những đòi hỏi mới lạ mà không hề báo trước thì đấy chính là dấu hiệu cảnh báo chàng đã có phụ nữ khác.

Có 4 biểu hiện này, chắc chắn chồng bạn đang nuôi bồ nhí bên ngoài, không sai vào đâu được! - Ảnh 3
Nếu là những khoản tiền hợp lý thì họ đã chẳng phải giấu kín như bưng, cũng không việc gì phải lén lút tiêu tiền  - Ảnh minh họa: Internet

3. Tiêu tiền nhiều hơn

Vì phải chi tiền để hẹn hò, đưa nhân tình đi ăn tối, mua quà tặng và trả tiền khách sạn vài lần trong tuần nên đàn ông cặp bồ sẽ tiêu nhiều tiền hơn so với trước đây. Thế nên, nếu chồng bỗng dưng có những khoản chi bất hợp lý, tự ý giảm số tiền đưa vợ hàng tháng thì chị em nên cẩn trọng.

Dám chắc, anh ấy đang làm chuyện mờ ám sau lưng bạn. Bởi nếu là những khoản tiền hợp lý thì họ đã chẳng phải giấu kín như bưng, cũng không việc gì phải lén lút tiêu tiền do mình làm ra.

Có 4 biểu hiện này, chắc chắn chồng bạn đang nuôi bồ nhí bên ngoài, không sai vào đâu được! - Ảnh 4
Vợ dù hoàn hảo đến mấy cũng sẽ biến thành người phụ nữ già nua, nhàm chán, lắm lời và phiền toái trong mắt đàn ông trăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

4. Thường xuyên kiếm chuyện với vợ

Vì đã say men tình bên cô bồ ngọt ngào, tươi mới nên đàn ông chắc chắn sẽ ngầm so sánh cô ta với vợ mình. Lúc ấy, vợ dù hoàn hảo đến mấy cũng sẽ biến thành người phụ nữ già nua, nhàm chán, lắm lời và phiền toái trong mắt đàn ông trăng hoa.

Mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng kia hấp dẫn đến mức, đàn ông cố gắng gây chuyện với vợ để hai vợ chồng cãi nhau. Họ sẽ dùng đấy làm cái cớ để có thể ra ngoài gặp nhân tình mà không khiến vợ nghi ngờ.

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Từ khóa:   chồng ngoại tình

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